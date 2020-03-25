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ديوكوفيتش حزين لتأجيل الأولمبياد

منذ 17 دقيقة

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مدريد – قال لاعب التنس الصربي نوفاك ديوكوفيتش إنه حزين لتأجيل دورة طوكيو للألعاب الأولمبية حتى العام المقبل بسبب جائحة كورونا ولكنه اعتبر أنه تم اتخاذ القرار “السليم” في ظل هذا الوضع.

وكتب على (تويتر): “أنا حزين لتأجيل الأولمبياد ولكني على يقين بأنه القرار السليم من أجل صحة الجميع. لننظر الآن إلى الأمام، إلى أوليمبياد طوكيو 2021”.

وكان اللاعب قد دعا في رسالة قبل يومين للوحدة في مواجهة هذا الوباء، و”الاستمتاع بهذه الأوقات مع الأسرة في المنزل والأشياء الصغيرة في الحياة، ومحاولة الضحك والحب وتخصيص وقت للعمل في المنزل”.وقال “التواجد في المنزل ليس فرصة لأن يفرض المرء جدارا مصفحًا حول نفسه للحماية من الفيروس فقط ولكنه فرصة لفعل كل ذلك. نحن كلنا واحد ونعيش في نفس العالم”. -(إفي)

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