ديوكوفيتش وشفيونتيك يواصلان تربعهما على صدارة التصنيف العالمي للتنس

مدن – حافظ الصربي نوفاك ديوكوفيتش على موقعه في صدارة التصنيف العالمي للاعبي التنس المحترفين، فيما صعد الروسي دانييل ميدفيديف إلى المركز الثالث.

وحل الصربي نوفاك ديوكوفيتش في المركز الأول برصيد 7135 نقطة، يليه الإسباني كارلوس ألكاراز في المركز الثاني برصيد 6770 نقطة، والروسي دانييل ميدفيديف في المركز الثالث برصيد 5240 نقطة، والنرويجي كاسبر رود في المركز الرابع برصيد 5210 نقاط، واليوناني ستيفانوس تسيتسيباس في المركز الخامس برصيد 5195 نقطة.

وجاء الروسي أندريه روبليف في المركز السادس برصيد 4280 نقطة والدنماركي هولجر رون في المركز السابع برصيد 4070 نقطة والإيطالي جانيك سينر في المركز الثامن برصيد 3615 نقطة والكندي فيليكس أوجه أليازيمي في المركز التاسع برصيد 3405 نقاط، والأميركي تايلور فريتز في المركز العاشر برصيد 3290 نقطة.

في المقابل، واصلت البولندية إيجا شفيونتيك تربعها على صدارة التصنيف العالمي للاعبات التنس المحترفات.

ولم تشهد المراكز العشرة الأولى بالتصنيف أي تغييرات، بينما صعدت التشيكية كارولينا بليسكوفا من المركز 17 إلى 15 وصعدت إيكاترينا ألكسندروفا من المركز 18 إلى 17.

وجاءت البولندية إيجا شفيونتيك في المركز الأول برصيد 8975 نقطة، تليها البيلاروسية أرينا سابالينكا في المركز الثاني برصيد 6891 نقطة، والأميركية جيسيكا بيجولا في المركز الثالث برصيد 5735 نقاط، والتونسية أنس جابر في المركز الرابع برصيد 5116 نقطة والفرنسية كارولين جارسيا في المركز الخامس برصيد 5030 نقطة.

واستقرت الأميركية كوكو جوف في المركز السادس برصيد 4400 نقطة والكازاخستانية إيلينا رايباكينا في المركز السابع برصيد 4305 نقاط، والروسية داريا كستكينا في المركز الثامن برصيد 3505 نقاط، واليونانية ماريا ساكاري في المركز التاسع برصيد 3191 نقطة، والتشيكية بيترا كفيتوفا في المركز العاشر برصيد 3162 نقطة. – (وكالات)