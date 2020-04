ديوكوفيتش: كنت على وشك ترك لعبة التنس في العام 2010

روما – اعترف الصربي نوفاك ديوكوفيتش، المصنف الأول عالميا، بأنه كان على وشك ترك لعبة التنس في العام 2010، بعد خسارته أمام النمساوي يورجن ميلتسر في دور الثمانية ببطولة فرنسا المفتوحة (رولان غاروس).

وقال ديوكوفيتش في حوار مع شبكة (سكاي سبورت) التلفزيونية: “خسرت في العام 2010 أمام ميلتسر في دور الثمانية ببطولة رولان غاروس، بكيت بعد تلك الخسارة. كانت لحظة سلبية للغاية بالنسبة لي، وكنت أرغب حينها في اعتزال التنس، لأن الحياة كانت سوداء أمامي. كنت قد فزت ببطولة أستراليا في 2008، وكنت المصنف الثالث، ولكني لم أكن سعيدا”.

وأضاف صاحب الـ32 عاما: “كنت أعلم أني بإمكاني فعل المزيد، ولكني خسرت المباريات الأهم أمام (السويسري روجر) فيدرير، و(الإسباني رافا) نادال. ولكن منذ تلك اللحظة، تحررت من الضغوط، وبدأت العب بشراسة أكبر. هذا كان سر التغير”.

