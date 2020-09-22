ديوكوفيتش: هدفي القادم هو الرقم القياسي في ألقاب الجراند سلام

روما – أقر الصربي نوفاك ديوكوفيتش، المصنف الأول عالميا، إثر تتويجه بلقب بطولة روما لتنس الأساتذة، ذات الـ1000 نقطة، بفوزه على الأرجنتيني دييجو شوارتزمان بمجموعتين دون رد، بأن أحد أكبر أهدافه هو تحقيق الرقم القياسي في عدد البطولات الأربع الكبرى (الجراند سلام)، فضلا عن البقاء لأطول فترة ممكنة في صدارة التصنيف العالمي.

ويمتلك النجم الصربي 17 لقبا في بطولات “الجراند سلام”، ويبتعد بفارق لقبين عن الإسباني رافائيل نادال، و3 عن السويسري روجر فيدرير، بينما تمكن عقب تتويجه بلقب روما من الانفراد بصدارة المتوجين بألقاب الماسترز برصيد 36 لقبا، بفارق لقب واحد عن نادال.

وأوضح ديوكوفيتش في تصريحات عقب المباراة “أضع أمامي الرقم القياسي لأطول فترة في صدارة التصنيف العالمي، وسأبذل ما بوسعي لتحقيق هذا الإنجاز خلال الفترة المقبلة. ومن بعده، بالطبع سأحاول تحقيق الرقم القياسي في عدد بطولات الجراند سلام”.

وأضاف صاحب الـ33 عاما “سأركز بشكل خاص على بطولات الجراند سلام، وبطولات الماسترز أيضا. سنرى ماذا سيحدث، لا أعلم. لا يمكنني التفكير كثيرا في المستقبل، سنرى ماذا سيحدث في السنوات المقبلة”.

وستكون الفرصة الأقرب لـ”نولي” لتقليص الفارق مع نادال في بطولة رولان جاروس التي يرى أن نادال سيكون المرشح الأول للفوز بها.

وأوضح “لا يمكنني عدم تمني تأهل رافا لنهائي باريس، أتمنى تأهلي للنهائي والقتال على اللقب. على الأرجح نادال هو صاحب الحظوظ الأفضل للتأهل لنهائي رولان جاروس”.

وستقام بطولة رولان جاروس خلال الفترة من 21 سبتمبر/أيلول وحتى 11 أكتوبر/تشرين أول المقبل، حيث يدخلها “الماتادور” الإسباني بصفته حامل اللقب خلال آخر 3 سنوات، كما أنه يحمل الرقم القياسي في الفوز بها (12 مرة). (إفي)