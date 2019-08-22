“ديوان الخدمة” يحدد مواعيد مقابلات المرشحين للتعيين (أسماء)

عمان- الغد– دعا ديوان الخدمة المدنية، اليوم الخميس، بالتنسيق مع عدد من الأجهزة الحكومية، مرشحين لشغل وظائف حكومية إلى إجراء المقابلات الشخصية.

وتاليا أسماء المدعوين للمقابلات:

قاعة مبنى ديوان الخدمة المدنية/فرع اقليم الشمال -الكائن في منطقة تل اربد خلف مبنى شرطة محافظة اربد

مقابلات يوم الأحد الموافق 2019/9/1

بكالوريوس حقوق

الرقم الاسم المحافظة وقت المقابلة

1 رائده عبد الرحمن مصطفى الشرمان اربد من الساعه 9-11

2 محمد ممدوح نايف عواوده اربد

3 هشام رسلان محمد نوافله اربد

4 عفاف احمد محمد جرادات اربد

5 ديما صالح طلال عبابنه اربد

6 حسام حسن عوض الدلالعه اربد

7 بلال احمد علي بني عيسى اربد

8 فراس سلطان صلاح الخطيب اربد

9 احمد محمود ضيف الله المقبل اربد

10 عبد العزيز خليل لافي الدقامسه اربد من الساعه 11-1

11 احمد قاسم موسى العيسى اربد

13 فادى جابر حسين البدور اربد

14 محمد وليد عبد الله طوالبه اربد

15 رافت محمد رفاعي حتامله اربد

16 نبراس احمد يوسف شتيات اربد

17 فارس نايف عبد الله كريزم اربد

18 رائد فهد فارس العقله اربد

19 فيروز عبد الكريم محمود خويله اربد

20 سهيل محمود قاسم ضيف اربد

21 قصي سارى عارف براهمه اربد من الساعه 1-3

22 اسامه محمد علي جبر الصغير اربد

23 قصي فوزى محمد النصيرات اربد

24 ايوب سليمان محمود الدهون اربد

25 حسين محمد سعيد اسماعيل عبابنه اربد

26 سكينه صلاح محمد عبابنه اربد

27 هند محمد عيد خلف بطاينه اربد

بكالوريوس حقوق(حالات انسانية)

الرقم الاسم المحافظة وقت المقابلة

28 محمود عايد علي جباعته اربد من الساعه 1-3

مقابلات يوم الأثنين الموافق 2019/9/2

بكالوريوس حقوق

الرقم الاسم المحافظة وقت المقابلة

1 نواف عيد نايف بني هاني اربد من الساعه 9-11

2 سامر يوسف احمد موسى اربد

3 ختام مصطفى علي بني سعيد عجلون

4 عثمان محمد نايف بني نصر عجلون

5 مراد احمد حامد مومني عجلون

6 ملك عيسى محمد الكايد المفرق

7 احلام احمد عبد الله الحميدي المفرق

8 عامر موسى نور الدين الفريحات جرش من الساعه 11-1

9 فراس عبد الرؤوف محمد المقابله جرش

10 عامر محمود محمد العياصره جرش

بكالوريوس حقوق(حالات انسانية)

الرقم الاسم المحافظة وقت المقابلة

14 ناديه عناد احمد النعيم المفرق من الساعه 1-3

15 امل احمد محمد بني عيسى اربد

16 محمد ارشيد سامي نصير اربد

17 شروق سالم محمد عبيدات اربد

18 علي احمد جمعه شاهين اربد

19 محمد احمد سعيد سعايده اربد

20 فرج مفلح فرج المومني عجلون

21 رغده محمود بركات شويات عجلون

22 بهيج محمد علي العنيزات عجلون

اقليم الجنوب

قاعة مبنى ديوان الخدمة المدنية/فرع اقليم الجنوب الكائن في محافظة الكرك -خلف مبنى محافظة الكرك بجانب مدرسة هزاع المجالي مدخل مصادر التعلم

مقابلات يوم الثلاثاء الموافق 2019/9/3

بكالوريوس حقوق

الرقم الاسم المحافظة وقت المقابلة

1 احلام موسى عبدالحميد الضمور الكرك من الساعة 9-11

2 خوله موسى جراد الطراونه الكرك

3 معاويه سليمان سلمان الصعوب الكرك

4 ناديا محمد عبد الغني هواري الكرك

5 ايمان عمر عبد الكريم الرهايفه الكرك

6 نوال سالم سلمان القراله الكرك

7 مراد حماد عبد المهدى الرواشده الكرك

8 سبع عوض صالح الصرايره الكرك

9 تقى فيصل السيد المجالي الكرك

10 رهان ناجي سليمان ابو الزيت الطفيلة من الساعة 11-1

11 عمر احمد يوسف الشباطات الطفيلة

12 رويده صدقي عبدالله القيسي الطفيلة

13 شروق منذر طاهر القرعان الطفيلة

14 ميسم عبدالحميد علي الترك الطفيلة

15 اسلام عادل سعدى شكور معان

16 علاء محمد خليل الرفوع معان

17 هبه مرزوق اسماعيل الهباهبه معان

18 احمد علي ذيب النوافله معان

19 اثير عاطف علي السلامين معان من الساعة 1-3

20 هنادي عبد الله عويض الرواضيه معان

بكالوريوس حقوق(حالات انسانية)

الرقم الاسم المحافظة وقت المقابلة

21 محمد خالد محمد العضايله الكرك من الساعة 1-3

22 بتول سلطان ماجد المعايطه الكرك

23 محمد سالم دايج العمرو الكرك

مقابلات يوم الاربعاء الموافق 2019/9/4

بكالوريوس حقوق

الرقم الاسم المحافظة وقت المقابلة

1 اسلام عادل سعدى شكور معان من الساعة 9-12

2 علاء محمد خليل الرفوع معان

3 هبه مرزوق اسماعيل الهباهبه معان

4 احمد علي ذيب النوافله معان

5 اثير عاطف علي السلامين معان

6 هنادي عبد الله عويض الرواضيه معان

7 غدير يوسف صالح الفوارس العقبة

8 رهام محمود محمد الجرزي العقبة من الساعة 12-3

9 رانيا محمد يوسف البديرات العقبة

10 غدير عوض مطلق المناجعه العقبة

11 محمد عواد عيد النجادات العقبة

12 براءه يحيى رسمي ابو رخيه العقبة

13 وعد عوني محمد الحسبان العقبة

14 احمد لؤي حمد المعاني العقبة

بكالوريوس حقوق

الرقم الاسم المحافظة وقت المقابلة

1 مصطفى احمد مصطفى الزريقات الزرقاء من الساعة 9-11

2 ايمان مصطفى احمد المومني الزرقاء

3 فريده احمد عفاش القلاب الزرقاء

4 فاطمه محمد راشد الزيود الزرقاء

5 اشرف مسلم مصطفى حمبوز الزرقاء

6 محمود خليفه محمود الجراح الزرقاء

7 يحيى محمود محمد ابو سعيفان الزرقاء

8 ايمان محمد نوح فرحان الدراوشه الزرقاء

9 كفاح صالح محمد عساف الزرقاء من الساعة 11-1

10 محمد محفوظ حسن حسان الزرقاء

11 رنده محمد قاسم السمامعه الزرقاء

12 محمد مسلم محمد الزواهره الزرقاء

13 نسرين ذياب الحاج عبد رياحي الزرقاء

14 مريم زهير شكرى التك الزرقاء

15 بثينه عبد المعطي يحيى ابو رمان البلقاء

16 سمر شوكت محمد جرادات البلقاء

17 ناهده محمود يوسف الصمادى البلقاء

بكالوريوس حقوق (حالة انسانية) وقت المقابلة

18 عبد الله طه حسن ابو هاشم البلقاء من الساعة 1-3

19 عمر خليل نورى العوامره البلقاء

20 محمود محمد مصطفى النسور البلقاء

21 محمد فؤاد مصطفى عرفات الزرقاء

22 براءه عبد الحميد عبد الرازق ابو هويدي الزرقاء

23 اروى ابراهيم نايف عريقات الزرقاء

قاعة مبنى ديوان الخدمة المدنية/فرع اقليم الشمال -الكائن في منطقة تل اربد خلف مبنى شرطة محافظة اربد

مقابلات يوم الثلاثاء الموافق 2019/8/27

بكالوريوس محاسبة

الرقم الاسم المحافظة وقت المقابلة

1 منال ضيف الله طالب حسينات اربد من الساعه 9-11

2 كلمات عوده علي غرايبه اربد

3 ريم انور عمر عبيدات اربد

4 رنا عبد الرازق احمد قاسميه اربد

5 وهاد محمد يوسف ابو ملوح اربد

6 امنه قاسم محمد عبيدات اربد

7 نجوى صياح توفيق الرجا اربد

8 مسعود محمد مسعود سليط اربد -الاغوار الشمالية

9 عبد العزيز محمد حسين بني حمد اربد-الكورة

10 رامي محمد زاهي محمد نوافله اربد-الكورة

11 احمد عبد المنعم احمد مساعده اربد-الكورة من الساعه 11-1

12 عائشة احمد محمود العوايشه اربد-الكورة

13 راضي محمود محمد الحسن جرش

14 اماني علي مفلح المحاسنه جرش

15 دنيا فاضل سلامه شطناوي جرش

16 فؤاد مصطفى محمد ابو ديه جرش

17 رامي يوسف حمد بني مصطفى جرش

18 زياد عبد الله داوود عبادى جرش

19 يوسف محمد عيسى القدحات عجلون من الساعه 1-3

20 شهاب حمدان مفلح العاصم البادية الشمالية الشمالية

21 عماد محمد شيبان السرحان البادية الشمالية الشمالية

22 عمار قاسم محمد البدارين البادية الشمالية الشمالية

بكالوريوس محاسبة(حالات انسانية)

