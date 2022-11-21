ديوكوفيتش خامسا في التصنيف العالمي للتنس – (فيديو)

مدن – ارتقى الصربي نوفاك ديوكوفيتش ثلاثة مراكز بعد تتويجه الأحد بلقب البطولة الختامية في تورينو على حساب النرويجي كاسبر رود، متوجا باللقب للمرة السادسة في مشواره ليعادل رقم السويسري روجيه فيدرير.

وصعد نوفاك (25 عاما) للمركز الخامس عالميا في التصنيف الصادر اليوم الاثنين، والذي شهد صعود رود مركزا واحدا ليحل في المركز الثالث بدلا من اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس الذي تراجع للترتيب الرابع.

وحافظ الإسبانيان كارلوس ألكاراز ورافائيل نادال على صدارة ووصافة التصنيف العالمي.

واحتفل الكندي فيلكس أوج ألياسيم بالمركز السادس عالميا، بينما تراجع الروسي دانييل ميدفيديف مركزين ليحل سابعا وبالمثل تراجع مواطنه آندري روبليف مركزا ليحل ثامنا.

فيما بقي الأمريكي تيلور فريتز تاسعا وأكل البولندي هوبرت هوركاتش المراكز العشرة الأولى بصعوده مركزا، على حساب الدنماركي الصاعد هولجر رون. – (إفي)