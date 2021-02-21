ديوكوفيتش: حبي لملعب رود لافر يزيد عاما بعد عام

ملبورن – أكد الصربي نوفاك ديوكوفيتش، المصنف الأول عالميا بين لاعبي التنس المحترفين، أن حبه لملعب “رود لافر أرينا” يزيد عاما بعد عام، وذلك خلال كلمته في حفل ختام أستراليا المفتوحة عقب فوزه على الروسي دانييل ميدفيديف وتتويجه بلقب البطولة للمرة التاسعة في مشواره والثالثة تواليا.

وقال اللاعب الصربي إن “مغامرة حبنا مستمرة. لم يكن الأمر سهلاً على الإطلاق هذا العام، لقد كان الأمر أشبه بجبل روسي. أود أن أشكر بشكل خاص طبيبي (الأرجنتيني يوليسيس باديو) على كل ما فعله “، وذلك بعدما تعافى من آلام البطن التي أصيب بها خلال الدور الثالث من البطولة أمام الأمريكي تايلور فريتز.

وأبرز ديوكوفيتش سلسلة الانتصارات التي حققها خصمه ميدفيديف مؤخرا والبالغة 20 انتصارا، ووجه له رسالة بلهجة مازحة قائلا: “أعلم أنك ستفوز في يوم ما ببطولة كبرى (جراند سلام) أيضا، ولكن من فضلك انتظر عدة أعوام”.

ومن جانبه قال اللاعب الروسي إن الفرصة واتته لمواجهة ديوكوفيتش حين كان ميدفيديف المصنف رقم 500 عالميا، وعلم حينها أن الصربي شخص عظيم علاوة على كونه لاعب ممتاز.

وأضاف: “لم يختلف الأمر إن كنت المصنف رقم 600 أو الرابع عالميا. أنت رياضي عظيم”.

وتمكن ديوكوفيتش، المرشح الأول للفوز باللقب، من التغلب على ميدفيديف المرشح الرابع، بواقع 7-5 و6-2 و6-2 في ساعة و53 دقيقة.

وبفوزه تمكن ديوكوفيتش من حصد لقب أستراليا للعام الثالث على التوالي ليقترب من الرقم القياسي الذي سجله الأسترالي روي إميرسون الذي استطاع التتويج بالبطولة خمس مرات متتالية من 1963 وحتى 1967. – (إفي)