الرقم الاسم المحافظة وقت المقابلة

23 وعد عبد الهادى محمد مجدلاوي اربد -الاغوار الشمالية من الساعه 1-3

24 امل نواف حامد خطايبه اربد

مقابلات يوم الأربعاء الموافق 2019/8/28

بكالوريوس محاسبة

الرقم الاسم المحافظة وقت المقابلة

1 يونس سالم اعليان اعليان المفرق من الساعه 9-11

2 موسى محمد محمود مساعده المفرق

3 راشد عوده راشد بصبوص المفرق

4 عبد الله عواد منور الخوالده المفرق

5 محمد ابراهيم احمد المرشد اربد

6 عماد فتحي محمود البس اربد

7 عبد الله عبد الكريم حسين السلمان اربد

8 عبد السلام محمد شريف علي الزعبي اربد

9 معن محمد عوض الحجيه اربد

10 حسام جمال عيسى عبد الرحمن اربد

من الساعه 11-1

11 مالك محمود مصطفى عبابنه اربد

12 عماد سليمان حسين زامل اربد

13 خالد ياسر عرفات ابو ليلا اربد

14 عبد الرحمن محمد عبد الرحمن الدويرى اربد

15 طارق تركي احمد عبيدات اربد

16 خلدون محمود خليل قواسمه اربد

بكالوريوس محاسبة(حالات انسانية)

الرقم الاسم المحافظة وقت المقابلة

17 بشار سميح عواد ابو دلو اربد من الساعه 1-3

18 اشرف خضر بركات الرمضان اربد

19 طارق عمر نظمي ياسين اربد

20 اسامه سعيد محمد يونس اربد

21 بلال غازى خالد الحايك اربد

22 وليد عبد الله عيسى شهوان اربد

23 شادي منصور رضوان الناطور اربد

24 عدي صالح محمود جباعته اربد

25 عبدالرحمن احمد عبد الرحمن جرادات اربد

مقابلات يوم الخميس الموافق 2019/8/29

بكالوريوس محاسبة

الرقم الاسم المحافظة وقت المقابلة

1 محمد عبده محمد العمري اربد من الساعه 9-11

2 عمر احمد عبد الرحمن غرايبه اربد

3 محمد صالح عبد الفتاح عبيد اربد

4 فواز محمد جبر الموسى اربد

5 محمد موسى عوض المساعده اربد

6 ابراهيم عمر مصطفى عامر اربد

7 احمد توفيق ارحيل الدرابسه اربد

8 بشار عبد الله حمد بني هاني اربد

9 عز الدين نعيم مصطفى صالح اربد

10 قاسم محمد فاضل الجنيدي اربد

11 احمد منير احمد درباس اربد

12 علاء محمد مروان فالح حرز الله اربد من الساعه 11-1

13 محمد خليفه سليم العمرى اربد

14 بشير ابراهيم احمد موسى اربد

15 عامر محمد سليمان الزعبي اربد

16 عماد عدنان جميل هيلات اربد

17 ساميه محمد عقله الزغول عجلون

18 اميره محمود قاسم الفريحات عجلون

19 لمياء سامي ناصر البدر عجلون

20 انصاف بركات محمد بني سلمان عجلون

21 كوثر علي فلاح مومني عجلون من الساعه 1-3

22 نهضه حسن احمد الصمادى عجلون

23 كفاح محمود محمد الزغول عجلون

بكالوريوس محاسبة (حالات انسانية)

الرقم الاسم المحافظة وقت المقابلة

1 سكينه موسى محمد الجبالي عجلون من الساعه 1-3

2 روفيدا محمد مصطفى بني عطا عجلون

3 ميساء محمد خليل العسولي عجلون

اقليم الجنوب

قاعة مبنى ديوان الخدمة المدنية/فرع اقليم الجنوب الكائن في محافظة الكرك -خلف مبنى محافظة الكرك بجانب مدرسة هزاع المجالي مدخل مصادر التعلم

مقابلات يوم الاربعاء الموافق 2019/8/28

بكالوريوس محاسبة

الرقم الاسم المحافظة وقت المقابلة

1 ميس مفلح سالم النعيمات البادية الجنوبية من الساعه 9-11

2 فرح احمد حامد التلهوني البادية الجنوبية

3 بيان عيد سليم ابو رمان البادية الجنوبية

4 صباح سليمان سلامه ابو غريقانه البادية الجنوبية

5 خديجه محمد ابراهيم الجديعات البادية الجنوبية

6 عباده فتحي حمد الهريشات الطفيلة

7 محمد عبد الرحمن درويش الشبيلات الطفيلة

8 محمد عوده سلامه السواريس الطفيلة

9 معتز كمال محمد الفريجات الطفيلة

10 وسام محمد محمود القطامين الطفيلة

11 محمد فوزي جميل الحوامده الطفيلة

12 محمد عبد السلام العبد عيال عواد الطفيلة

13 احمد زياد زعل الزغايبه الطفيلة من الساعه 11-1

14 خالد ابراهيم عبدالحميد الشقارين الطفيلة

15 وعد عبد الله عبد الزريقات الطفيلة

16 ميساء مصطفى حسين الزعبي الطفيلة

17 نيفين عبد الحميد عطيه القوابعه الطفيلة

18 انعام صياح عبد الحميد الرواجفه الطفيلة

19 الاء عطيه ذياب القطاطشه الطفيلة

20 رنا محمد علي الداوديه الطفيلة

21 رنا عبد الرحمن سعود السبول الطفيلة

22 ارام عمر دغوم الحوامده الطفيلة من الساعه 1-3

23 ايه احمد راضي راضي الطفيلة

24 اريج امجد عبد الرزاق المرايات الطفيلة

بكالوريوس محاسبة(حالات انسانية)

الرقم الاسم المحافظة وقت المقابلة

25 محمد حمزه مزلوه المحاسنه الطفيلة من الساعه 1-3

26 سائد علي كريم العوران الطفيلة

مقابلات يوم الخميس الموافق 2019/8/29

بكالوريوس محاسبة

الرقم الاسم المحافظة وقت المقابلة

1 احلام محمد شتيان العميلات معان -الشوبك من الساعه 9-11

2 خوله محمد فرحان العبادله معان -الشوبك

3 سوزان جمال عبدالله ابو طاقه معان -الشوبك

4 زينب هاني هلال الخليفات الكرك-الاغوار الجنوبية

5 اسلام عوده الله حسين البطوش الكرك-الاغوار الجنوبية

6 محمد خالد احمد الشواوره الكرك-الاغوار الجنوبية

7 عمر ضيف الله فريج الصبحيين الكرك-الاغوار الجنوبية

8 طلال حسين هارون الطويسات معان

9 وسيم محمد احمد الهباهبه معان

10 علي حسان علي العظم معان

11 علاء الدين ايمن مصطفى الطهراوي معان من الساعه 11-1

12 ابراهيم اسعود امسلم الشاويش معان

13 اسلام احمد سالم الهلالات معان

14 قيس سامي موسى الخليفات معان

15 احمد هارون حسن الشعيبات معان

16 شادي مصطفى علي الفلاحات معان

17 عودةالله محمد عودة الله الصبيحات معان

18 فادي مروان مصطفى الفتيح معان

19 ناصر عامر سعدى شكور معان

20 حنين سلامه عبد الرحمن الهباهبه معان من الساعه 1-3

21 لينا عبد الكريم حامد الرفوع معان

22 حنين عبد الله هارون النصرات معان

23 سناء محمد محمود الهلالات معان

بكالوريوس محاسبة(حالات انسانية)

الرقم الاسم المحافظة وقت المقابلة

24 ايه محمود محمد السعيدات معان من الساعه 1-3

25 ايات عبد الله محمود الشقيرات معان

مقابلات يوم الاحد الموافق 2019/9/1

بكالوريوس محاسبة

الرقم الاسم المحافظة وقت المقابلة

1 انعام موسى احميد الخليفات معان من الساعه 9-11

2 عبير قاسم ابراهيم العمرات معان

3 رانيا يوسف عطا الله السعيدات معان

4 بيان اسحاق عبدالخالق عيسى معان

5 سناء موسى حميد الخلايفه معان

6 شذى هارون محمد البدور معان

7 عبير احمد محمد الخليفات معان

8 راكان عبد الله عبد الحميد الهباهبه معان-الشوبك

9 ضياء احمد منير محمد الهباهبه معان-الشوبك

10 عبد الرحمن سليم سالم الرفايعه معان-الشوبك

11 سعيد شاهر دخيل العقيلي الكرك من الساعه 11-1

12 رشا غالب جميل شرايحه الكرك

13 ناديه محمود عبد الجبار الجنابي الكرك

14 ميرفت يحيى عواد البشابشه الكرك

15 ختام ناجي عبد الرزاق المعايطه الكرك

16 رزان سلامه مطيع العرود الكرك

17 طه محمد مسفوه الجعافره الكرك

18 فراس عبد اللطيف عساف العويدات الكرك

19 رافع غسان خلف المبيضين الكرك

بكالوريوس محاسبة(حالات انسانية)

الرقم الاسم المحافظة وقت المقابلة

20 رناد منذر جميل الظواهره الكرك من الساعه 1-3

21 عبير محمد خلف الصرايره الكرك

22 ازهار اسماعيل عبد السميع الحلواني الكرك

23 وائل صلاح سليمان الرماضين الكرك

24 محمد عبد حامد ابو سمره العقبة

25 حمزه كمال جبريل البدور العقبة

مقابلات يوم الأثنين الموافق 2019/9/2

بكالوريوس محاسبة

الرقم الاسم المحافظة وقت المقابلة

1 مي احمد محمد عباس العقبة من الساعه 9-11

2 هبه جمال محمد الرياطي العقبة

3 رغده فؤاد على درويش العقبة

4 ثائر سفيان محمود الموسى العقبة

5 نسرين راضي فليح المواجده العقبة

6 رشا محمد فريد صبري ابو الفيلات العقبة

7 محمد عبد الله صالح الصمادي العقبة

8 خلود اعبيد الله عيد البدور العقبة

9 سناء مسعد سليمان الرواشده العقبة من الساعه 11-1

10 اسماعيل علي محمد علاونه العقبة

11 روان نبيل بخيت العطيوي العقبة

12 سرى هايل عوده المحيسن العقبة

13 هاله محمد مفضي ابو سيف العقبة

14 علي هاني علي الزعبي العقبة

15 تغريد حسين محمد مسلم العقبة

16 محمد محمود توفيق يوسف العقبة

17 الاء عدنان سامح رواشده العقبة من الساعه 1-3

18 سالي رفعت حسن ابو عفش العقبة

19 احمد محسن عبد ربه الطراونه العقبة

20 فاطمه موسى عطا الله النعيمات العقبة

بكالوريوس محاسبة (حالات انسانية)

