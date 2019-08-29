ديوكوفيتش يؤكد معاناته من إصابة في الكتف

نيويورك – أكد الصربي نوفاك ديوكوفيتش، المصنف الأول عالميا بين لاعبي التنس المحترفين، أنه يعاني من إصابة في الكتف الأيسر منذ أسبوعين.

وجاء تأكيد ديوكوفيتش بعدما فاز على الارجنتيني خوان إجناسيو لونديرو رغم الآلام التي كان يشعر بها بواقع 6-4 و7-6 (7-3) و6-1 ليبلغ ثالث أدوار بطولة أمريكا المفتوحة، آخر البطولات الاربع الكبرى (جراند سلام) بالموسم.

وخلال المباراة تلقى ديوكوفيتش مساعدة طبية بعد الشوط السابع في المجموعة الأولى وخضع لتدليك بالكتف الايسر،

وعن هذه الإصابة، قال ديوكوفيتش: “الإصابة ليست جديدة فانا أعاني منها منذ نحو أسبوعين”، مشيرا إلى أن الالم كان من الممكن أن يمنعه من إنهاء المباراة.

US Open: Novak Djoković awansował do trzeciej rundy, mimo problemów z ramieniem https://t.co/8N5Q1qgp5o — Onet Sport (@OnetSport) August 29, 2019

وتابع: “سوف أقيم الإصابة بناء على استشارة خبراء في الطب الرياضي. أتمنى أن ألعب بعد يومين بدون ألم”.

وأضاف: “الجيد في بطولات الجراند سلام أن هناك يوم للراحة بعد المباريات، لذا اتمنى أن اتحسن”.

وسيواجه ديوكوفيتش في الدور الثالث الفائز بمباراة الصربي دوسان لايوفيتش والأميركي دينيس كادلا والتي كان من المقرر أن تقام الاربعاء لكن تم تأجيلها بسبب الأمطار. (إفي)