“ديوان المحاسبة”: فروقات بين المقبوضات وفيش الإيداع في “دخل ومبيعات إربد”

هبة العيساوي

عمان- أظهر تقرير ديوان المحاسبة لسنة 2019، أنه لدى إجراء الفحص الفجائي على صندوق مديرية ضريبة دخل ومبيعات إربد للفترة (1/6/2019-12/9/2019)، تبين وجود فرق بالنقص ما بين الإيرادات المقبوضة (إرساليات الجباة) وفيش الإيداع في البنك بلغ 413.466 دينارا.

ووفقا للتقرير، فقد بلغ إجمالي المقبوضات بموجب إرساليات الجباة ما مجموعه 2.879.045 دينارا، ومجموع الإيداعات البنكية مبلغ (2.465.579) دينارا.

وبالرغم من النقص المبين أعلاه، فقد تبين أن مجموع وصولات القبض الصادرة عن مديرية مالية إربد والمسلمة لأمين الصندوق بلغت 2.675.839 مليون دينار وبزيادة مقدارها 210.260 دينارا على مجموع فيش الإيداعات البنكية البالغة 2.465.579 مليون دينار والمشار إليه أعلاه.

وأوصى الديوان بمتابعة الموضوع لدى مدعي عام إربد بالقضية رقم (15/12/5479/2019/سجل عام) تاريخ 2/10/2019، ووافق رئيس الوزراء بموجب الكتاب رقم (55/11/1/3052) تاريخ 28/1/2020 على الإجراء المتخذ بإحالة الموضوع لمدعي عام إربد.

وأظهر التقرير أيضا أنه لدى تدقيق عينة من الملفات الضريبية للشركات التي تمارس أنشطة في قطاع الاتصالات والبريد وقطاع الصرافة للفترة (2014-2018)، تبين عدم قيام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات بإخضاع الخدمات المؤداة من الشركات المبينة بالجدول أدناه للضريبة العامة على المبيعات بنسبة (16 %)، وإنما يتم اعتبارها خدمات مصدرة خاضعة للضريبة العامة على المبيعات بنسبة الصفر.

وتم تشكيل لجنة من الدائرة لدراسة مدى خضوع الخدمات أعلاه للضريبة العامة على المبيعات، وتبين وجوب إخضاع أنشطة البريد والصرافة للضريبة العامة على المبيعات بنسبتها العامة (16 %).

وأوصى الديوان في تقرير إخضاع الخدمات أعلاه والمقدمة من قطاع الاتصالات للضريبة على المبيعات كونها خدمات محلية خاضعة للضريبة العامة وفقاً لأحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات.

وحصر الشركات كافة لجميع القطاعات أعلاه وإعادة تدقيقها بالسرعة الممكنة تجنباً لتقادم الفترات الضريبية وإجراء المقتضى القانوني وفقاً لأحكام القانون أعلاه.

وتم بموجب الرأي الصادر عن ديوان التشريع والرأي بالكتاب رقم (د ت/1/أ/401) تاريخ 15/12/2019 إخضاع قطاع الاتصالات لنسبة الصفر، في حين قامت الدائرة بحصر الشركات كافة في قطاع البريد والصرافة للعمل على محاسبتها ضريبياً، وتم الرد بموجب كتاب مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات رقم (6/4/3039) تاريخ 5/3/2020 وما يزال الموضوع قيد المتابعة.

وأظهر التقرير أيضا لدى تدقيق الملف الضريبي والعائد للمكلف مؤسسة (….) للفترة (2016-2019)، أنه بلغ مجموع المبالغ المدفوعة من صندوق توفير البريد للمكلف عن الفترة أعلاه ما مجموعه 3.511.068 دينارا.

وقام المكلف بتقديم الإقرار الضريبي للدخل للسنتين (2017، 2018) بضريبة مستحقة لا شيء ودون إرفاق حسابات رسمية خلافاً لأحكام المادة (23) من قانون ضريبة الدخل رقم (34) لسنة 2014.

وتم قبول الإقرار الضريبي للدخول للأعوام (2016، 2018) ضمن نظام العينات.

وقامت الدائرة بتدقيق إقرارات الضريبة العامة على المبيعات المقدمة من المكلف للفترات الضريبية من (3/4/2016-7/8/2017) وقبولها دون أي تعديل بالرغم من أن المصرح عنه كمبيعات في هذه الإقرارات لا يمثل الواقع الفعلي لمبيعات المكلف الحقيقية.

وألغى المكلف تسجيله في شبكة مكلفي الضريبة العامة على المبيعات بتاريخ 20/7/2017 دون أن يقوم بتقديم الإقرارات الضريبية (مبيعات) للفترات اللاحقة، ولكنه استمر باستخدام الرقم الضريبي وإصدار فواتير مبيعات ضريبية (شاملة للضريبة)، ومنها على سبيل المثال لا الحصر، الفاتورة رقم (764) تاريخ 26/3/2019 بقيمة 2.500 دينار.

وحصل المكلف على براءة ذمة رقم (123470/17) من قبل دائرة ضريبة الدخل والمبيعات بتاريخ 10/2/2019 بالرغم من عدم التزامه بتقديم الإقرارات الضريبية.

