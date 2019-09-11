دينا الشربيني تتزوج كريم عبد العزيز في “البعض لا يذهب للمأذون مرتين”

عمان – الغد – أعلنت النجمة دينا الشربيني عن تعاقدها على بطولة فيلم “البعض لا يذهب للمأذون مرتين”.

وقالت “أنها المرة الأولى التي اتعاون فيها مع الفنان كريم عبد العزيز. واقوم فيه بدور زوجته وستكون احداث الفيلم كوميدية عن الزواج بشكله المعاصر وسيقوم الفنان ماجد الكدواني بدور أخي في الفيلم”.

وعن اختيارها في لجنة تحكيم الدورة الثالثة عشر من المهرجان الدولى لفيلم المرأة بمدينة سلا المغربية، أكدت أنه “أمر مشرف أن أكون ضمن لجنة تحكيم المسابقة الرسمية بمهرجان سلا”. ويشارك في المهرجان هذا العام أفلام قوية تعني بالمرأة.

دينا الشربيني هي ممثلة مصرية شابة، تخرّجت من مدرسة Delivrande الفرنسية، ودرست الإعلام في جامعة MSA. بدأت طريقها الفني كمذيعة لتقدم برنامجي شبابيك وعز الشباب. فرضت نفسها على الساحة التلفزيونية ليتم اختيارها عام 2010 للمشاركة لأول مرة في أول عمل درامي وهو مسلسل “عرض خاص” ثم مسلسل “المواطن إكس” 2011، لتبدأ بعدهما سلسلة من الأعمال الدرامية الناجحة مثل طرف ثالث، روبي ثم مسلسل حكايات بنات الذي كان أشبه بانفجار درامي قادها لأولى أعمالها السينمائية عام 2013 في فيلمي الحفلة وسمير أبو النيل، بجانب مسلسلي موجة حارة وتحت الأرض.

وفي عام 2016 شاركت في بطولة فيلم هيبتا: المحاضرة الأخيرة، الذي يعتبر أعلى فيلم رومانسي تحقيقًا للإيرادات في تاريخ السينما المصرية، ونافست في الموسم الرمضاني من نفس العام بمسلسل جراند أوتيل والذي حقق نجاحًا جماهيريًا واسعًا، بجانب مسلسل أفراح القبة المأخوذ من رواية الأديب العالمي نجيب محفوظ، وفيلم كدبة كل يوم.

وشهد عام 2017 نشاطًا فنيًا للنجمة لتقوم ببطولة 4 مسلسلات درامية ناجحة وهي خلصانة بشياكة، عشم أبليس، حكايات بنات بجزئيه الثاني والثالث، وفي رمضان 2018 شاركت بمسلسل مليكة، والذي تلقى ردود فعل إيجابية من قبل الجمهور والنقاد.ومن الناحية السينمائية شاركت في بطولة فيلم هروب اضطراري الذي اعتلى لفترة قائمة الأعلى إيرادات في تاريخ السينما المصرية، وفيلم جواب اعتقال الذي تناولت من خلاله قضية الإرهاب.

ويعتبر فيلم بني آدم هو أحدث أعمالها السينمائية، كما نافست في الموسم الرمضاني الماضي بمسلسل زي الشمس الذي تصدر المركز الأول في استفتاءات رمضان كأفضل مسلسل وحصلت دينا الشربيني على أفضل ممثلة.