ديوكوفيتش ونادال وفيدرر يعودون مجددا إلى الارضية الصلبة لـ “فلاشينغ ميدوز”

نيويورك – يعود “الثلاثة الكبار” في كرة المضرب، المصنف أول عالميا حامل اللقب الصربي نوفاك ديوكوفيتش والثاني الإسباني رافايل نادال والثالث السويسري روجيه فيدرر، مجددا الى الأرضية الصلبة لـ “فلاشينغ ميدوز” مع انطلاق منافسات بطولة الولايات المتحدة المفتوحة الإثنين في نيويورك.

الأرضية الصلبة ليست فقط نوعية الملاعب التي تستضيف مباريات آخر البطولات الأربع الكبرى لهذا الموسم، بل ترمز أيضا الى السطوة المطلقة لهذا الثلاثي على أهم بطولات الكرة الصفراء في الأعوام الأخيرة، اذ أحرزوا في ما بينهم آخر 11 لقبا في الغراند سلام، و54 من آخر 65 بطولة كبيرة (وهي إضافة الى فلاشينغ ميدوز، أستراليا المفتوحة ورولان غاروس الفرنسية وويمبلدون الإنجليزية).

بالنسبة الى فيدرر، حامل الرقم القياسي في ألقاب البطولات الكبرى مع 20، والذي أتم هذا الشهر 38 من العمر، فهيمنة هذا الثلاثي على منافسات الغراند سلام “ليست مشكلة”.

وأضاف السويسري – الذي توج في فلاشينغ ميدوز 5 مرات متتالية (2004-2008)، أن اللاعبين الشبان “يقرعون بالتأكيد على الباب بشكل قوي الآن (أي يقتربون من الألقاب). هذا الأمر مشجع جدا للذين يرغبون في رؤية أبطال جدد. أعتقد أن هيمنة نوفاك ورافا غير طبيعية بالنسبة الى لعبة كرة المضرب”.

وسيكون أبرز المرشحين بطبيعة الحال ديوكوفيتش، المتربع بأريحية في صدارة التصنيف العالمي للاعبين المحترفين، والمتوج بألقاب 4 من آخر 5 بطولات غراند سلام. ويعود الفوز الأخير للصربي البالغ من العمر 32 عاما الى بطولة ويمبلدون الإنجليزية في تموز (يوليو) الماضي، حين تغلب على فيدرر في مباراة نهائية ماراتونية امتدت لخمس مجموعات.

رفع ديوكوفيتش رصيده من الألقاب الكبرى الى 16، وبات على بعد لقبين من نادال، اللاعب الوحيد الذي كسر هيمنة الصربي على البطولات الكبرى في الأشهر الأخيرة، باحتفاظه بلقب رولان غاروس 2019، حيث يدخل ديوكوفيتش البطولة الأميركية التي أحرز لقبها 3 مرات (2011، 2015 و2018)، مطمئنا الى قدرته للدفاع عن لقبه، ومؤكدا أنه بات خبيرا في “تحدي الدفاع عن لقب بطولة غراند سلام”.

من جهته، يدخل نادال (33 عاما) البطولة الأميركية التي توج بلقبها مرتين (2010 و2013) مرتاحا الى موسم أحرز فيه ثلاثة ألقاب، وذلك في رولان غاروس، إضافة الى دورتي روما وكندا (مونتريال) للماسترز.

وقال الماتادور الإسباني: “بلوغ الأحداث الكبيرة بشعور جيد هو أمر يساعد” في المسعى لتحقيق نتائج إيجابية، مضيفا “هذا يعزز الثقة”.

وأكد نادال الذي سبق له أن عانى من الإصابات لاسيما على مستوى الركبة في الأشهر الماضية، أنه تدرب “بشكل جيد طيلة الأسبوع. الآن يتبقى وقت قصير للضغط بشكل أكبر ومحاولة بدء البطولة بشكل جيد”.

ويبدأ ديوكوفيتش الإثنين الدفاع عن لقبه في مواجهة الإسباني روبرتو كارباليس بايينا، في يوم يشهد أيضا خوض فيدرر مباراته الأولى ضد الهندي سوميت ناغال، أما نادال الذي أوقعته القرعة في القسم الثاني من الجدول، فيخوض الثلاثاء مباراته الأولى ضد الأسترالي جون ميلمان. (أ ف ب)