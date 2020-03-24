ديمومة عمل عيادات الدم والأورام بالمستشفيات الطرفية للمعالجة الكيماوية

عمان- أعلنت مديرية الخدمات الطبية الملكية إدامة عيادات الدم والأورام للمعالجة الكيماوية ومتابعة العلاج لمرضى السرطان في المستشفيات الطرفية.

ونوهت إلى أن العيادة ستكون على مرحلتين في كل مستشفى طرفي كل أسبوع، داعية مراجعي العيادات للاتصال على ارقام الهواتف المبينة في كل مستشفى للاستفسار عن المواعيد وعلى النحو الآتي: يوم الثلاثاء مستشفى الأمير هاشم بن الحسين هاتف 0799148588، ويوم الاحد والاربعاء مستشفى الامير راشد بن الحسين هاتف 0799018654، ويوم الاربعاء مستشفى الاميرة هيا بنت الحسين هاتف 0772044027، ويوم الاحد مستشفى الملك طلال العسكري هاتف 0772281536، ويوم الخميس مستشفى الامير علي بن الحسين هاتف 0772343020 ، ومستشفى الامير زيد بن الحسين هاتف 0772218188، يوم الاربعاء والخميس من كل اسبوع، مستشفى الامير هاشم بن عبدالله الثاني هاتف 0797247132.

ويأتي هذا القرار بتوجيهات من القيادة العامة للقوات المسلحة الاردنية – الجيش العربي في ظل الظروف الصحية السائدة في أرجاء الوطن كافة، منعا لانتشار فيروس كورونا.

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