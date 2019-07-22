“ديوان الخدمة” يطلق برنامج ارشاديا عن التخصصات

مأدبا – نفذ ديوان الخدمة المدنية وهيئة شباب كلنا الاردن في محافظة مأدبا برنامجا تشاركيا توعويا وارشاديا للشباب لاطلاع طلبة الثانوية العامة على مؤشرات دراسة واقع العرض والطلب على التخصصات المطلوبة والراكدة والمشبعة.

واطلق الديوان الدراسة على موقعه الإلكتروني وموقع تنسيق القبول الموحد التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي لغايات ارشاد الطلبة قبل البدء بتقديم طلبات الالتحاق بالجامعات وكليات المجتمع، وذلك تزامنا مع قرب موعد اعلان نتائج الثانوية العامة.

وقال منسق الهيئة الدكتور حسن الشوابكة: إن توعية الشباب بالتخصصات الموجودة وترتيبها على سلم التوظيف، يعد اولى الخطوات التي يتم انتهاجها للتخفيف من البطالة وتوجيه الشباب للتخصصات الاكثر مناسبة لهم والمطلوبة في سوق العمل.

يشار إلى ان هذه الجلسة تأتي ضمن برنامج التوعية والتثقيف الذي تنفذه الهيئة لرفع مستوى الوعي لدى الشباب وزيادة تمكينهم المعرفي في مختلف المجالات.–(بترا)