الرقم الاسم المحافظة وقت المقابلة

1 اريج ابراهيم سالم المعايطه العقبة من الساعه 1-3

اقليم الوسط

قاعة مؤسسة التدريب المهني – معهد ماركا السياحي ماركا – طريق الحزام اشارة الاسكان

مقابلات يوم الثلاثاء الموافق 2019/8/27

بكالوريوس محاسبة

الرقم الاسم المحافظة وقت المقابلة

1 خالد محمود صالح ابو زغيب الزرقاء من الساعه 9-11

2 حسان سلطان قاسم الهنانده الزرقاء

3 عمران ابراهيم محمد عزازي الزرقاء

4 غسان فوزي حسن الخطيب ابو صينيه الزرقاء

5 ساهد سعدات يعقوب ابراهيم الزرقاء

6 عبد الله سليم حسين ابو شنار الزرقاء

7 معتصم راغب عبد الرحمن اسعد الزرقاء

8 محمد جهاد نافع براهمه الزرقاء

9 صالح محمود صالح اليوسف الزرقاء

10 احمد سمير كايد كريشان الزرقاء

11 سائد ابراهيم حسن قاسم الزرقاء من الساعه 11-1

12 براء عبد القادر محمد عثمان الزرقاء

13 رضوان راضي سليمان بريك الزرقاء

14 وجيه عمر عطيه حسن عمر الزرقاء

15 رائد محمود غصاب الخوالده الزرقاء

16 مجدي فائق ذيب سليمان الزرقاء

17 ابراهيم علي خليل الفريجات الزرقاء

18 معاذ عبد الرحيم عمر احمد الزرقاء

19 احمد حسين حسن ابو عواد الزرقاء

20 طارق محمد محمود ايوب الزرقاء

21 رائد مصطفى علي اسماعيل الزرقاء من الساعه 1-3

22 حمزه علي عبدالرحمن ذياب الزرقاء

23 حسان علي يوسف ملكاوي الزرقاء

24 سامر امين حسن مصلح الزرقاء

25 مصطفى احمد مصطفى مسالمه الزرقاء

26 علي سليم سلامه الهروط مادبا-ذيبان

27 مؤيد شحاده عبد الرحمن الغويين مادبا-ذيبان

28 جهاد هايل مطلق الكوامله مادبا-ذيبان

29 وفاء سليمان عبدالعزيز النعامي مادبا

بكالوريوس محاسبة(حالات انسانية)

الرقم الاسم المحافظة وقت المقابلة

30 تسنيم احمد محمد الشخانبه مادبا من الساعه 1-3

31 معتصم اسماعيل احميد السعود مادبا

32 ايات مفضي فلاح الضرابعه مادبا

مقابلات يوم الأربعاء الموافق 2019/8/28

بكالوريوس محاسبة

الرقم الاسم المحافظة وقت المقابلة

1 ميساء جميل سعيد الشراكه مادبا من الساعه 9-11

2 ابراهيم صالح نزهان النصيرات البلقاء-الشونة الجنوبية

3 محمد ذياب محمد القريناوي البلقاء-الشونة الجنوبية

4 فريد محمود محمد العدوان البلقاء-الشونة الجنوبية

5 حسن احمد حسن طعمه البلقاء

6 عمرو صبحي عبد الله الحوراني البلقاء

7 شهم محمد سلامه خليفات البلقاء

8 حمزه خليل محمد الكلوب البلقاء

9 احمد محمد عبد الكريم الخطيب البلقاء

10 علاء محمد علي العفيفي البلقاء

11 محمد خير احمد حسين ابو عليوه البلقاء من الساعه 11-1

12 عبد الله علي حسن وشاح البلقاء

13 منذر محمد يوسف ادعيك البلقاء

14 مهند يوسف عبد المالك الدقس البلقاء

15 خالد عبد الهادي حسن المشارفه البلقاء

16 ابراهيم مخلد سالم الجالودي البلقاء

17 خلدون احمد عبد الهادي سلامه البلقاء

18 سفيان محمد موسى النسور البلقاء

بكالوريوس محاسبة(حالات انسانية)

الرقم الاسم المحافظة وقت المقابلة

19 محمد اسامه محمد مرعي الزرقاء من الساعه 1-3

20 امجد عدلي عبد المجيد شحاده الزرقاء

21 جهاد عدنان محمود الحوراني الزرقاء

22 محمد عمر حسن مساعده الزرقاء

23 احمد عبد الفتاح عبد الحليم ابو قطام الزرقاء

24 عمر خليل يعقوب عزام الزرقاء

25 مراد ماجد عيسى حداد الزرقاء

26 محمد عصام محمود سلامه الزرقاء

27 علاء الدين خالد عبد الله ابو هويدي الزرقاء

28 احمد نضال احمد ابو الرب الزرقاء

29 سوسن محجم علي المعادات اقليم وسط

30 بيان فاروق نظمي عوده اقليم وسط

مقابلات يوم الخميس الموافق 2019/8/29

بكالوريوس محاسبة

الرقم الاسم المحافظة وقت المقابلة

1 عاصم ياسين محمد حمدان البلقاء من الساعه 9-11

2 حاتم محمد حسين العمايره البلقاء

3 شهاب صالح محمود عوده البلقاء

4 محمد تيسير رضوان الحيارى البلقاء

5 علاء احمد حسين شديد البلقاء

6 اياس احمد حسن ابو مرار البلقاء

7 عمران عبد المجيد عبد الكريم الرحامنه البلقاء

8 الاء احمد عبد الفتاح العبابده العاصمة

9 رواند عبد النعيم محمد المهيرات العاصمة

10 ابراهيم صلاح خليل عيسى العاصمة

11 شيرين حميدان عبدالله حمايده العاصمة

بكالوريوس محاسبة(حالات انسانية)

الرقم الاسم المحافظة وقت المقابلة

12 بلال سمير عبد الحليم ابو رمان البلقاء من الساعه 11-1

13 سيف الله نهار عبد الله رواجبه البلقاء

14 عبد الله خلف شاتي الرشدان البلقاء

15 ابراهيم احمد عبد الرزاق الخرابشه البلقاء

16 غازي راكان محمد الشريف البلقاء

17 دعاء مروان مصطفى عفورى العاصمة

18 سماح خميس محمود الشول العاصمة

19 علي محمد صبحي ابو زيد العاصمة

20 جانتي عمران عبد العزيز قنبشوقه العاصمة

21 محمود سعيد علي حسين العاصمة

22 محمد راضي محمد ابو الحاج العاصمة من الساعه 1-3

23 احمد فايز ذيب خليل العاصمة

24 احمد عبد القادر احمد المغربي العاصمة

25 عبد الرحيم منيب عبد الرحيم حماد العاصمة

26 نجود عبد الكريم يوسف الشامي العاصمة

27 امين محمد سعيد عرار العاصمة

28 يوسف جمال يوسف الحسينات العاصمة

29 ابراهيم فضل محمد ندى العاصمة

30 سلام احمد محمد علي مصع العاصمة

مقابلات يوم الاحد الموافق 2019/9/1

بكالوريوس محاسبة(حالات انسانية)

