ديوان الخدمة المدنية يعلن نتائج وظائف قيادية غدا

عمان – الغد –يعلن ديوان الخدمة المدنية غدا الاحد على موقعه الالكتروني www.csb.gov.jo نتائج تقييم وظائف قيادية (امين عام وزارة الصحة للشؤون الادارية والفنية، امين عام وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، امين عام المجلس الاقتصادي والاجتماعي)، وذلك تعزيزًا لنهج الشفافية والعدالة وتكافؤ الفرص بين المتقدمين لإشغال الوظائف القيادية، وتفعيلًا لأحكام المادة (7/ط/4) من نظام التعيين على الوظائف القيادية رقم (78) لسنة 2019، والتي تتضمن السماح للمرشحين لإشغال الوظيفة القيادية ممن خضعوا لمرحلة تقييم المؤهلات والخبرات وامتحان القدرات الاطلاع على نتيجة التقييم.

علمًا أن الديوان سيتيح للمترشحين ممن اجتازوا الامتحان الاطلاع على نتائج تقييم الوظائف القيادية وتقديم الاعتراضات لمن يرغب من خلال موقع الديوان الإلكتروني، اعتبارا من يوم الاحد ولغاية يوم الخميس القادم.