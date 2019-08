ديوكوفيتش ونادال وفيدرر يعودون مجددا إلى الارضية الصلبة لـ “فلاشينغ ميدوز”

نيويورك – يعود “الثلاثة الكبار” في كرة المضرب، المصنف أول عالميا حامل اللقب الصربي نوفاك ديوكوفيتش والثاني الإسباني رافايل نادال والثالث السويسري روجيه فيدرر، مجددا الى الأرضية الصلبة لـ “فلاشينغ ميدوز” مع انطلاق منافسات بطولة الولايات المتحدة المفتوحة الإثنين في نيويورك.

الأرضية الصلبة ليست فقط نوعية الملاعب التي تستضيف مباريات آخر البطولات الأربع الكبرى لهذا الموسم، بل ترمز أيضا الى السطوة المطلقة لهذا الثلاثي على أهم بطولات الكرة الصفراء في الأعوام الأخيرة، اذ أحرزوا في ما بينهم آخر 11 لقبا في الغراند سلام، و54 من آخر 65 بطولة كبيرة (وهي إضافة الى فلاشينغ ميدوز، أستراليا المفتوحة ورولان غاروس الفرنسية وويمبلدون الإنجليزية).

بالنسبة الى فيدرر، حامل الرقم القياسي في ألقاب البطولات الكبرى مع 20، والذي أتم هذا الشهر 38 من العمر، فهيمنة هذا الثلاثي على منافسات الغراند سلام “ليست مشكلة”.

وأضاف السويسري – الذي توج في فلاشينغ ميدوز 5 مرات متتالية (2004-2008)، أن اللاعبين الشبان “يقرعون بالتأكيد على الباب بشكل قوي الآن (أي يقتربون من الألقاب). هذا الأمر مشجع جدا للذين يرغبون في رؤية أبطال جدد. أعتقد أن هيمنة نوفاك ورافا غير طبيعية بالنسبة الى لعبة كرة المضرب”.

وسيكون أبرز المرشحين بطبيعة الحال ديوكوفيتش، المتربع بأريحية في صدارة التصنيف العالمي للاعبين المحترفين، والمتوج بألقاب 4 من آخر 5 بطولات غراند سلام. ويعود الفوز الأخير للصربي البالغ من العمر 32 عاما الى بطولة ويمبلدون الإنجليزية في تموز (يوليو) الماضي، حين تغلب على فيدرر في مباراة نهائية ماراتونية امتدت لخمس مجموعات.

All set for the last slam of the year with my #PureAero from @babolat #vamos @usopen pic.twitter.com/VGJ834HSRq

— Rafa Nadal (@RafaelNadal) August 23, 2019