الرقم الاسم المحافظة وقت المقابلة

1 محمد عبد الرحمن محمد صبره العاصمة من الساعه 9-11

2 صالح محمد ابراهيم الفتياني العاصمة

3 لميس زايد عبد الرحمن السلايطه العاصمة

4 هيا منصور يعقوب الربضي العاصمة

5 ولاء محمد عبد الحافظ المواس العاصمة

6 سارة خلف عليان صوان العاصمة

7 ولاء خالد عبد العزيز ابو عزب العاصمة

8 ماجد محمد ابراهيم الفتياني العاصمة

9 محمد صالح محمد ناصر العاصمة

10 دعاء عبد العزيز شفيق نادرين العاصمة

11 انس راتب عبد الجبار محمد العاصمة من الساعه 11-1

12 اميره محمد احمد العرامي العاصمة

13 محمد علي محمد الكدش العاصمة

14 انس محمد جودت حرفوش العاصمة

15 محمد نبيل فارس يغمور العاصمة

16 صالح ابراهيم حسين ابو سالم العاصمة

17 معاذ عبد الكريم محمود عايش العاصمة

18 نوره طلال قاسم عوده العاصمة

19 محمود مصطفى محمود الكسبه العاصمة

20 عيسى محمد نمر ابو علي العاصمة

21 عبد الرحمن محمد علي توفيق حاج حسين العاصمة من الساعه 1-3

22 بشرى وائل محمد دار عيد العاصمة

23 محمد عادل مصطفى بشناق العاصمة

24 صدام حسين علي الدروبي العاصمة

بكالوريوس محاسبة

الرقم الاسم المحافظة وقت المقابلة

25 نور بسام عبد الرحمن ابو كبه العاصمة من الساعه 1-3

26 عمر احمد علي ابو زيد العاصمة

27 محمد زهدى محمد زايد العاصمة

28 ثائر محمد محمود شاهين العاصمة

29 توفيق محمد داود علان العاصمة

30 هديل حاتم جميل الخولي العاصمة

مقابلات يوم الاثنين الموافق 2019/9/2

بكالوريوس محاسبة

الرقم الاسم المحافظة وقت المقابلة

1 دينا محمد نجيب عبد الحي العاصمة من الساعه 9-11

2 فاطمه احمد عبد الحميد الحيارى العاصمة

3 اشرف صبرى عمر الطيطي العاصمة

4 بشار محمود علي العقله العاصمة

5 احمد عبد السلام محمد بني هاني العاصمة

6 ايمن امين عزت العمد العاصمة

7 طارق عبد القادر داود عبد القادر العاصمة

8 محمد صدقي سبتي اللافي العاصمة

9 فادي يوسف عثمان فايد العاصمة

10 محمد عاهد عبد العزيز حسين العاصمة

11 اسامه محمود عبدالفتاح عطايا العاصمة من الساعه 11-1

12 ابراهيم عبد السلام سلامه البطوش العاصمة

13 منى عبد سليمان ابوساكوت العاصمة

14 طارق امين محمد سعيد الانصاري العاصمة

15 مراد حلمي عبد اللطيف جرار العاصمة

16 بانه محمد علي توفيق صلاح العاصمة

17 رانيا عبد اللطيف محمود فاخوري العاصمة

18 موفق بهجت محمد شريده العاصمة

19 عمر جلال عبد اللطيف الخليل العاصمة

20 محمود عبد الرزاق عبد الفتاح العريني العاصمة

21 اماني نايف ياسين الشيشاني العاصمة

22 هبه وليد محمد طحل العاصمة من الساعه 1-3

23 محمد سليمان مطلق ابو اكريم العاصمة

24 منار علي سالم المومني العاصمة

25 امل احمد عبد ربه النجار العاصمة

26 وفاء محمد خليل عايش العاصمة

27 محمد خليل سليمان الوحش العاصمة

28 علاء محمد علي عنكير العاصمة

29 خوله احمد عطيه العجرمي العاصمة

30 احمد محمد احمد فلاحه العاصمة

مقابلات يوم الثلاثاء الموافق 2019/9/3

بكالوريوس محاسبة

الرقم الاسم المحافظة وقت المقابلة

1 عمار ياسر زهدي الحاج علي العاصمة من الساعه 9-11

2 طارق يوسف محمد شومان العاصمة

3 عبد الله محمد عبد الله العوضات العاصمة

4 عبير محمد عبد العزيز الجربوعه العاصمة

5 هناء عثمان علي بدر العاصمة

6 فاروق حسن اللافي الربابعه العاصمة

7 هيام صابر محمد الشبلي العاصمة

8 حسن عارف حسين حجازي العاصمة

9 علاء محمد محمود المصري العاصمة

10 امنه محمد عبد الرحيم محمد العاصمة

11 حسام حسين حسن الهرش العاصمة من الساعه 11-1

12 محمد علي صبح الرقب العاصمة

13 خالد اسامه محمد التاجي العاصمة

14 وائل عبدالله محمد النوباني العاصمة

15 مأمون عبد السلام عبد المجيد جابر العاصمة

16 مراد لطفي عبدالقادر رزق العاصمة

17 فادى عدنان ابراهيم صوالحه العاصمة

18 يوسف محمد يوسف النابلسي العاصمة

19 احمد عبد الرحمن مصطفى طاهات العاصمة

20 علاء الدين محمد عابد الفريجات العاصمة

21 بشار منير محمد جري العاصمة

22 صلاح حسن عايش نوفل العاصمة

23 عرفات فوزى محمد مصطفى العاصمة من الساعه 1-3

24 شاهر وليد احمد بدوي العاصمة

25 نور مصطفى نافع عطاري العاصمة

26 منى عطيه موسى البنا العاصمة

27 عبد الله اسماعيل محمود نصار العاصمة

28 وسام موسى محمود رباح العاصمة

29 امجد حسني يونس طه العاصمة

30 رولا باسم مصطفى شملاوي العاصمة

مقابلات يوم الاربعاء الموافق 2019/9/4

بكالوريوس محاسبة

الرقم الاسم المحافظة وقت المقابلة

1 رزان عبد الكريم احمد شبانه التميمي العاصمة من الساعه 9-11

2 ليلى محمد عبد الرحيم مرقه العاصمة

3 هيا غالب عدنان القاسم العاصمة

4 رشا مصطفى عيسى الحلو العاصمة

5 عبد الرحمن سمير محمد حامد العاصمة

6 امل اسماعيل حسن شلاش العاصمة

7 عبيد ماهر محمد العبيد العاصمة

8 ياسمين عبد الفتاح رمضان ابو اصفر العاصمة

9 وصفي هلال وصفي الشافعي العاصمة

10 عبد الرحمن عيسى عبد الرحمن برهوش العاصمة

11 عدنان محمود يوسف سعاده العاصمة من الساعه 11-1

12 خضر احمد سعيد هديب العاصمة

13 سامح سمير سميح الادريسي العاصمة

14 حامد ابراهيم مصطفى عوده العاصمة

15 شادي حسين محمد ابو رمان العاصمة

16 هدى سليمان احمد ابو عزيز العاصمة

17 لبنى محمد خلف السرحان العاصمة

18 وفاء محمد خليل الرفاعي العاصمة

19 اسامه عبد الكريم احمد زايد العاصمة

20 علي احمد ذيب محمد العاصمة

21 عمار ناجي بشير الدراغمه العاصمة

22 ريم حسين عبدالله جبر العاصمة

23 محمد احمد عبد العفو مرار العاصمة من الساعه 1-3

24 سجى عبد الرحمن سعيد مشعل العاصمة

25 محمود عطيه محمود عليان العاصمة

26 ثائر اديب محمود ابو سليمان العاصمة

27 محمد محمود حسين لافي العاصمة

28 منار حمد نجاد دروزه العاصمة

29 فراس فايز راجح ابو ناصريه العاصمة

30 عامر محمود محمد ابو جازيه العاصمة

مقابلات يوم الخميس الموافق 2019/9/5

بكالوريوس محاسبة

الرقم الاسم المحافظة وقت المقابلة

1 عامر اسماعيل عاشور ابو الخروب العاصمة من الساعه 9-11

2 محمد محمود سلامه تركي العاصمة

3 عايده احمد عيسى خوت العاصمة

4 سناء عيسى عبد المعطي عبد الهادى العاصمة

5 ايات طلال محمد خرفان العاصمة

6 اسماعيل حمد نزال الشعار العاصمة

7 نائل سعيد نبيه عمر العاصمة

8 علا محمد عقيل رضا ابو غزاله العاصمة

9 فاطمه محمد احمد ربابعه العاصمة

10 هاني يوسف محمد حسين العاصمة

11 ايهاب حسن رشيد بغدادي العاصمة من الساعه 11-1

12 لؤى سليمان احمد عرفات العاصمة

13 مخلص احمد عبد القادر ابو عنزه العاصمة

14 ليث احمد جابر سيف العاصمة

15 وضاح علي خليل المحارمه العاصمة

16 جهاد فهد محمد الربايعه العاصمة

17 اشرف محمد يوسف المراغي العاصمة

18 امجد اسماعيل يوسف سليم العاصمة

19 وليد سلمان محمد الشاعر العاصمة

20 احمد سعيد محمد ابو رحمه العاصمة

21 عبير فتحي محمود النجار العاصمة

22 سليمان محمد قاسم الطبر العاصمة

23 رائد ماجد عبد المجيد جابر العاصمة من الساعه 1-3

24 خليل محمود خليل الحبش العاصمة

25 بهاء الدين حسين محمد ابو رضوان العاصمة

26 محمد نور هشام محمد الحاج نصر العاصمة

27 زياد محمد مصطفى الزمط العاصمة

28 محمد حسين محمد محمد العاصمة

29 خلود يوسف محمود العرب العاصمة

30 امجد تيسير محمود الزيات العاصمة

مقابلات يوم الاحد الموافق 2019/9/8

بكالوريوس محاسبة

الرقم الاسم المحافظة وقت المقابلة

1 حمزه سمير حسين رشيد العاصمة من الساعه 9-11

2 ابراهيم مفيد سميح احمد الوادى العاصمة

3 محمد غالب سعد الدين الشافعي العاصمة

4 سهاد صبحي محمود فليفل العاصمة

5 غسان حافظ حيدر التميمي العاصمة

6 نادر علي محمد اسعد العاصمة

7 طلال مرشد هديوي الوحيدى العاصمة

8 علي علاء الدين حامد شحاده العاصمة

9 احمد عبد الكريم محمد نصار العاصمة

10 احمد علي جبر بني ياسين العاصمة

11 احمد ماجد عطا ابو كامل العاصمة من الساعه 11-1

12 مهند عطا احمد ابو ذياب العاصمة

13 دانيه اسحق احمد العسال العاصمة

14 عمر موسى محمد الطرودى العاصمة

15 محمود سلامه موسى سلمان العاصمة

16 رائد عبد المعطي حسن الصلاج العاصمة

17 عمر خضر محمود الفطافطه العاصمة

18 رامي مصطفى سليم فايد العاصمة

19 احمد عوده حامد عبدات العاصمة

20 سناء حسن طه سليمان العاصمة

21 اياد محمود رشيد فسفوس العاصمة

22 حذيفه محمد خير صادق الحسن العاصمة

23 ابراهيم احمد ابراهيم عليان العاصمة من الساعه 1-3

24 محمد حسين عبد الرحمن ابو سمور العاصمة

25 نبيل محمد اسماعيل ابو عماره العاصمة

26 نجوى صلاح احمد فتحي العزه العاصمة

27 عادل شحاده عبد المحسن الخرابشه العاصمة

28 عبد العزيز محمد عبد العزيز المدموج العاصمة

29 بلال سامي محمد بدارنه العاصمة

30 صلاح امين احمد عكاشه العاصمة

مقابلات يوم الاثنين الموافق 2019/9/9

بكالوريوس محاسبة

الرقم الاسم المحافظة وقت المقابلة

1 هيثم سمير محمد الرطروط العاصمة من الساعه 9-2

2 هاله علي محمد جاموس العاصمة

3 ايمن محمود حسن الشراونه العاصمة

4 مهند زياد محمد الصغير ابو حسين العاصمة

5 سوزان تيسير ابراهيم شعلان العاصمة

6 محمود محمد رشاد محمود حمدان العاصمة

7 سعد محمد سعدات حبش العاصمة

8 عصام احمد اسماعيل صبحا العاصمة

9 غاده موسى داود عقل العاصمة

10 باسم يسر محمد صافي العاصمة

11 رامي عبد الله محمود النجار العاصمة

12 احمد محمد سلامة البستنجي العاصمة

اقليم الوسط

قاعة مؤسسة التدريب المهني (معهد ماركا ذكور قاعة الداكم) حي التطوير طريق الحزام بالقرب من جامعة البوليتكنك بجانب معهد السلامة والصحة المهنية

