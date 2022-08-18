ديوان الخدمة يكشف آلية تعيين حارس في التربية

أوضح ديوان الخدمة المدنية في بيان صادر اليوم الخميس، حول آلية التعيين لوظيفة حارس لوزارة التربية والتعليم، والإعلان عن أسماء المرشحين للتعيين بالصحف المحلية وعبر المواقع الإلكترونية.

وأكد ديوان الخدمة المدنية أنه تم عند الإعلان عن الشواغر المتوفرة لهذه الوظيفة إدراج كافة التفاصيل الخاصة بآلية احتساب النقاط التنافسية بشكل واضح وشفاف، حيث يعطى للتحصيل العلمي 20 علامة موزعة حسب الشهادة المدرسية التي يحملها المرشح، والخبرات 10 نقاط بواقع 2 نقطة لكل سنة خبرة مسجلة بالضمان الاجتماعي ومصادقة من وزارة العمل، و10 نقاط للدورات التدريبية وبواقع 2 لكل دورة لها علاقة مباشرة بطبيعة الوظيفة، و10 نقاط للتدريب المهني للوظائف المهنية والحرفية.

وبين الناصر أن الديوان زوّد وزارة التربية والتعليم بأسماء المرشحين للتعيين بعد أن تم إجراء المقابلات الشخصية لوظيفة حارس، حيث بلغ عدد المرشحين للتعيين (556) مرشحا، وتم نشر أسماء المرشحين في الصحف اليومية وعلى المواقع الإلكترونية من خلال وزارة التربية والتعليم، لاستكمال إجراءات تعيينهم حسب الأصول.

وحول آلية التعيين، بين الناصر أنه تم اختيار المرشحين للتعيين بناء على مجموع النقاط التنافسية مضافاً إليها علامة الامتحان التنافسي وعلامة المقابلة الشخصية، وذلك بعد أن تم عقد الامتحان التنافسي بتاريخ 28/5/2022، من قبل وزارة التربية والتعليم بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية، ثم تم اختيار المرشحين لإجراء المقابلات الشخصية، استنادا لتعليمات الاختيار والتعيين حيث تم ترشيح أعلى ثلاثة ناجحين وفق مجموع النقاط التنافسية أو العدد المتوفر إذا كان أقل من ذلك لإجراء المقابلة الشخصية لكل وظيفة شاغرة، وذلك بناء على مجموع النقاط التنافسية (علامة الامتحان التنافسي والمخصص له 40 نقطة، ومجموع النقاط التنافسية التي حصل عليها من خلال: المستوى التعليمي والدورات التدريبية والخبرات العملية والمخصص لها 50 نقطة).

وعن المقابلات الشخصية التي عقدت خلال الفترة من (27/7 إلى 2/8/2022)، أوضح أن لجان المقابلات تم تشكيلها من خلال وزارة التربية والتعليم بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية، وأن المقابلات كانت مسجلة بالصوت والصورة، وأن العلامة المخصصة للمقابلة الشخصية كانت (10) علامات.

كما بين الناصر أن الديوان والتزاماً منه بمبادئ المكاشفة والشفافية وتكافؤ الفرص، قد أتاح لكافة المتقدمين وقبل السير بإجراءات الترشيح الاطلاع على نقاطهم التنافسية التي حصلوا عليها والتي تم احتسابها للمتقدمين المطابقين بناء على آلية احتساب النقاط التنافسية التي تم نشرها بالصحف المحلية ووفقاً لتعليمات اختيار وتعيين الموظفين في الوظائف الحكومية، بحيث اعتمد مجموع النقاط التنافسية للمتقدم على المستوى التعليمي والدورات التدريبية والخبرات العملية المرفقة بطلب التوظيف، وإتاحة المجال أمامهم للاعتراض وتقديم أية وثائق ذات صلة، وتم استقبال اعتراضات وملاحظات المتقدمين إلكترونيا خلال (18/1/2022 وحتى 20/1/2022)، حيث استقبل خلال هذه الفترة (3481) اعتراضا وملاحظة، وتم معالجة كافة الملاحظات بعد أن تم تدقيقها وتعزيزها بالوثائق التي تبين صحتها، ما تطلب من كوادر الديوان جهودا إضافية مكثفة.

