ديوكوفيتش: لا أعلم كيف فزت على باوتيستا

نيويورك – أقر الصربي نوفاك ديوكوفيتش الذي عبر لنهائي بطولة سينسيناتي لتنس الأساتذة ذات الألف نقطة عقب الفوز على الإسباني روبرتو باوتيستا في نصف النهائي، بأنه لم يكن الأفضل في المباراة. وبعد منافسة ماراثونية استمرت ثلاث ساعات ودقيقة، تمكن المصنف الأول عالميا والمرشح الأول للقب من الحفاظ على سلسلة انتصاراته هذا الموسم (22 تواليا) وتغلب على منافسه الإسباني بنتيجة 4-6 و6-4 و7-6 (7-0). وعقب الصربي على هذا الفوز عقب اللقاء قائلا “كانت مباراة غريبة جدا. بصراحة، لا أعرف كيف فزت بها. كان اللاعب الأفضل (باوتيستا)”. وأضاف “ببساطة، لم أشعر بالرضا في الملعب على الإطلاق، سواء بدنيا أو في أي جانب من جوانب أدائي، لكن بشكل ما تمكنت من الفوز”. وأوضح صاحب الـ33 عاما “إنه توازن بين الصبر واللعب بهجومية محكومة”. وأشاد ديوكوفيتش بمنافسه الإسباني الذي أكد أنه “لاعب ثابت للغاية، يتمتع بذكاء كبير ولا يفقد السيطرة أبدا”. وبعد هذا الفوز، الذي يعد الانتصار العاشر على باوتيستا في المنافسات التي جمعت بينهما، سينافس المصنف الأول عالميا على لقب البطولة الأمريكية في النهائي أمام الكندي ميلوس راونيتش الذي أقصى اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس في مباراة نصف النهائي الأخرى. وعن منافسه الكندي، أكد ديوكوفيتش أن راونيتش “يتمتع بإرسال رائع. يلعب جيدا ولديه ثقة ونتطلع لنهائي جيد”. – (إفي)