مقابلات يوم الاربعاء الموافق 2019/8/28

بكالوريوس نظم معلومات ادارية

الرقم الاسم المحافظة وقت المقابلة

1 لينا احمد عبد الغني عدوى اقليم الوسط من الساعه 9-11

2 مراد ابراهيم سعيد ابو شقره المملكة

3 محمد هاني محمد محافظه المملكة

4 مي ابراهيم احمد مسالمه المملكة

5 روزان عدنان احمد ابو جامع مادبا

6 عايده سليم جمعه العمارات مادبا

7 رزان مصطفى رشيد ذياب مادبا

8 براءه احمد عبد المهدى الخريبات مادبا

9 نادره سليم محمد الفشيكات مادبا

10 سماح سمير انس ابو الهدى العاصمة

11 رشا ضرار عبد الرحيم ابو نعمه العاصمة

12 روزين فضل سليمان احمرو العاصمة من الساعه 11-1

13 ساره احمد محمد الزوغه العاصمة

14 فاطمه محمد عبد الكريم الحمصي العاصمة

15 ايمان محمد عادل الطهاروه العاصمة

16 اماني محمد عبد المعطي الطيراوى العاصمة

17 رشا سمير ايليا للس العاصمة

18 هديل حسني احمد القطامي العاصمة

19 هبه علي صالح الحسيني العاصمة

20 مي كايد سليمان حبول العاصمة

21 صفاء خالد عبدالكريم ابو ريشه العاصمة

22 مها محمد مصطفى ابو الرب العاصمة

23 نداء خليل محمد الوحش العاصمة من الساعه 1-3

24 ربى محمود اسماعيل خليفه العاصمة

25 وسام فارس محمد عواد العاصمة

26 منار علي حسن عمرو العاصمة

27 سمر محمد سعيد العليوات العاصمة

28 براءه محمد مهدي مصطفى يخلف العاصمة

بكالوريوس نظم معلومات ادارية(حالات انسانية)

الرقم الاسم المحافظة وقت المقابلة

29 عبد الله محمد مبارك ابو يامين اقليم الوسط من الساعه 1-3

30 احلام عبد الحافظ حسان البواريد مادبا

31 رزان فلاح ابنيه العقرباوي مادبا

32 انس سعيد هاشم الرواجفه مادبا

مقابلات يوم الخميس الموافق 2019/8/29

بكالوريوس نظم معلومات ادارية

الرقم الاسم المحافظة وقت المقابلة

1 منى احمد محمود النجار العاصمة من الساعه 9-11

2 روان نبيل صدقي زلوم العاصمة

3 منال عبد الكريم محجوب الفتياني العاصمة

4 مي احمد عبد الرحيم علي العاصمة

5 نور ابراهيم اسماعيل صندوقه العاصمة

6 جيهان جودت سعيد نركوسي العاصمة

7 مرام محمد عبد القادر رزق العاصمة

8 اروى محمد حميد الرصيفان العاصمة

9 رنا شاكر ابراهيم يونس العاصمة

10 ايمان علي سالم الطلاس العاصمة

11 سناء اسماعيل محمود ابو دوله العاصمة من الساعه 11-1

12 هبه محمد خير سامي عطيه العاصمة

13 تغريد محمد ذياب يوسف العاصمة

14 صفاء علي سمحان سلمان العاصمة

15 ريم اسماعيل محمد الرفاعي العاصمة

16 سمر عصام احمد بدوى العاصمة

17 شيرين محمود حسين صدقه العاصمة

18 الاء محمود محمد علي ابو قاعود العاصمة

19 لما سعدات علي الكور العاصمة

20 بيان حسين محمود المحارمه العاصمة

21 فاطمه علي محمد قنديل العاصمة من الساعه 1-3

22 ريم اسماعيل عبد الرحمن السبوعي العاصمة

23 روان عبد الرحيم احمد الحيارى العاصمة

24 حنين عبد المعطي فياض السيورى العاصمة

25 رولا عبد اللطيف اسعد سويدان العاصمة

26 عائشة احمد فليح الزبيدي العاصمة

27 الاء سمير محمد ابو تايه العاصمة

28 منى احمد محمد القرعان العاصمة

29 لينا سليمان سعيد بواعنه العاصمة

30 اماني موسى عبد الرحمن ابوزيتون العاصمة

مقابلات يوم الاحد الموافق 2019/9/1

بكالوريوس نظم معلومات ادارية

الرقم الاسم المحافظة وقت المقابلة

1 ايمان عبد الكريم اسماعيل النهار العاصمة من الساعه 9-11

2 هناء موسى عبد الحفيظ صافي العاصمة

3 وفاء مصطفى محمود الدواهده العاصمة

4 وليد تيسير يوسف عنايه العاصمة

5 عبد الله عادل يوسف المناصير العاصمة

6 مهند محمد مصطفى ابو السعود العاصمة

7 عمر خليل محمد سلامه العاصمة

8 حسام احمد درويش الخطيب العاصمة

9 حسن عيسى حسن عليا العاصمة

10 احمد لطفى محمد حجاوى العاصمة

11 علي عبد الكريم عبد الله نصير العاصمة من الساعه 11-1

12 فادي يوسف عبد الرزاق الكلوب العاصمة

13 منال محمود ربيع مقبول العاصمة

14 ايمان محمد علي دراغمه العاصمة

15 راويه محمود عبد الكريم محمد العاصمة

16 ضياء احمد ثلجي المعاويد العاصمة

17 ايه فايز خالد كالي العاصمة

18 ايثار علي حسين العاصي العاصمة

19 الاء محمود صالح الخطيب العاصمة

20 فيصل احمد خلف العرمان العاصمة

21 مصطفى مامون محمود الغلاييني العاصمة من الساعه 1-3

22 احمد محمود احمد الجعافره العاصمة

23 محمد خالد محمد الاطرش العاصمة

24 سلسبيل جهاد ابراهيم الشراونه العاصمة

25 ليث اكثم جريس القسوس العاصمة

26 حازم نجيب محمود عبد الغني العاصمة

27 محمد ناجح عبد ابو حمد العاصمة

28 محمد عبد السلام صقر مغارى العاصمة

اقليم الجنوب

قاعة مبنى ديوان الخدمة المدنية/فرع اقليم الجنوب الكائن في محافظة الكرك -خلف مبنى محافظة الكرك بجانب مدرسة هزاع المجالي مدخل مصادر التعلم

مقابلات يوم الخميس الموافق 2019/9/5

بكالوريوس نظم معلومات ادارية

الرقم الاسم المحافظة وقت المقابلة

1 روان حسين يونس ابو هلاله معان من الساعه 9-11

2 وفاء حسن ابراهيم الخلايفه معان

3 ايمان محمد قاسم الحمادين معان

4 عنود احمد عيد الرواضيه معان

5 افنان هارون جمال الطحان معان

6 وفاء محمد توفيق علي الخليلي معان

7 اسراء ياسر قاسم الديخ معان

8 ايناس محمد ابراهيم المغربي معان

9 بتول بركات حمد الغرايبه العقبة

10 مؤنس عبد الفتاح يونس حسن العقبة

11 بلال عطيه محمد السلامين العقبة

12 اروى غصاب قاسم الدراوشه العقبة من الساعه 11-1

13 صفاء ابراهيم يوسف العمري العقبة

14 نعمات عايش عطيه الترابين العقبة

15 اسراء مصطفى خليل البرديني العقبة

16 منى محمود مرعي القرعان العقبة

17 وفاء عادل علي الشمايله العقبة

18 اماني محمد احمد الخرابشه العقبة

19 بشرى سعد غانم الرياطي العقبة

20 سناء عقله عقيل عباده العقبة

21 سجود احمد حسين السوالمه العقبة

22 احمد عدنان عبد الكريم علي العقبة

23 فرح كامل فرح العوابده العقبة من الساعه 1-3

24 طارق حماد فالح المعايطه العقبة

25 صابرين فارس عوده الشراري العقبة

26 ليلى عدنان عبد الله الحمود العقبة

27 صافيناز شريف محمد علي العقبة

28 رشا سميح علي المبيضين العقبة

29 عبير خالد حسين المطارنه العقبة

30 اسراء ياسين هارون الفرجات العقبة

اقليم الشمال

قاعة مبنى ديوان الخدمة المدنية/فرع اقليم الشمال -الكائن في منطقة تل اربد خلف مبنى شرطة محافظة اربد

مقابلات يوم الثلاثاء الموافق 2019/9/3

بكالوريوس نظم معلومات ادارية

الرقم الاسم المحافظة وقت المقابلة

1 اريج حمد علي البركات المفرق من الساعه 9-2

2 اسلام خالد احمد الخزاعله المفرق

3 عبير احمد منصور الحراحشه المفرق

4 منال محمد عواد خزاعله المفرق

5 بينه صلاح احمد المومني المفرق

6 سالي سامي محمد ايوب المفرق

7 لؤي محمد عبد الكريم الشديفات المفرق

اقليم الوسط

قاعة مؤسسة التدريب المهني (معهد ماركا ذكور قاعة الداكم) حي التطوير طريق الحزام بالقرب من جامعة البوليتكنك بجانب معهد السلامة والصحة المهنية

مقابلات يوم الاربعاء الموافق 2019/9/4

بكالوريوس ادارة اعمال

الرقم الاسم المحافظة وقت المقابلة

1 وفاء صامد خلف الخلايله الزرقاء من الساعه 9-11

2 لبنى علي عبد الرحيم خصاونه الزرقاء

3 سوسن صالح نعمان جمجوم الزرقاء

4 ايمان علي محمد ابو نجم الزرقاء

5 تهاني مصطفى عبد القادر شاهين الزرقاء

6 هويده حسين عليوي جاسم المملكة

7 قاسم عوض مبارك الهاشم مادبا-ذيبان

8 اماني عليان عبد الرحمن القبيلات مادبا-ذيبان

9 عبد القادر علي عبد القادر شحاده العاصمة

10 احمد سميح اسماعيل صالح العاصمة

11 خلف سميح خلف خلف العاصمة من الساعه 11-1

12 احمد يعقوب يوسف حكمت العاصمة

13 رائد عيسى نمر ابو الرب العاصمة

14 عبد الناصر داود محمد العدوان العاصمة

15 خليفه محي الدين محمد العلاونه العاصمة

16 خالد كامل مصطفى جمعه العاصمة

17 خالد موسى محمود عطعوط العاصمة

18 خالد علي مطيع محمد العاصمة

19 هيام موسى كايد البريم العاصمة من الساعه 1-3

20 فائقه امين محمود الصوالحه العاصمة

21 سهى علي حسن ابو توبه العاصمة

بكالوريوس ادارة اعمال(حالات انسانية)