وأوضح أنه وبعد تدقيق الملاحظات ومعالجتها حسب الأصول، تم تحديث الكشوفات التنافسية للمتقدمين، وقام ديوان الخدمة المدنية وبالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم بالتعامل مع الشواغر الخاصة بالحالات الإنسانية والترشيح على العدد النهائي للشواغر والذي بلغ (556) وظيفة.

وعن تعيينات الحالات الإنسانية، بين الناصر أنه وفقا للتعليمات المعمول بها في حينه تضمنت ترشيحات الحالات الإنسانية فئتين وهما: فئة الأشخاص ذوي الإعاقة (والذين لا يتم إخضاعهم للامتحان التنافسي) والأسر الفقيرة (بموجب بطاقة المعونة الشهرية المنتظمة لمعيلها الصادرة عن صندوق المعونة الوطنية)، أما فيما يتعلق بالأشقاء، فإن أسس التعيين لا تجيز تعيين الإخوة إذا كانوا غير متزوجين.

وفيما يتعلق بعدد المرشحين، قال الناصر إنه تم ترشيح ما مجموعه (556) مرشحا للتعيين، منهم (88) مرشحا من الحالات الإنسانية وفقا لأحقياتهم التنافسية المبينة أعلاه، مبينا أنه تم التنسيق مع المعنيين في وزارة التربية والتعليم لغايات طلب ما يثبت أن المرشحين لا يحملون مؤهلات علمية (شهادة الدبلوم الشامل فأعلى) وفي حال ثبت أن أحد المرشحين يحمل مؤهلا علميا (دبلوم شامل فأعلى) سيتم إيقاف إجراءات تعيينه وترشيح بديل عنه.

وتالياً التفاصيل الخاصة بتوزيع النقاط التنافسية وفقا للمعايير المعتمدة في تعيين وظائف الفئة الثالثة:

الشهادة المدرسية النقاط المحتسبة

الصف الأول إلى الخامس 5

الصف السادس 6

الصف السابع 7

الصف الثامن 8

الصف التاسع 9

الصف العاشر 10

الصف الحادي عشر 11

الصف الثاني عشر 12

الثانوية عامة ناجح 15

1. نقاط التحصيل العلمي والتي احتسبت وفقا للشهادة المقدمة ووفقا لما هو مبين بالجدول:

2. نقاط الدورات التدريبية وحدّها الأقصى (10) نقاط تنافسية والتي تتفق مع طبيعة وظيفة حارس، والتي احتسبت كما يلي للدورات المصدقة التي لا تقل مدتها عن أسبوعين:

 نقطتان لدورات الأمن والحماية

 نقطتان لدورات السلامة العامة (من ضمنها الإسعاف والإطفاء والسلامة العامة)

 نقطتان لدورات الدفاع عن النفس

 نقطتان للدورات العسكرية صادرة عن الجهات الأمنية والقوات المسلحة والمتعلقة برياضات الدفاع عن النفس والمهارات والتأسيس العسكري.

 نقطتان لدورات التعامل مع الجمهور.

 نقطتان لدورات إدارة الأزمات والحشود.

 نقطة تنافسية واحدة للدورات المصدقة في الحاسوب واللغات.

3. النقاط التنافسية للخبرات العملية المتفقة مع وظيفة حارس وحدها الأقصى (10) نقاط تنافسية، والتي احتسبت بناء على شهادات الخبرة المقدمة والمصدقة حسب الأصول والمرفق بها كشف بيانات المؤمن عليه الصادر من المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي:

أ‌- نقطتان تنافسيتان عن كل سنة خبرة مصدقة من وزارة العمل، شريطة أن تكون مسجلة أصوليا في بيانات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي والمرفق بها شهادة خبرة تثبت ذلك، في الوظائف التالية:

ب‌- وظيفة حارس.

ت‌- وظيفة الأمن والحماية.

• نقطتان تنافسيتان عن كل سنة خبرة في الوظائف الأمنية والعسكرية ذات الصلة بطبيعة وظيفة حارس، والتي احتسبت وفق شهادة الخبرة الصادرة من الجهات الأمنية والعسكرية.