ديوكوفيتش “المصنف الأول التاريخي” لرابطة اللاعبين المحترفين

باريس – بات الصربي نوفاك ديوكوفيتش الإثنين “المصنف الأول التاريخي” لرابطة اللاعبين المحترفين بعدما أمضى أسبوعه الـ311 على رأس التصنيف العالمي.

ونجح ديوكوفيتش البالغ من العمر 33 عاما والذي يملك 12030 نقطة، في تحطيم الرقم القياسي الذي كان يمله السويسري روجيه فيدرر وهو 310 أسابيع.

وتراجع فيدرر البالغ من العمر 40 عاما والعائد هذا الاسبوع الى الملاعب للمشاركة في دورة الدوحة بعد غياب 13 شهرا بسبب الاصابة، الى المركز السادس برصيد 6630 نقطة حيث تخطاه اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس الذي بلغ دور الاربعة لدورة روتردام الهولندية السبت قبل ان يخسر امام الروسي أندري روبليف المتوج باللقب.

ويتفوق ديوكوفيتش على مطارده المباشر الاسباني رافايل نادال الذي سيتراجع الى المركز الثالث الاسبوع الماضي لصالح الروسي الاخر دانييل مدفيديف.

ويغيب نادال عن الملاعب منذ خروجه من ربع نهائي بطولة استراليا المفتوحة على يد تسيتسيباس، وذلك بسبب مشكلة في الكتف ارغمته على الانسحاب من دورتي روتردام الاسبوع الماضي واكابولكو المكسيكية المقررة هذا الاسبوع.

ترتيب العشرة الاوائل:

1- الصربي نوفاك ديوكوفيتش 12030 نقطة

2- الاسباني رافايل نادال 9850

3- الروسي دانييل مدفيديف 9735

4- النمسوي دومينيك تيم 9125

5- اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس 6660

6- السويسري روجيه فيدرر 6630

7- الالماني الكسندر زفيريف 5615

8- الروسي أندري روبليف 5019

9- الارجنتيني دييغو شفارتسمان 3640

10- الايطالي ماتيو بيريتيني 3480