الرقم الاسم المحافظة وقت المقابلة

22 عمر عصام احمد الطاهر العاصمة من الساعه 1-3

23 ولاء يوسف احمد ابورمان العاصمة

24 محمد علي تيسير سليم شديد العاصمة

25 عبدالله كمال عثمان ابو جراد العاصمة

مقابلات يوم الخميس الموافق 2019/9/5

بكالوريوس ادارة اعمال(حالات انسانية)

الرقم الاسم المحافظة وقت المقابلة

1 زايد صالح عبد الله الشوابكه العاصمة من الساعه 9-11

2 زينب عاصي احمد عبد الله العاصمة

3 اماني انور ميخائيل قمصيه العاصمة

4 محمود احمد محمود عليان العاصمة

5 عبد الله عبد الرحمن احمد الحياري العاصمة

6 عدي سمير فهد الزيود العاصمة

7 مصعب جمال محمد الحلاحله العاصمة

8 احسان اسماعيل احمد حسين العاصمة

9 الاء ماهر عبد المحسن ابو شعبان العاصمة من الساعه 11-1

10 محمد غسان محمود الرواشده العاصمة

11 اسلام عوض سليمان الحراسيس العاصمة

12 اسيل حسين عبد الكريم غنام العاصمة

13 راميه ابراهيم خليل نمر العاصمة

14 عدي عز الدين عبد القادر ابو محمود العاصمة

15 ولاء محمد يوسف نصر الله العاصمة

16 فخري محمد اديب محمد فخري النجمي العاصمة

17 حنان فايز خضر المراعبه العاصمة

18 علي فوزى علي عثمان العاصمة

19 بهاء محمد عمر غيث العاصمة من الساعه 1-3

20 حمزه نبيل يوسف عبد الله العاصمة

21 رأفت نزار اسعد شرف العاصمة

22 ياسمين محمد زيدان عبد السلام العاصمة

23 فادي كامل سعود السليحات العاصمة

24 هيجر عوض محمد جابر العاصمة

25 يزن فارس كامل العجلوني العاصمة

مقابلات يوم الاحد الموافق 2019/9/8

بكالوريوس ادارة اعمال

الرقم الاسم المحافظة وقت المقابلة

1 وسام سمير محمود الروسان العاصمة من الساعه 9-11

2 سهاد يوسف داود البرغوثي العاصمة

3 دعاء فتحي احمد الاسطة العاصمة

4 ليلى محمد سليمان النعيمات العاصمة

5 لما خالد احمد الدرويش العاصمة

6 رولا محمد خير مقبل ابراهيم العاصمة

7 علا صلاح ابراهيم شواهين العاصمة

8 نور فخرى احمد ياسين العاصمة

9 شهناز رشيدى علي احمد العاصمة من الساعه 11-1

10 شيرين كمال جبريل قطيش العاصمة

11 غدير شفيق محمود عبد الرازق العاصمة

12 رانيا محمد سعيد حامد غفرى العاصمة

13 اماني عبد الحميد عبد الفتاح شاهين العاصمة

14 لمى غالب عبد الحميد الصبيحي العاصمة

15 امنه عيسى عايد ابوعواد العاصمة

16 منار محمود عبدالهادي ابوعبده العاصمة

17 حنان محمد محمد زعبلاوي العاصمة

18 نهايه خميس بخيت الصوالحه العاصمة

19 هبه مصطفى طلال الجلابنه العاصمة من الساعه 1-3

20 ديمه علي مصطفى ابو خاص العاصمة

21 ميس موسى درويش العواوده العاصمة

22 منال خالد محمد العزه العاصمة

23 شذا عبد المجيد علي ابو ديه العاصمة

24 هدى زامل فرحان ابو محفوظ العاصمة

بكالوريوس ادارة اعمال(حالات انسانية)

الرقم الاسم المحافظة وقت المقابلة

25 انتصار عيد رشيد الحوراني العاصمة من الساعه 1-3

مقابلات يوم الاثنين الموافق 2019/9/9

بكالوريوس ادارة اعمال

الرقم الاسم المحافظة وقت المقابلة

1 اخلاص شفيع عبد الحميد السلامات العاصمة من الساعه 9-11

2 ايمان محمد علي الهيشان العاصمة

3 ثروت عايد خليل ريان العاصمة

4 غدير محمد يوسف طه العاصمة

5 الاء فهد احمد الرمحي العاصمة

6 نور عطا الله محمد رجوب العاصمة

7 رشا علي سعيد حسن العاصمة

8 سوسن سليم حسين خليل العاصمة

9 نسرين يوسف درويش الخليل العاصمة

10 اسيل محمد عبد الفتاح علان العاصمة من الساعه 11-1

11 سهام معين احمد الشيخ علي العاصمة

12 امل محمد جميل زينه الشحاده العاصمة

13 رائده عبد الحميد محمد العواوده العاصمة

14 نسرين خليل ياسين مصطفى العاصمة

15 روضه سعيد محمد ابو دوش العاصمة

16 سراب منذر عبد الرحيم ابو حمور العاصمة

17 رنا خالد نجيب ابو الرب العاصمة

18 احلام عطالله جزا الجازي العاصمة

19 زينب محمد توفيق عيد العاصمة من الساعه 1-3

20 وفاء اسحق محمد معالي العاصمة

21 هناء صلاح عبد القادر عيد العاصمة

22 هبه صلاح الدين هاشم الجعبري العاصمة

23 لبنى محمد سالم المغاريز العاصمة

24 غدير ياسين صالح ابو رمان العاصمة

25 تمام سعيد موسى الشرايعه العاصمة

مقابلات يوم الثلاثاء الموافق 2019/9/10

بكالوريوس ادارة اعمال

الرقم الاسم المحافظة وقت المقابلة

1 ريما علي محمد عوض الله العاصمة من الساعه 9-12

2 لميا عثمان احمد ابو سمره العاصمة

3 عهود عبد المجيد علي المعايطه العاصمة

4 عطاف محمد عبد الجليل الخوار العاصمة

5 سهى عصمت حسين صبرى العاصمة

6 ايناس محمد محمود الدغلس العاصمة

7 غاده زيد حسين النسور العاصمة

8 سحر مروان حسن لهلوب العاصمة

9 رولا منور احمد ابو حماد العاصمة

10 هبه موسى ابراهيم غريب العاصمة

11 ثراء نمر محمود نوفل العاصمة

12 سجى زهير محمود غرايبه العاصمة من الساعه 12-3

13 اسراء بديع حسن صلاح العاصمة

14 هديل جمال جميل الرازم العاصمة

15 مرام زياد عبد الرحمن الخطيب العاصمة

16 رانيه عدنان جميل السطل العاصمة

17 ختام خميس محمد الجعفري العاصمة

18 ايمان ابراهيم عبد المجيد عليان العاصمة

19 ايه محمود عبد الله ابو حشيش العاصمة

20 نعمه دخيل سليمان المشاقبه العاصمة

21 ميس امين حسن ربابعه العاصمة

22 عبير احمد محمود ابو ذوابه العاصمة

اقليم الجنوب

قاعة مبنى ديوان الخدمة المدنية/فرع اقليم الجنوب الكائن في محافظة الكرك -خلف مبنى محافظة الكرك بجانب مدرسة هزاع المجالي مدخل مصادر التعلم

مقابلات يوم الاحد الموافق 2019/9/8

بكالوريوس ادارة اعمال

الرقم الاسم المحافظة وقت المقابلة

1 لينا صالح ابراهيم الخليفات الكرك-الاغوار الجنوبية من الساعه 9-11

2 ايه طالب موسى العشوش الكرك-الاغوار الجنوبية

3 وطن علي سلامه المرادات الكرك-الاغوار الجنوبية

4 مروه رضوان موسى السلامين معان

5 تسنيم يوسف اسماعيل ابو الزيت معان

6 سمر محمد عيسى الهلالات معان

7 جيهان هارون موسى الحسنات معان

8 الاء تيسير سلامه العدينات معان

9 هبه غازي سليمان السلامين معان

10 وجدان فيصل عايد القومان معان

11 عبد المجيد موسى هارون الفرجات معان من الساعه 11-1

12 دعاء طه سليمان المشاعله معان

13 مها عبدالقادر سلمان العزاوي الكرك

14 رقيا ابراهيم عطا الله الصرايره الكرك

15 اسماء زعل موسى الصرايره الكرك

16 رقيه محمود احمد الصرايره الكرك

17 خديجه سليم ماضي المحادين الكرك

18 هند سالم سليمان السحيمات الكرك

19 رقيه عبدالله صالح الضمور الكرك

20 فاتن سعدى هاشم عساف الكرك

21 رانيا بكر حسين القضاه الكرك من الساعه 1-3

22 رافت عايز ابراهيم العبيسات الكرك

23 ابتسام عبد الرحمن محمد هياجنه العقبة

24 علا خالد طالب شعث العقبة

بكالوريوس ادارة اعمال(حالات انسانية)

الرقم الاسم المحافظة وقت المقابلة

25 تحرير فايز احمد الرواشده العقبة من الساعه 1-3

26 موسى صالح موسى الخضيرات العقبة

27 اثار عبد الله محمود الشقيرات معان

28 فدعوس هاني فدعوس الرواد معان

29 شادي عبد السلام محمد العطار معان

مقابلات يوم الاثنين الموافق 2019/9/9

بكالوريوس ادارة اعمال

الرقم الاسم المحافظة وقت المقابلة

1 شرين يوسف محمود بنات العقبة من الساعه 9-11

2 عندليب ضاحي محمود البقيرات العقبة

3 لينده احمد عبد المنعم العمله العقبة

4 مريفه محمد صبيح السعيديين العقبة

5 عمر جلال بشير جلوقه العقبة

6 ديما عاصم علي الخطيب العقبة

7 عبله احمد حسني المحاسنه العقبة

8 دعاء علي عبيد ياسين العقبة

9 مؤيد محمد سلامه شقيرات العقبة

10 ياسمين رجا عوده الله الشمايله العقبة

11 ربا حسن رشيد خرينو العقبة من الساعه 11-1

12 ايه ابراهيم احمد ابو معيتق العقبة

13 سوزان سميح عمر الفيومي العقبة

14 غاده سلمان حسن الددا العقبة

15 اسراء ابراهيم احمد ابو معيتق العقبة

16 ايمان محمد حسين ابو شندي العقبة

17 هديل وائل عزت خضر العقبة

18 علا لؤى احمد الرفاعي العقبة

19 رويده محمد احمد المجالي العقبة

20 دعاء احمد خضر ياسين العقبة

21 هديل حمد عبد الله الخريسات العقبة من الساعه 1-3

22 ولاء احمد ابراهيم الكباريتي العقبة

23 حنين عبد الله علي بيومي العقبة

24 تمارا سميح عبد الله طشلي العقبة

25 شفاء زياد محمود الفياض العقبة

26 ولاء طاهر عبد الجليل المرايات العقبة

27 فاطمه وليد كامل الشيخ ذيب العقبة

28 اماني عدنان اسماعيل صافي العقبة

29 الاء محمود سعد مشتهى العقبة

اقليم الشمال

قاعة مبنى ديوان الخدمة المدنية/فرع اقليم الشمال -الكائن في منطقة تل اربد خلف مبنى شرطة محافظة اربد

