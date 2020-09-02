دينزل واشنطن عن شادويك بوسمان: كان روحًا لطيفة

دبي- عادة ما كان يشار إلى الفنان الأمريكي شادويك بوسمان على أنه “دينزل واشنطن القادم”، فيما أول كان دينزل أول شخص يتذكر بوسمان باعتباره “روحًا لطيفة”.

دينزل واشنطن أصدر بيانًا لـCNN تكريمًا لبوسمان، الذي توفي الأسبوع الماضي عن عمر يناهز 43 عامًا، بعد معركة استمرت أربع سنوات مع سرطان القولون.

وقال واشنطن، في بيانه: “لقد كان روحًا لطيفة وفنانًا لامعًا سيبقى معنا إلى الأبد من خلال أدائه المميز خلال مسيرته القصيرة ولكن اللامعة”.

مساء الأحد، بثت قناة ABC عرضها الخاص “Chadwick Boseman: A Tribute For A King” عن حياة الفنان الأمريكي الراحل، بعد عرض مجاني لفيلمه النمر الأسود – Black Panther.

وخلال العرض الخاص، روت الممثلة الشهيرة فليسيا رشاد قصة عندما كانت تسترشد ببوسمان أثناء التدريس في جامعة هوارد عندما كان طالبًا هناك.

وقالت فليسيا إنها تلقت مكالمة تفيد بأن مجموعة من طلابها خضعوا للاختبار وتم قبولهم في برنامج منتصف الصيف التابع لأكاديمية الدراما البريطانية الأمريكية، لكنهم لن يحضروا لأنهم لا يستطيعون تحمل تكاليفها.

وأضافت: ​​”أجريت مكالمة هاتفية مع صديق لي، وعاد متصلا بي وتحدثنا عن الأمر لمدة خمس دقائق، وقال: “حسنًا، لقد حصلت على هذا المال”.

كان ذلك الصديق دينزل واشنطن، وروى بوسمان القصة بامتنان العام الماضي خلال خطاب لتكريم واشنطن عندما تم اختير واشنطن لتلقي جائزة الإنجاز مدى الحياة من معهد الفيلم الأمريكي في 2019.

وقال بوسمان: “كان القدر مصيريًا، كنت أحد الطلاب الذين دُفع أجرهم.. تخيل أنك تلقيت خطابًا يفيد بأن مصاريفك الدراسية في ذلك الصيف قد دُفع ثمنها، وأن المتبرع الخاص بك لم يكن سوى أفضل ممثل على هذا الكوكب”.

وأضاف بوسمان أنه يعرف أن قصته لم تكن الوحيدة من نوعها، مُعتبرًا أنه “لا وجود لنمر أسود (فيلمه) بدون دينزل واشنطن… وليس فقط بسببي، ولكن طاقم الممثلين – ذلك الجيل – يقف على أكتافك”.CNN بالعربية