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ديوكوفيتش : المنافسة مفتوحة بطولة استراليا للتنس

منذ ساعتين

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سيدني – اعتبر الصربي نوفاك ديوكوفيتش بطل استراليا المفتوحة، اولى البطولات الاربع الكبرى ضمن الغراند سلام، في كرة المضرب بان المنافسة مفتوحة في النسخة المقبلة التي تنطلق في 20 الحالي.
وقال ديوكوفيتش الذي قاد منتخب بلاده الى التتويج بكأس رابطة المحترفين بفوزه على اسبانيا بقيادة رافايل نادال، الاثنين في سيدني “اعتقد صراحة بان الامر مفتوح. ليس ثمة مرشح واضح”.
وأضاف “بالطبع هناك (السويسري روجيه) فيدرر ونادال وانا بسبب الخبرة وترتيبنا وبالتالي نحن مرشحون طبيعيون. لكن هناك ايضا (الروسي دانييل) ميدفيديف، (اليوناني ستيفانوس) تسيتسيباس و(النمسوي دومينيك) تييم الذين يلعبون بطريقة رائعة”.
واعتبر ديوكوفيتش قياسا بنهائي بطولة الماسترز الذي فاز به تيسيتسيباس على تييم في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي في لندن، بان اللاعبين اليوناني والنمسوي “اثبتا نضوجهما على المسرح الكبير ويستطيعان مواجهة افضل اللاعبين في العالم والتغلب عليهم”.
وتابع “الجميع يتحدث عن لاعب من الجيل الجديد يستطيع التتويج بلقب كبير. يبدو لي ان هذا الامر يقترب لكني آمل الا يحصل هذا العام”. – (أ ف ب) 

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