ديوكوفيتش: هدفي القادم هو الرقم القياسي في ألقاب الجراند سلام

روما – أقر الصربي نوفاك ديوكوفيتش، المصنف الأول عالميا، إثر تتويجه بلقب بطولة روما لتنس الأساتذة، ذات الـ1000 نقطة، بفوزه على الأرجنتيني دييجو شوارتزمان بمجموعتين دون رد، بأن أحد أكبر أهدافه هو تحقيق الرقم القياسي في عدد البطولات الأربع الكبرى (الجراند سلام)، فضلا عن البقاء لأطول فترة ممكنة في صدارة التصنيف العالمي.

ويمتلك النجم الصربي 17 لقبا في بطولات “الجراند سلام”، ويبتعد بفارق لقبين عن الإسباني رافائيل نادال، و3 عن السويسري روجر فيدرير، بينما تمكن عقب تتويجه بلقب روما من الانفراد بصدارة المتوجين بألقاب الماسترز برصيد 36 لقبا، بفارق لقب واحد عن نادال.

وأوضح ديوكوفيتش في تصريحات عقب المباراة “أضع أمامي الرقم القياسي لأطول فترة في صدارة التصنيف العالمي، وسأبذل ما بوسعي لتحقيق هذا الإنجاز خلال الفترة المقبلة. ومن بعده، بالطبع سأحاول تحقيق الرقم القياسي في عدد بطولات الجراند سلام”.

