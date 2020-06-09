ديوكوفيتش يؤكد أنه يتحدث عن موضوعات جدلية لمشاركة خبراته

بلجراد – أكد لاعب التنس الصربي نوفاك ديوفكوفيتش المصنف الأول عالميا أنه يتحدث عن موضوعات تثير اهتمام الجمهور مثل التغذية وغيرها يريد من خلالها مشاركة خبراته وليس فرض رأيه أو مواقفه على آخرين.

وقال لاعب التنس في تشجيل صوتي نقلته وسائل الإعلام في بلجراد: “دائما ما أتحدث عن نفسي ولا أقول ليس عليك فعل أو شرب أو التفكير بهذه الطريقة، أشارك فقط خبرتي ووجهة نظري وإذا استطاع الناس رؤية شيء مفيد في ذلك، فهذا جيد”.

وأبرز ديوكوفيتش (33 عاما) أنه لا يحب أن تخرج بعض وسائل الإعلام تصريحاته من سياقها “كما لو كانت تفعل ذلك بشكل متعمد”.

Novak Djokovic justificó sus polémicos dichos sobre alimentación y vacunas: “Lo hago porque siento que tengo que hacerlo” https://t.co/pCA4Ok9ShL — Infobae Deportes (@infobaedeportes) June 9, 2020

وقال ديوكوفيتش: “أحدهم سيقول: لماذا لا تتدخل فيما لا يعنيك؟ أنا أفعل ذلك لأني أشعر أن علي فعل ذلك. إذا شعر أحد أنه تعرض للإهانة، أعتذر منه علنا”.

يذكر أن أراء ديوكوفيتش عن التغذية أو شكوكه بشأن احتمال حقنه بمصل لفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) تسببت في جدل كبير بالصحافة الدولية.

وأشار إلى أنه يعتقد أنه في “مكانة مميز لكي يستطيع أن يقول شيئا وأن يكون له صدى”، مؤكدا أن هدفه هو نشر القيم التي يدافع عنها ومشاركتها مع جماهيره على مواقع التواصل الاجتماعي. (إفي)