ديوكوفيتش يتحدى مصارعي السومو – فيديو

عمان – الغد – يُعد الصربي نوفاك ديوكوفيتش واحد من الرياضيين الذين يتمتعون بلياقة بدنية كبيرة، لكنه ابتعد عن التنس مقررا زيارة مقر تدريبات مجموعة من مصارعي السومو المعتزلين اليوم الاثنين.

وأخفق اللاعب الصربي (32 عاما) الموجود في طوكيو للمشاركة في بطولة اليابان المفتوحة في زحزحة أحد المصارعين من مكانه أثناء التدريب الصباحي، لافتاً: “شعرت بضالتي قليلا مقارنة بمصارعي السومو، ربما لو كسبت المزيد من الكيلوغرامات فإنني سأكون مستعدا للمنافسة، ربما أحتاج إلى 3 أضعاف وزني الحالي للمنافسة”.

وتابع: “من الرائع مشاهدتهم بهذه المرونة رغم ضخامتهم، لم أكن أعتقد أن هذه الرياضة تتضمن كل هذه المرونة، خاصة أنها من رياضات الأوزان الثقيلة”.

وتذكر ديوكوفيتش -الذي سيلتقي مع الأسترالي أليكسي بوبيرين في الدور الأول غدا الثلاثاء- عندما كان يشاهد أكيبونو تارو الذي أصبح أول مصارع سومو ولد خارج اليابان يصل إلى مرتبة يوكوزونا، وهي أعلى تصنيف في هذه الرياضة في 1993.

وقال اللاعب الصربي الحاصل على 16 لقبا في البطولات الأربع الكبرى: “كانت تجربة عظيمة، إنها واحدة من أكثر الرياضات شعبية في اليابان، قلت لوالدي عبر الهاتف أمس إنني سألتقي مع مصارعي سومو”.

وأتم: “عدنا لسنوات طويلة مضت عندما كنت أشاهد المصارع أكيبونو الذي كنا نحبه ونشجعه كثيرا”.