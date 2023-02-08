ديمة بياعة: دبي ضربت بعرض الحائط قانون قيصر

شاركت الممثلة السورية ديمة بياعة، على حساباتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو ظهرت فيها وهي تناشد لمساعدة أبناء بلدها سوريا بعد الزلزال المدمر الذي ضرب عدد من المناطق شمالي البلاد.

وظهرت ديمة من دبي، حيث توجهت إلى جميع الموجودين هناك ممن يرغب بالتبرع لـ سوريا وإرسال مساعدات “عينية” بعيدا عن الأموال، حيث أكدت أن دبي “ضربت بعرض الحائط قانون قيصر وكل ما يتعلق بالحصار على سوريا”، ومدت يد العون والمساعدة للمتضررين، وكذلم مصر والجزائر والعراق والسعودية، مشددة على ضرورة تداول “هاشتاغ ارفعوا الحصار عن سوريا، وارفعوا العقوبات عن سوريا”، ليتم مساعدة ابناء هذا البلد.

أما للمتواجدين داخل سوريا، فقد توجهت لهم بطلب المساعدة لكل من يتمكن من المساعدة بسلات غذائية او اي مساعدات عينية لتصل الى المتضررين. -وكالات

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