ديوان الخدمة يعلن آخر موعد لإدراج طلبات التوظيف على كشف 2023

أصدر ديوان الخدمة المدنية إعلانا بخصوص الاستعدادات لإصدار الكشف التنافسي الأساسي لعام 2023.

وبحسب الإعلان، فإن آخر موعد لإدراج طلبات التوظيف المقدمة لأول مرة من الجامعيين وخريجي الدبلوم الشامل والدبلوم الفني على الكشف التنافسي المقبل لعام 2023 هو نهاية يوم الأربعاء 2022/11/30، على أن يكون طلب التوظيف مكتملاً ومرسلاً بشكل نهائي.

وذلك عملاً بأحكام المادة (8) من تعليمات استقطاب واختيار وتعيين الموظفين في الوظائف الحكومية المعمول بها، واستعداداً لإصدار الكشف التنافسي الأساسي لعام 2023 في شهر شباط/ فبراير المقبل، والذي سيتم اعتماده لتعبئة شواغر الأجهزة الحكومية وفقاً للأحقية التنافسية للمتقدمين بطلبات توظيف لديوان الخدمة المدنية.

ونوه ديوان الخدمة المدنية إلى أن جميع طلبات التوظيف المقدمة لأول مرة بعد التاريخ المحدد أعلاه سيتم إدراجها على الملاحق، ولن تعتمد على الكشف التنافسي للعام المقبل.

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