ديوكوفيتش: نهائي 2012 أمام نادال من أفضل اللحظات بأستراليا

ملبورن – أقر الصربي نوفاك ديوكوفيتش، المصنف الأول عالميا بين لاعبي التنس المحترفين، بصعوبة تحديد لحظة مميزة واحدة فقط عاشها في ملبورن بارك حيث توج بثمانية ألقاب جراند سلام، لكنه تذكر النهائي الذي خاضه عام 2012 أمام الإسباني رافائيل نادال (2) وفاز به بعد مباراة استمرت قرابة الست ساعات، ليصبح أطول نهائي في تاريخ البطولات الأربع الكبرى.

وفي مؤتمر صحفي قبل انطلاق بطولة كأس اتحاد لاعبي التنس المحترفين ، قال ديوكوفيتش “أشعر أنني في بيتي في كل مرة أتيت فيها إلى هنا. أتذكر أيضا لحظة فوزي بلقبي الأول في عام 2008. كل عام أتيت أشعر بتحسن”.

ولم يتمكن حامل لقب كأس لاعبي التنس المحترفين وأستراليا المفتوحة من لعب المجموعة الأولى من المباراة الاستعراضية التي أقيمت في أديلايد يوم الجمعة الماضي أمام الإيطالي جانيك سينر بسبب ظهور بثور في إحدى قدميه لكنه أوضح أن المشكلة قد تم حلها.

وقال ديوكوفيتش الذي سيستهل مشاركته في هذه النسخة من البطولة أمام دينيس شابوفالوف ضمن المواجهات بين الفريقين الصربي والكندي، “اليوم قمت بتغيير بعض الأحذية خلال جلسة التدريب لأنني كنت أجرب نماذج مختلفة. لم تعد هناك بثور”.

من جانبه، قال فيكتور ترويكي، قائد ولاعب المنتخب الصربي الذي كان ضمن الفريق حين رفعوا الكأس في النسخة الماضية، “لدي إيمان تام بهم حتى يتمكنوا من تحقيق نفس النتيجة التي حصلوا عليها العام الماضي”.(إفي)