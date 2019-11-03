ديوكوفيتش يحرز لقب دورة باريس للتنس

باريس – أحرز المصنف أول عالميا الصربي نوفاك ديوكوفيتش لقب دورة باريس، آخر دورات الماسترز للألف نقطة في كرة المضرب لهذا الموسم، بفوزه في المباراة النهائية الأحد على الكندي دينيس شابوفالوف 6-3 و6-4.

وحقق ديوكوفيتش الذي سيفقد الإثنين صدارة التصنيف لصالح الإسباني رافايل نادال، لقبه الخامس في الدورة الفرنسية والـ34 في الماسترز، وبات على بعد لقب واحد فقط من حامل الرقم القياسي نادال الذي انسحب السبت بسبب الإصابة، قبل خوضه مباراة نصف النهائي ضد شابوفالوف. -(أ ف ب)