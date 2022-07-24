ديوان الخدمة يوضح آلية التعيين على فرص العمل في المشاريع

شارك فرع ديوان الخدمة المدنية في إقليم الجنوب بمحافظة الكرك اليوم، في فعاليات مشروع “اِسعَ- أندية البحث عن العمل” والتي تقام في مركز شابات الغوير بمحافظة الكرك تحت شعار (الفرص لا تأتي وحدها)، وذلك بحضور موظفي وزارة الشباب في المركز وعدد من الخريجين الباحثين عن عمل.

وقدمت اختصاصية الموارد البشرية في الديوان فاتن العرود إيجازا عن عمل الديوان وإنجازاته وأهدافه ومهام فرع إقليم الجنوب، كما تحدثت عن أهمية المشاريع التنموية في المحافظة، ودور مندوبي الديوان في لجنة اعتماد آلية التعيين على فرص العمل التي توفرها هذه المشاريع، بشكل دقيق وضمن معاني العدالة وتكافؤ الفرص، حيث تقوم مديريات وزارة العمل في المحافظة بعد تزويدها بفرص العمل المتوفرة على حساب المشاريع من الوزارات المختلفة، بإعداد قائمة أسماء المتقدمين ممن تنطبق عليهم شروط إشغال الوظيفة وفقا لقوائم الباحثين عن عمل المسجلين لديها، ثم عرضها على اللجنة المشكلة برئاسة المحافظ وعضوية مندوبين عن كل من: ديوان الخدمة المدنية، ووزارة العمل، ووزارة الأشغال العامة والإسكان، وصندوق المعونة الوطنية، لاختيار من تنطبق عليهم شروط إشغال الوظيفة الأساسية والإضافية، ليتم بعد ذلك إرسال الأسماء لوزارة الأشغال والمصادقة عليها.

كما تضمنت المشاركة عرضا موجها للحضور من موظفي وزارة الشباب، حول تعليمات الدوام الرسمي والإجازات والمغادرات وأشكال الدوام المرن والدوام الجزئي والعمل عن بعد والتناوب وغيرها.

بدورها، رحبت رئيسة مركز شابات الغوير إيمان الطقاطقة بالحضور، وأشادت بمشاركة ديوان الخدمة المدنية في فعاليات البرنامج، وحثت الحضور على الاستفادة من التدريبات والمحاور الهامة التي يتضمنها البرنامج.

يذكر أن مشروع “اسعَ- أندية البحث عن العمل” الذي أطلقته وزارة الشباب مؤخرا بالشراكة مع منظمة العمل الدولية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسيف”، ينفذه مركز تطوير الأعمال (BDC) في جميع محافظات المملكة ضمن شراكة آفاق الدولية والممول من حكومة هولندا، ويهدف إلى تنمية مهارات الشباب في كيفية البحث والوصول إلى الفرص الوظيفية التي تتناسب مع طموحاتهم وتطلعاتهم.