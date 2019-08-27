ديوان الخدمة يبدأ إجراء المقابلات الشخصية المركزية لـ 1630 مرشحاً

عمان- الغد- بدأ ديوان الخدمة المدنية اليوم الثلاثاء بإجراء المقابلات الشخصية المركزية لـ1630 مرشحا اجتازوا الامتحانات التنافسية التي نظمها الديوان خلال الفترة الممتدة بين العشرين من شهر أيار الماضي وحتى الرابع عشر من الشهر الماضي ووفقا للتعليمات المعمول بها.

وقال الديوان في بيان صحفي اليوم الثلاثاء: إن المقابلات تجري بواقع ثلاثة اشخاص او العدد المتوفر اذا كان اقل من ذلك للشاغر، لغايات استكمال تعبئة الوظائف الحكومية على السنة المالية 2019 المتبقية بعد أن تم تعبئة 4775 وظيفة في وزارتي التربية والتعليم والصحة ودوائر اخرى والتي اعطاها الديوان الاولوية نظرا لأهمية الخدمات التي تقدمها هذه القطاعات.

واضاف البيان أن التخصصات ستشمل المحاسبة والحقوق ونظم المعلومات الادارية وادارة الاعمال والحاسوب والهندسة لتعبئة 676 شاغرا على البكالوريوس والدبلوم الشامل في مختلف الدوائر الحكومية.

وقال رئيس الديوان سامح الناصر خلال زيارة تفقدية لقاعات مقابلات اقليم الوسط: إن الديوان وتخفيفاً على المدعوين لإجراء المقابلات وزع المراكز على اقاليم المملكة الثلاثة، وان توجهات الديوان المستقبلية تسير نحو مركزية المقابلات الشخصية في تعبئة الوظائف المشتركة النمطية وغير النمطية للجهاز الحكومي لتعزيز مفهوم اللامركزية في الادارة العامة.

وبين ان الديوان انهى خلال الفترة السابقة الترتيبات اللوجستية والفنية لأتمتة المقابلات المركزية للمرة الاولى، بحيث يتم اعتماد العلامات من اعضاء لجان المقابلات العشرين إلكترونياً موثقة بالفيديو (الصوت والصورة) بحيث تنفذ بأعلى درجات الشفافية والحياد بعيداً عن التدخلات البشرية حفاظا على احقية المرشحين.

واشار الى ان مجلس الخدمة المدنية ادخل هذه المفاهيم للمقابلات الشخصية ضمن تعديلاته المقرة أخيرا بهدف ضبط سير اجراءات المقابلات الشخصية.

–(بترا)