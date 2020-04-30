ديوكوفيتش: كنت على وشك ترك لعبة التنس في العام 2010

روما – اعترف الصربي نوفاك ديوكوفيتش، المصنف الأول عالميا، بأنه كان على وشك ترك لعبة التنس في العام 2010، بعد خسارته أمام النمساوي يورجن ميلتسر في دور الثمانية ببطولة فرنسا المفتوحة (رولان غاروس).

وقال ديوكوفيتش في حوار مع شبكة (سكاي سبورت) التلفزيونية: “خسرت في العام 2010 أمام ميلتسر في دور الثمانية ببطولة رولان غاروس، بكيت بعد تلك الخسارة. كانت لحظة سلبية للغاية بالنسبة لي، وكنت أرغب حينها في اعتزال التنس، لأن الحياة كانت سوداء أمامي. كنت قد فزت ببطولة أستراليا في 2008، وكنت المصنف الثالث، ولكني لم أكن سعيدا”.

وأضاف صاحب الـ32 عاما: “كنت أعلم أني بإمكاني فعل المزيد، ولكني خسرت المباريات الأهم أمام (السويسري روجر) فيدرير، و(الإسباني رافا) نادال. ولكن منذ تلك اللحظة، تحررت من الضغوط، وبدأت العب بشراسة أكبر. هذا كان سر التغير”.

Djokovic's wife Jelena does ace job of giving the star lockdown haircut https://t.co/skVBcYoGpF — Sun Sport (@SunSport) April 29, 2020

وبعد تلك اللحظة السيئة في مسيرة ديوكوفيتش، بدأ “الإعصار” الصربي في الهيمنة على الأخضر واليابس في ملاعب الكرة الصفراء، محققا 17 لقبا في بطولات الجراند سلام، و34 لقبا في بطولات الأساتذة ذات الـ1000 نقطة.

وأضاف: “أفضل مبارياتي كانتا في نهائي العام الماضي بويمبلدون أمام فيدرير، ونهائي أستراليا 2012 أمام نادال. من الناحية الفنية، فيدرير قدم مستوى ممتازا، بينما تمكنت من الفوز بالنقاط الحاسمة، ولم أفرط في أي نقطة في شوط كسر التعادل الأخير، ربما للمرة الأولى في مسيرتي”.

كما تطرق اللاعب البلقاني لفرص استئناف موسم التنس الحالي بعد فترة من التوقف بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد في العالم.

وقال في هذا الصدد: “الموعد الرسمي لاستئناف الموسم هو 13 يوليو/تموز المقبل، ولكن تم إلغاء بطولة للسيدات في كندا. يجب تقييم الموقف في الولايات المتحدة، لأننا سنذهب إلى هناك في أغسطس/آب المقبل. قد نستأنف الموسم إذا لم تكن هناك خطورة على الجميع”. (إفي)