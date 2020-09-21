ديوكوفيتش وهاليب يبلغان نهائي دورة روما للتنس

روما – بلغ الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف اول عالميا نهائي دورة روما الألف نقطة للماسترز للمرة العاشرة في مسيرته بفوز صعب على النروجي كاسبر رود 7-5 و6-3، فيما تأهلت حاملة اللقب التشيكية كارولينا بليشكوفا والرومانية سيمونا هاليب المصنفة اولى في الدورة الى نهائي السيدات بفوز الاولى على مواطنتنها ماركيتا فودروسوفا 6-2 و6-4 والثانية على الاسبانية غاربيني موغوروسا 6-3، 4-6 و6-4.

واحتاج ديوكوفيتش بطل روما في اربع مناسبات ووصيف العام الماضي الى ساعتين و11 دقيقة لتخطي عقبة المصنف 34 عالميا الذي أهدر فرصتين لحسم المجموعة الاولى لصالحه على ارساله عندما كان متقدما 5-4 و40-15.

ويسعى ديوكوفيتش الى لقبه الـ36 في دورات الماسترز ما سيسمح له بالانفراد بالرقم القياسي على حساب الاسباني المصنف ثانيا رافايل نادال (35 لقب).

ويلتقي “نولي” في النهائي الارجنتيني دييغو شفارتزمان (15 عالميا) الذي اقصى نادال في ربع النهائي، والفائز على الكندي دنيس شابوفالوف 6-4 و5-7 و7-6 (7-4) في غضون ثلاث ساعات و15 دقيقة، ليبلغ ابن الـ28 عاما النهائي الأول له في دورات الألف نقطة للماسترز.

وشهدت مباريات الأحد عودة جزئية للجماهير للمرة الاولى حيث سمح بتواجد الف شخص كحد أقصى ضمن التدابير المتخذة في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد.

وعلّق ديوكوفيتش بعد اللقاء “اشتقت للجماهير، اعتقد ان جميع اللاعبين واللاعبات يفتقدونهم، هذا يعطي الامل ونتمنى ان نراهم في باقي البطولات، كانت اخبار جيدة عندما علمنا ان الجماهير ستتواجد”.

وتعليقا على المباراة اعتبر “دجوكر” (33 عاما) ان “المواجهة كانت صعبة في مجموعتين، عملت جاهدا للفوز بكل نقطة”.

وقال عن رود الذي اصبح اول نروجي يصل الى نصف نهائي إحدى دورات الماسترز في التاريخ “يتمرن في اكاديمية نادال لذا يلعب الكثير من ضربات الـ+سبين+، ولديه ضربات امامية قوية (…) لم نتواجه من قبل، كانت البداية صعبة لأفهم تعامله مع الكرة ولأتمركز، وكان الهواء قويا اليوم (…) وأنا سعيد بالفوز”.

وأنهى ديوكوفيتش المباراة مع 37 ضربة رابحة مقابل 26 لرود.

وتعليقا على إمكانية التتويج باللقب للمرة الاولى منذ 2015 بعد خسارته النهائي اعوام 2016، 2017 و2019 “حتى بعد 15 عاما في المنافسات لا زلت استمتع ومتعطشا للالقاب”.

لدى السيدات، بلغت هاليب المصنفة ثانية عالميا المباراة النهائية بفوز صعب على موغوروسا في ساعتين و14 دقيقة، لتضرب موعدا مع بليشكوفا حاملة اللقب التي اقصت وصيفة رولا غاروس عام 2019 فوندروسوفا.

وتسعى هاليب المتوجة بلقبين في البطولات الكبرى لتحقيق لقبها الاول في روما بعدما بلغت النهائي للمرة الثالثة.

قالت الرومانية (28 عاما) بعد اللقاء “أدرك أنه أتيحت الفرص امامي لأنهي المباراة بطريقة اسهل واسرع، ولكن كما رأينا، لا تستسلم”.

بعد أن عادلت موغوروسا المصنفة تاسعة في الدورة المباراة بفوزها في المجموعة الثانية، تقدمت هاليب 5-1 في الثالثة الحاسمة قبل ان تعود الاسبانية المتوجة بلقبين كبيرين وتقلص الفارق الى 4-5، قبل ان تمنح هاليب الفوز عند ارسالها بخطأ مزدوج على دفعتين.

وقالت هاليب بطلة رولان غاروس عام 2018 “موغوروسا لاعبة صعبة جدا جدا وقوية. من المميز دائما الفوز ضدها. أشعر بالثقة الآن كوني تمكنت من الفوز”.

وحققت هاليب انتصارها الـ13 تواليا هذا الموسم، فبعد فوزها بلقب دورة دبي في شباط/فبراير الفائت، توقفت المنافسات بسبب جائحة كورونا، قبل ان تفوز بدورة براغ الشهر الفائت بعد ان غابت عن فلاشينغ ميدوز الاميركية.

وخسرت هاليب لقب روما عامي 2017 و2018 في النهائي امام الاوكرانية ايلينا سفيتولينا التي خرجت من ربع النهائي السبت امام فودروسوفا.

وعلّقت هاليب “لن ألتقي سفيتولينا، لذا هذا عامل ايجابي لي. عليّ أن أؤدي على نحو افضل من الاعوام السابقة”.

وتتفوق هاليب على بليشكوفا في المواجهات المباشرة بسبعة انتصارات مقابل اربع للاخيرة.

وقالت بليشكوفا عن النهائي المرتقب “ستكون مباراة صعبة جدا لأنها تقاتل بقوة، فازت بدورة براغ وبلغت النهائي هنا. لن تكون المهمة سهلة ابدا امامها، مهما كانت البطولة، ولكن سيكون نهائي عظيم”. -(أ ف ب)