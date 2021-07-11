ديوكوفيتش يتوج بلقب بطولة ويمبلدون

لندن – توّج الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف أوّل عالميًا بلقبه السادس في بطولة ويمبلدون لكرة المضرب وعادل الرقم القياسي لعدد الألقاب في البطولات الكبرى (20)، بفوزه الأحد، على الإيطالي ماتيو بيريتيني التاسع بعد أن عوّض تأخره بمجموعة إلى فوز مثير 6-7 (4/7)، 6-4، 6-4، 6-3.

وبلقب ثالث تواليًا في ويمبلدون، عادل الصربي الرقم القياسي لعدد القاب الغراند سلام المسجل باسم غريمَيه السويسري روجيه فيدرر والاسباني رافايل نادال. -(أ ف ب)