مقابلات يوم الأربعاء الموافق 2019/9/4

بكالوريوس ادارة اعمال

الرقم الاسم المحافظة وقت المقابلة

1 ايمان عمر حمد الزعبي اربد-الرمثا من الساعه 6-12

2 عاليه عبد الغفار صادق المحمد اربد-الكورة

3 عائشه علي محمد ربابعه اربد-الكورة

4 فاطمه عبد الحميد عقله الخصاونه اربد-الكورة

5 هديل خالد عبد الله العيده اربد

6 احمد عوده صالح الذيابات اربد

7 امجد رسمي عوض مصطفى اربد

8 رامي ناصر حماد كنعان اربد

9 روان امين عبد الحميد قطيشات اربد

10 رولا زكي عبدالله عرار اربد

11 اسعد محمد عبدالرحيم خصاونه اربد

12 ابراهيم فوزي خليل هزايمه اربد من الساعه 12-3

13 علاء برهان خليل دلبح اربد

14 مديحه ممدوح فندي غرايبه اربد

15 رنده فالح محمود السيلاوي اربد

16 محمود علي محمود جعفر اربد

17 سناء محمد ذياب النعيمات اربد

18 ايمن فايز سليمان اللمع اربد

بكالوريوس ادارة اعمال(حالات انسانية)

الرقم الاسم المحافظة وقت المقابلة

19 هنادي زهير محمد امين جعاره اربد من الساعه 12-3

20 الاء محمد محمود جرادات اربد

21 فاطمة اشرف حسين بني هاني اربد

اقليم الشمال

قاعة مبنى ديوان الخدمة المدنية/فرع اقليم الشمال -الكائن في منطقة تل اربد خلف مبنى شرطة محافظة اربد

مقابلات يوم الأحد الموافق 2019/9/8

بكالوريوسعلوم الحاسب الالي

الرقم الاسم المحافظة وقت المقابلة

1 عيسى محمد ابراهيم الصمادى عجلون من الساعة 9-11

2 اسلام سمير محمود العلي اربد

3 راميا زكي ابراهيم عبيدات اربد

4 ثراء احمد فياض بني حمد اربد

5 روان محمود احمد الرباعي اربد

6 ساجده عبد الرحيم مصلح مصلح اربد

7 بيان فوزي محمد الشلبي اربد

8 سميه حسين محمد صبابحه اربد

9 صفاء شاهر محمد بدور اربد

10 سائده عبد القادر مرعي بني بكر اربد

11 نانسي صالح مفلح الشوحه اربد من الساعة 11-1

12 سميه علي عبد الله ابوالفول اربد

13 بيان رشيد محمود غزلان اربد

14 ساره نايف محمد الشامخ اربد

15 ميس رياض احمد العمري اربد

16 ناهد حسن راغب منصور اربد

17 باسمه عز الدين محمد العزام اربد

18 فاديه منصور عبد المجيد الحتامله اربد

19 اريج راتب محمد الشرمان اربد

20 سهاد وليد يوسف حواشين اربد

21 عاليه حسين احمد زعارير اربد من الساعة 1-3

22 هبه عمر حسين الشبول اربد

23 رانيه عبد الرحيم احمد الطعامنه اربد

24 ديما فواز عبد الله الجمل اربد

25 وفاء قاسم محمد ابو عين اربد

26 نبيله قاسم محمد جرادات اربد

27 دانيه طلال رشيد بطاينه اربد

بكالوريوس علوم الحاسب الالي(حالات انسانية)

الرقم الاسم المحافظة وقت المقابلة

28 اماني صالح محمد الدهون اربد من الساعة 1-3

29 راميا زكي ابراهيم عبيدات اربد

30 اسلام سمير محمود العلي اربد

اقليم الجنوب

قاعة مبنى ديوان الخدمة المدنية/فرع اقليم الجنوب الكائن في محافظة الكرك -خلف مبنى محافظة الكرك بجانب مدرسة هزاع المجالي مدخل مصادر التعلم

مقابلات يوم الاربعاء الموافق 2019/9/11

بكالوريوس علوم الحاسب الالي

الرقم الاسم المحافظة وقت المقابلة

1 معتصم محمد حمدان الحشوش الكرك-الاغوار الجنوبية من الساعة 9-11

2 اكريم اسحق كريم العشوش الكرك-الاغوار الجنوبية

3 ابراهيم حتمل عبد المطلب العكايله الطفيلة

4 عبدالله عبد الرحيم محمد التويجر الطفيلة

5 ناديه داود سالم سياله معان-البتراء

6 الاء عبد السلام عبد الرحمن حسنات معان-البتراء

7 هنادي اسماعيل سالم الغرايبه معان-البتراء

8 عز الدين راضي محمود العمري العقبة

9 سجود خليفه عبدالفتاح شطاره العقبة

10 نيفين احمد بشير زغول العقبة

11 آيات محمد احمد المومني العقبة

12 رنده موسى مسلم البطوش العقبة

13 هلا جمال سعيد مهاوش العقبة

14 ساجده عبد الفتاح حسين الزعبي العقبة

15 اسلام عبدالكريم سلمان الشقيرات معان من الساعة 11-1

16 باسل عبدالرحيم ابراهيم عساف معان

17 محمد مناور احمد الرواشدة معان

18 منصور حمد فراج القعير معان

19 احمد عبدالله موسى ابو كركي معان

20 زياد عبدالسلام سلمان عيال سلمان معان

21 اسلام احمد سليمان الهلالات معان

22 حنان علي طالب الزيدانيين معان

23 ميسر هارون احمد الحلبي معان

24 اريج عبد الله محمود الشقيرات معان

25 فاطمه احمد حامد التلهوني معان

26 وجدان رجا موسى الخليفات معان

27 اسماء اديب عبد السلام الكفاوين معان

28 ايمان ياسر يوسف العمرى معان

29 دعاء صالح محمد الرواد معان من الساعة 1-3

30 ميس محمود خليل درويش معان

31 انتصار محمد طالب الطوره معان

32 عليا سالم علي الخطيب معان

33 مروه ممدوح غيضان المعاني معان

34 ايمان سامح محمود زيتاوى معان

35 ايمان هارون احمد اللواما معان

36 ايات عدنان محمد ابو رخيه معان

37 نائله عبد الله موسى الخليفات معان

38 رؤى احمد موسى الشبعان معان

بكالوريوس علوم الحاسب الالي

الرقم الاسم المحافظة وقت المقابلة

39 نانسي عبد الله محمود بني هاني العقبة من الساعة 1-3

40 سهى اسماعيل عبد الله الحسنات معان-البتراء

41 بلقيس ابراهيم عبدالقادر الهلالي معان

اقليم الوسط

قاعة بيت الشباب المدينة الرياضية بالقرب من المركز الثقافي الملكي

مقابلات يوم الاربعاء الموافق 2019/8/28

بكالوريوس علوم الحاسب الالي

الرقم الاسم المحافظة وقت المقابلة

1 سناء فلاح محمد دريدي العاصمة من الساعة 9-11

2 ربا نبيل سليم القاضي العاصمة

3 هدى عبد الحميد عبد الله ابو سلوم العاصمة

4 ميساء يعقوب شحده حمدان زياده العاصمة

5 رنده اسماعيل حاج عبد غزال العاصمة

6 هناء عبد الله حسين المصرى العاصمة

7 نجوى فواز فؤاد النجار العاصمة

8 نوره نصر حماد ابو زينه العاصمة

9 لما سليمان عقله ابو حصان العاصمة

10 ريما عبد الله نعيم عبد الله العاصمة من الساعة 11-1

11 سمر عبد الرحيم محمود حنو العاصمة

12 ساميه محمد رشاد مصطفى زيدان العاصمة

13 صبا عبد الرحيم عبد الحميد ابو طالب العاصمة

14 منال محمد مصطفى اليحيى العاصمة

15 خلدون سعيد احمد المناصره العاصمة

16 وسام نمر محمد البياري العاصمة

17 فاديه عطيه موسى البنا العاصمة

18 رشا بسام بكر قندوس العاصمة

19 اكرام عمر عبد الرحيم ابو شخيدم العاصمة

20 امال ابراهيم سعيد كراجه العاصمة من الساعة 1-3

21 نور عوض ابراهيم كراجه العاصمة

22 دانا يوسف مرعي الوشاحي العاصمة

23 نداء سليمان محمد ابوطعيمه العاصمة

24 زينب اسعد عبد العال موسى العاصمة

25 دانا ياسر ذياب صادق العاصمة

26 نور يوسف اسماعيل الاخرس العاصمة

27 سهى نهار سليمان بني هاني العاصمة

28 هبه حسني علي خريوش العاصمة

بكالوريوس علوم الحاسب الالي(حالات انسانية)

