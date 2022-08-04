ديوان الخدمة المدنية يحارب الفساد في حملة “بكفي واسطة ومحسوبية”

دعما للحملة التوعوية التي أطلقتها هيئة النزاهة ومكافحة الفساد مؤخرا تحت عنوان (بكفي واسطة ومحسوبية)، عقد ديوان الخدمة المدنية اليوم بالتنسيق مع الهيئة محاضرة توعوية لموظفي الديوان، لتعزيز وترسيخ الوعي بمعايير النزاهة الوطنية وأهمية محاربة الواسطة والمحسوبية.

وبين مدير وحدة ضباط الامتثال في الهيئة المستشار نضال الصعوب إلى أن الحملة التوعوية التي تنفذها الهيئة تحت شعار “بكفي واسطة ومحسوبية” تأتي استكمالا لمساعيها المستمرة في محاربة جميع أشكال الفساد ونشر قيم النزاهة، مشيدا بجهود الديوان في مكافحة الفساد من خلال دوره الرقابي، والتزامه التام بمعايير النزاهة.

كما تطرق الصعوب خلال المحاضرة الى عدة محاور تضمنت: تعريف الفساد، ونبذة تاريخية حول جهود الأردن في مكافحة الفساد، وتأسيس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد ورؤيتها ورسالتها، وآليات عملها، وأشكال جرائم الفساد التي تعمل الهيئة على محاربتها وآثارها على المجتمع.

في ذات السياق عرضت رئيس قسم التوعية في الهيئة اطلال محافظة المعايير الخمسة للنزاهة الوطنية في القطاع العام المتمثلة في سيادة القانون، والمساءلة والمحاسبة، والشفافية، والعدالة والمساواة وتكافؤ الفرص، والحوكمة، مشيرة الى اهمية مخرجات لجنة تطوير القطاع العام التي من شأنها تعزيز هذه المبادئ، خصوصا الجانب المتعلق بالرقمنة وأتمتة المعاملات، التي من شأنها تقليل الاحتكاك بين الموظف ومتلقي الخدمة وتقليل فرصة تدخل الواسطة والمحسوبية في الإجراءات

من جانبه أشار مدير إدارة العمليات والناطق الإعلامي في الديوان خالد غرايبة الى أهمية هذه المحاضرة وضرورة تكاتف الجهود لمكافحة ظاهرة الواسطة والمحسوبية والتي لا تعتبر مسؤولية الهيئة فقط، إنما هو جهد تشاركي يبدأ من المنزل والمدرسة والجامعة وصولا الى مواقع صنع القرار، مؤكدا حرص الديوان على تطبيق معايير النزاهة في كافة إجراءاته والتزامه بمبادئ العدالة وتكافؤ الفرص، و ضرورة عدم الالتفات لاي دعوات او طلبات غير محقة مبنية على اساس الواسطة والمحسوبية، كونها تتعارضب شكل مباشر مع القيم والمرتكزات التي تقوم عليها ثقافة الديوان المؤسسية وهو ما تؤكده تقارير الجهات الرقابية المختلفة بما فيها هيئة النزاهة ومكافحة الفساد التي تفيد بخلو عمل الديوان من أي مخالفات.