ديوكوفيتش وسيرينا يبلغان الدور الثالث ببطولة “فلاشينغ ميدوز”

نيويورك – بلغ الصربي نوفاك ديوكوفيتش حامل اللقب والمصنف أول، الذي عانى من أوجاع في كتفه، الدور الثالث من بطولة الولايات المتحدة لكرة المضرب، رابعة البطولات الكبرى ضمن الغراند سلام بفوزه على الأرجنتيني خوان اينياسيو لونديرو 6-4 و7-6 (7-3) و6-1.

وقال ديوكوفيتش، الذي طالب بدخول المعالج الى أرضية الملعب أكثر من مرة خلال المباراة: “الوجع في كتفي أزعجني خلال الارسال ولدى تنفيذي الكرات الخلفية”.

وكشف: “أعاني من هذه الأوجاع في كتفي منذ فترة، يتعين علي التعايش مع هذا الأمر ومعرفة كيفية انتزاع كل فرصة”، مشيرا الى أنه سيريح كتفه على مدى اليومين المقبلين قبل مواجهته ضد مواطنه دوجان لايوفيتش أو الأميركي دينيس كودلا الجمعة.

واعترف الصربي الساعي الى احراز لقبه 17 الكبير بأن: “المباراة كانت صعبة جدا لأنها شهدت الكثير مع التبادلات طويلة”.

في المقابل، تخطت الأميركية سيرينا وليامز خسارتها المجموعة الأولى أمام الأميركية كاترين ماكنالي 5-7 لتفوز بالمجموعتين الثانية والثالثة بسهولة نسبية 6-3 و6-1.

وأعربت سيرينا عن عدم سعادتها للمستوى الذي قدمته، مشيرةً: “أعد الجميع بأني سأقدم اداء أفضل في المستقبل. هذه الليلة نجوت!”.

Serena Williams has turned so many tough matches around through the decades: against her elders in her early days and against a young American not even half her age late Wednesday night at the US Open. My piece from Ashe Stadium https://t.co/K4osFytJFl

— Christopher Clarey (@christophclarey) August 29, 2019