الرقم الاسم المحافظة وقت المقابلة

29 معاويه راجي احمد محمد العاصمة من الساعة 1-3

30 عمار جميل ابراهيم نصر العاصمة

مقابلات يوم الخميس الموافق 2019/8/29

بكالوريوس علوم الحاسب الالي

الرقم الاسم المحافظة وقت المقابلة

1 ايمان عبد الرزاق رمضان خضر العاصمة من الساعة 9-11

2 فاطمه محمد عبد الحلو العاصمة

3 وفاء مشهور مصطفى ابراهيم العاصمة

4 حنين عدنان سليمان بدران العاصمة

5 هلا مصطفى فياض محاميد العاصمة

6 لينا راسم خليل عرفه العاصمة

7 رائد محمد اسحق الاخرس العاصمة

8 عاكف سعدات محمود حسن العاصمة

9 سامر سعيد احمد خنفر العاصمة

10 زياد محمد سلمان غيث العاصمة

11 محمد جبر محمد السطري العاصمة من الساعة 11-1

12 مجدي يوسف محمد اغريب العاصمة

13 احمد محمد محمود القرنه العاصمة

بكالوريوس علوم الحاسب الالي(حالات انسانية)

الرقم الاسم المحافظة وقت المقابلة

14 بنان وجيه احمد الطريفي العاصمة من الساعة 11-1

15 ديمه سميح احمد العريدي العاصمة

16 بهاء مصطفى محمد فريحات العاصمة

17 محمد عادل اسعد البزلميط العاصمة

18 رنا عزام مصطفى الرمحي العاصمة

19 ابرار محمود شاهر العدوان العاصمة

20 محمد محمود حسن بركات العاصمة

21 حنين احمد حسن الناصر العاصمة من الساعة 1-3

22 رزان عبد المجيد جلال حجاوى العاصمة

23 الاء قاسم امين السيد العاصمة

24 ليث جهاد محمد خلف تميمي العاصمة

25 رزان راتب يوسف محفوظ العاصمة

26 هديل محمود علي مسلط العاصمة

27 عمر خالد عبد الرحمن خالد العاصمة

28 رحمه عادل دروبي المواس العاصمة

29 علاء خالد احمد عقل العاصمة

30 نانسي خميس صالح ابوحليمه العاصمة

مقابلات يوم الأحد الموافق 2019/9/1

بكالوريوس علوم الحاسب الالي

الرقم الاسم المحافظة وقت المقابلة

1 وسام احمد يوسف حسان العاصمة من الساعة 9-11

2 بسام مبارك يوسف الشجراوى العاصمة

3 حسان جميل محمود جمال العاصمة

4 علاء الدين احمد محمد الزغل العاصمة

5 عبد الرحيم فؤاد عبد الرحيم عوض العاصمة

6 شادى هاني عبد الهادى الطنطاوي العاصمة

7 ايمن عصام صدقي الهلول العاصمة

8 اسماء عمر محمد السلمان اقليم الوسط

9 منير عبد الله ابراهيم الهمشرى اقليم الوسط

10 هاله فتحي وليد الزرو اقليم الوسط

11 امنه جمال عبدالفتاح النعيمات اقليم الوسط

12 رولا عبد الحميد عبدالرحمن ابو عميره اقليم الوسط

13 ايمان محمد ياسين الجنيدى البلقاء

14 شريهان عبد الفتاح علي العقيل البلقاء

15 صفاء محمد محمود الحياري البلقاء من الساعة 11-1

16 ابتسام حمود رزق المعايطه البلقاء

17 ملك محمد صالح رباح البلقاء

18 ايه ماجد محمود البشير البلقاء

19 سماح سعد مرزوق المحاسنه البلقاء

20 منار عارف عبد الكريم الشدايده البلقاء

21 يحيى عارف حسن الصقر البلقاء

22 محمد مصطفى عبد الحميد سلمان البلقاء

23 بلقيس صلاح ابراهيم الفاعورى البلقاء

24 وفاء سليمان اكريم الخرابشه البلقاء

25 الاء نواف شاكر صنابره البلقاء

26 لمى احمد عبد الرحمن ابو هديب البلقاء

27 رشا تيسير نجاح العوامله البلقاء

28 امال محمد عيسى الشهابات المملكة

29 رشا محمد رفاعي حتامله المملكة من الساعة 1-3

30 سحر عبد الحفيظ علي المحمود المملكة

31 فاطمه بركات يوسف الشناق المملكة

32 حنان عبد الله يوسف عثمان المملكة

33 نانسي صياح عياش بني هاني البلقاء

34 عروب راكان محمد الشريف البلقاء

35 ايمان علي نظمي الصعيدي البلقاء

بكالوريوس علوم الحاسب الالي(حالات انسانية)

الرقم الاسم المحافظة وقت المقابلة

36 ولاء محمد الحمد الفاضل البلقاء من الساعة 1-3

37 اشرف هاني علي ابو رمان

38 نانسي صياح عياش بني هاني

اقليم الوسط

قاعة بيت الشباب المدينة الرياضية بالقرب من المركز الثقافي الملكي

مقابلات يوم الاربعاء الموافق 2019/9/4

بكالوريوس هندسة مدنية / مساحة

الرقم الاسم المحافظة وقت المقابلة

1 الحسن عبد القادر حامد الفريحات المملكة من الساعه 9-11

2 حمزه محمد موسى الزعاتره اقليم الوسط

3 علي احمد يوسف العربيات اقليم الوسط

4 سفيان غالب عبد الوالي ابو عرابي اقليم الوسط

5 لؤي عبد الله حسين العوامره اقليم الوسط

6 مالك محمد خليف الشوره مادبا

7 رنا خالد عبد المجيد ابو وندي مادبا

8 عدنان شكري مصطفى غضيه الزرقاء

9 محمد فايز سليم سماره الزرقاء

10 دانيا منصور محمد غنيمات البلقاء

11 رجاء ابراهيم عبد الله غنيمات البلقاء من الساعه 11-1

12 نهاد فيصل جميل الحسنات العاصمة

13 تسنيم عبد الحليم صالح ابو حمور العاصمة

14 ديما محمود عبد اللطيف النسور العاصمة

15 مروه عبد الله محمد المومني العاصمة

16 شروق احمد محمد سلام العاصمة

17 دانيه عارف حمدان ابو هزيم العاصمة

18 الهام محمد علي الحديدي العاصمة

19 ولاء انور داود محمد العاصمة

20 سكينه سالم نايف التميمي العاصمة

21 براءه مازن مسعود ماضي العاصمة من الساعه 1-3

22 زينة اسماعيل عوده سرحان العاصمة

23 ايه حمد اسعد الجاغوب العاصمة

24 بشرى محمد سالم العليوات العاصمة

25 دعاء عزالدين محمد ابو شعيره العاصمة

بكالوريوس هندسة مدنية / مساحة(حالات انسانية)

الرقم الاسم المحافظة وقت المقابلة

26 بيداء مسعود محمود الغرايبه العاصمة من الساعه 1-3

28 مجد الدين عبدالله حسين القاضي العاصمة

28 صفاء سالم علي الرحامنه البلقاء

مقابلات يوم الخميس الموافق 2019/9/5

بكالوريوس هندسة مدنية / مساحة

الرقم الاسم المحافظة وقت المقابلة

1 هبه عيسى فلاح الشهوان العاصمة من الساعه 9-11

2 تسنيم هزاع اكريم الزعبي العاصمة

3 روان محمد سليمان يوسف العاصمة

4 ساجده وليد عبد الكريم العربيات العاصمة

5 رشا مصطفى شاكر حلاوه العاصمة

6 عطاف عبد المجيد فالح الكلوب العاصمة

7 سجود عبد الرحمن محمد الحياري العاصمة

8 فداء مجدي ابراهيم حسونه العاصمة

9 وعد حلمي عبد الرزاق ابو السندس العاصمة

10 لانا سمير احمد ابو زينه العاصمة

11 مرام عصام محمد حبشت العاصمة من الساعه 11-1

12 اسراء حسن احمد ابو طبيخ العاصمة

13 الاء محمد خير عبد الله العمري العاصمة

14 وسن حسين محمد مناور العاصمة

15 محمد عبد الحي ربيع الحلواني العاصمة

16 مراد محمد محمود محمود العاصمة

17 احمد عبد الحليم محمد ابو عواد العاصمة

18 محمد خالد اسماعيل نصار العاصمة

19 محمد عيد عواد المواس العاصمة

20 محمد زايد محمود عواد العاصمة

21 محمد ابراهيم ذيب حماده العاصمة من الساعه 1-3

22 محمود احمد محمود العموري العاصمة

23 حسن خالد حسن النجار العاصمة

24 لؤي سفيان راضي صوفان العاصمة

25 فراس احمد فؤاد علي برهم العاصمة

26 اسامه موسى سلامه العداربه العاصمة

بكالوريوس هندسة مدنية / مساحة(حالات انسانية)

الرقم الاسم المحافظة وقت المقابلة

27 رهام عبد النعيم محمد المهيرات العاصمة من الساعه 1-3

اقليم الجنوب

قاعة مبنى ديوان الخدمة المدنية/فرع اقليم الجنوب الكائن في محافظة الكرك -خلف مبنى محافظة الكرك بجانب مدرسة هزاع المجالي مدخل مصادر التعلم

مقابلات يوم الخميس الموافق 2019/9/12

بكالوريوس هندسة مدنية / مساحة

الرقم الاسم المحافظة وقت المقابلة

1 نور حاتم محمد العمرى الكرك من الساعه 9-2

2 ايات مروان عيد المرموري الكرك

3 ساجده عماد صالح المعايطه الكرك

4 شذى عامر سامي الشاويش الكرك

5 محمد زكريا عايد الحباشنه الكرك

6 عباده عقل حطاب الرهايفه الكرك

اقليم الشمال

قاعة مبنى ديوان الخدمة المدنية/فرع اقليم الشمال -الكائن في منطقة تل اربد خلف مبنى شرطة محافظة اربد

مقابلات يوم الخميس الموافق 2019/9/12

بكالوريوس هندسة مدنية / مساحة

الرقم الاسم المحافظة وقت المقابلة

1 بتول خالد علي الديسي المفرق من الساعه 9-2

2 امال ارشيد موسى الحوامده المفرق

3 نانسي عاطف توفيق الخوالده المفرق

4 ربا عبد السلام عيد البلمان السوالقه المفرق

5 وسيم محمد عبد القادر خطايبه المفرق

6 المأمون نهار عايد الطوالبه المفرق

7 عنود بسام حلمي بلاونه المفرق