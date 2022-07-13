دينا الشربيني ترد لأول مرة على اتهامها بخطف عمرو دياب من زوجته السابقة

ردت الممثلة المصرية دينا الشربيني لأول مرة على الاتهامات التي لاحقتها خلال السنتين الماضيتين وتحديداً خطف الفنان المصري عمرو دياب من زوجته السابقة.

وقالت الشربيني خلال حلولها ضيفة على برنامج “ABTALKS” الذي يقدمه الإعلامي أنس بوخش: “أنا مخدتش حد من حد، ومن سنتين في كلام كان بيتقال عني، إني أخدت حد من حد وكدا، وده مكنش حقيقي خالص خالص، وفي الوقت ده كل صحابي كانوا بيقولولي قولي إن الموضوع التاني ده كان خلصان من سنين طويلة، وإن مفيش حاجة وهما مش مع بعض، ورغم كدا قررت إني متكلمش”.

وتابعت: “مرضتش أطلع أتكلم، عشان مش حياتي لوحدي، ومش هقدر أطلع أتكلم عن حياة 3 أشخاص، واحنا كنا مع بعض، وبالمناسبة أنا وهى صحاب جدا، ولحد دلوقتي، وناس كتير كرهوني بسبب الحوار ده اللي هو مش حقيقي”.

وأضافت: “بان بعد فترة، إن أنا والبني آدمة اللي كانوا قايلين إني أخدت منها جوزها، إن احنا صحاب، ومكنش حقيقي اللي بيتقال، ولا وجود له من الصحة”.

وأوضحت: “في حياتي عموما بسيب اللي يتكلم يتكلم، ومش بحب أركز في الحاجات دي واني أرد عليها، وأسيب شغلي”.

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