وأوصى التقرير بمتابعة تنفيذ توصيات اللجنة، وتصويب المخالفات حسب الأصول، وتم بموجب كتاب وزير المالية رقم (4/6/2213) تاريخ 16/2/2020 تشكيل لجنة لتدقيق الملف الضريبي وبمشاركة ديوان المحاسبة، كما طلب رئيس الوزراء بموجب الكتاب رقم (55/11/1/6987) تاريخ 2/3/2020 بمتابعة تنفيذ توصيات الجنة وما يزال الموضوع قيد المتابعة.

وأظهر التقرير أنه لدى تدقيق ملف المكلف (…) لسنة 2017، تبين بتاريخ 29/4/2018، قدم المكلف الإقرار الضريبي للدخل لسنة 2017 مصرحاً عن عدم وجود إيرادات ودون إرفاق القوائم المالية والحسابات بالرغم من حسابات المكلف مصادق عليها من قبل المحاسب القانوني بتاريخ 17/4/2018 (قبل تقديم الإقرار)، ما يشكل تهرباً ضريبياً وفق أحكام المادة (66) من قانون ضريبة الدخل رقم (34) لسنة 2014.

وطلب المقدر استشارة قانونية بخصوص تطبيق المادة (66) أعلاه بحق المكلف، وتم الفصل في الموضوع من قبل مدير مديرية وسط وشرق عمان بعدم جواز تطبيقها على الحالة أعلاه.

وتمت مخاطبة الدائرة بموجب مذكرة ديوان المحاسبة رقم (55/2019) تاريخ 27/11/2019 بخصوص الملاحظات أعلاه ولم يرد ما يفيد التصويب.

وأوصى التقرير بتدقيق ملف المكلف لسنة 2017 وتفعيل تطبيق أحكام القانون لمكافحة التهرب الضريبي، وإعادة النظر في ملف المكلف (موظف مفوض) للأعوام السابقة وبالسرعة الممكنة تجنباً للتقادم.

وتحويل ملف المكلف من مديرية وسط وشرق عمان الى مديرية كبار المكلفين استناداً الى تعميم الدائرة رقم (83) لسنة 2016 الصادر بهذا الخصوص.

وتم بموجب كتاب وزير المالية رقم (4/6/2213) تاريخ 162/2020 تشكيل لجنة لتدقيق الملف الضريبي، كما طلب رئيس الوزراء بموجب الكتاب رقم (55/11/6987) تاريخ 2/3/2020 متابعة تنفيذ توصيات اللجنة والتنسيب بإعادة النظر بقراري التدقيق للسنتين (2015-2016)، وما يزال الموضوع قيد المتابعة.

وأظهر التقرير أيضا أنه لدى تدقيق عينة من ملفات الموردين المتعاملين مع صندوق توفير البريد الأردني للفترة (2015-2019)، تبين أنه بلغت قيمة المطالبات المدفوعة من قبل الصندوق للموردين خلال الفترة أعلاه ما مجموعه 11.8 مليون دينار.

وتبين قيام بعض الموردين غير المسجلين في شبكة مكلفي الضريبة بإصدار فواتير ضريبية تحمل رقما ضريبيا يعود لشركات أخرى، كما تبين قيام عدد من الموردين المسجلين ضمن شبكة مكلفي الضريبة العامة على المبيعات بتقديم إقرارات ضريبية صفرية دون التصريح عن المبيعات الحقيقية، التي بلغت مبيعاتها للصندوق لسنة 2019 ما مجموعه 1.5 مليون دينار. وتقوم الدائرة بمنح جميع المكلفين المتعاملين مع صندوق توفير البريد براءة ذمة من ضريبة الدخل والمبيعات. وأوصى التقرير بمتابعة تنفيذ توصيات اللجنة، وتصويب الموضوع حسب الأصول.

وتم تشكيل لجنة لدراسة ملف الاستيضاح بموجب كتاب وزير المالية رقم (4/6/2213) تاريخ 16/2/2020، كما طلب رئيس الوزراء بموجب الكتاب رقم (55/11/1/6987) تاريخ 2/3/2020 متابعة تنفيذ توصيات اللجنة المشكلة بذلك وما يزال الموضوع قيد المتابعة.

وأظهر التقرير أيضا أنه لدى تدقيق الملف الضريبي والعائد لشركة (…) للفترة (2010-2012) في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، تبين بتاريخ 11/1/2016 أنه صدر قرار التدقيق من قبل مقدر الضريبة بمطالبة الشركة أعلاه عن نشاطها المتمثل بتجارة السيارات بضريبة دخل بمبلغ 748.268 دينارا، 1.893.956 دينارا، 2.528.706 دنانير للأعوام (1010، 2011، 2012) على التوالي، إضافة إلى التعويض القانوني البالغ 598.614 دينارا، 151.564 دينارا، 2.022.964 دينارا عن الأعوام أعلاه على التوالي نتيجة محاسبة الشركة عن البضائع المخزنة بنسبة ربح إجمالية بلغت (15 %) وفقاً لتعليمات نسب الأرباح رقم (15) لسنة 2010، وقد صدر قرار المقدر استناداً للمبررات الآتية:

1 – المذكرة الصادرة عن مديرية التخزين رقم (بلا) تاريخ 29/7/2013 والتي أفادت بأن قيمة البضائع المخزنة حسب بيانات (AT9) للأعوام أعلاه والعائدة للشركة بلغت 101.435.839 دينارا، 255.860.806 دنانير، 338.827.501 دينار على التوالي.