ديوكوفيتش يحافظ على صدارة تصنيف الرجال

حافظ الصربي نوفاك ديوكوفيتش لأسبوع جديد على صدارة التصنيف العالمي للاعبي التنس المحترفين الصادر الإثنين، رغم إصابته، متفوقاً بفارق 640 نقطة عن الإسباني رافائيل نادال.

ولم تشهد المراكز الـ15 الأولى أي تغيير باستثناء صعود الكرواتي بورنا كوريتش للمركز الرابع عشر مكان البلجيكي ديفيد غوفين.

كما تراجع السويسري ستان فافرينكا مركزين هذا الأسبوع ليحتل المركز الحادي والعشرين.

وشهد التصنيف صعود الفرنسي جو ويلفريد تسونغا 22 مركزاً دفعة واحدة ليحل في المركز الـ39 عالمياً بعد تتويجه بلقب بطولة ميتز الفرنسية للمرة الرابعة في مشواره.

وفيما يلي قائمة أفضل عشرة لاعبين:

1- الصربي نوفاك ديوكوفيتش 9.865 نقطة

2- الإسباني رافائيل نادال 9.225 نقطة

3- السويسري روجيه فيدرير 7.130 نقطة

4- الروسي دانييل ميدفيديف 5.305 نقطة

5- النمساوي دومينيك تيم 4.415 نقطة

6- الألماني ألكسندر زفيريف 4.095 نقطة

7- اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس 3.420 نقطة

8- الياباني كي نيشيكوري 3.330 نقطة

9- الروسي كارين خاشانوف 2.810 نقطة

10- الإسباني روبرتو باوتيستا 2.530 نقط

(إفي)