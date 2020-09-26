دينا الشربينى تستعرض لياقتها البدنية برفع الأثقال أمام البحر.. فيديو

عمّان- الغد – شاركت الفنانة دينا الشربيني جمهورها ومتابعيها مقطع فيديو جديد عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”، مستعرضة قوتها .

وظهرت الشربيني في صالة ألعاب رياضية بالقرب من البحر، وهي تحمل الأثقال معلقة :”العودة إلى المسار الصحيح”، نقلا عن موقع ” اليوم السابع”.

وانتهت الفنانة دينا الشربينى من تصوير نصف مشاهدها فى فيلم “ثانية واحدة”، الذى يخرجه أكرم فريد، ويشارك فى بطولته مصطفى خاطر، ومحمود حميدة وسوسن بدر وويزو وعلا رشدى وعدد من الفناننين الذين يظهرون كضيوف شرف فى الفيلم جار الاستقرار عليهم، وتدور أحداثه فى إطار اجتماعى لايت.

والفيلم استمرار للنشاط السينمائى الذى تعيشة دينا الشربينى هذا العام، إذ تنتظر عرض فيلمين انتهت من تصويرهما قبل عدة أشهر، وهما “البعض لا يذهب للمأذون مرتين” مع كريم عبد العزيز.

و”يوم 13″ منذ بداية العام لكن تم تأجيل عرضهما بسبب إغلاق دور العرض للوقاية من انتشار فيروس كورونا، كما انتهت مؤخراً من تصوير فيلم “30 مارس” مع أحمد الفيشاوى، وتستعد للظهور كضيفة شرف فى فيلم “قمر 14″للمخرج هادى الباجورى.

وفى سياق آخر شاركت دينا الشربينى فى تصوير أغنية عمرو دياب الجديدة “أماكن السهر” بالساحل الشمالى، والتى تم طرحها خلال الأسابيع القليلة الماضية، وهى من كلمات تامر حسين، وألحان عزيز الشافعى، ومن توزيع أسامة الهندى، مدير تصوير مازن المتجول، إخراج أحمد النجار، إشراف عام موسى عيسى.