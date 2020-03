ديوكوفيتش حزين لتأجيل الأولمبياد

مدريد – قال لاعب التنس الصربي نوفاك ديوكوفيتش إنه حزين لتأجيل دورة طوكيو للألعاب الأولمبية حتى العام المقبل بسبب جائحة كورونا ولكنه اعتبر أنه تم اتخاذ القرار “السليم” في ظل هذا الوضع.

وكتب على (تويتر): “أنا حزين لتأجيل الأولمبياد ولكني على يقين بأنه القرار السليم من أجل صحة الجميع. لننظر الآن إلى الأمام، إلى أوليمبياد طوكيو 2021”.

Took this photo last year in Japan. I’m sad the @olympics are postponed, but I am sure it‘s the right decision for the collective health of everyone involved. Let’s look forward to Tokyo #Olympics 2021 🙏🏼🙌🏼🎾 pic.twitter.com/nba0qvcAGC

— Novak Djokovic (@DjokerNole) March 25, 2020