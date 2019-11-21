ديوكوفيتش يدعو إلى الدمج بين كأسي ديفيس ومحترفي كرة المضرب

مدريد – دعا الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف ثانيا عالميا إلى الدمج بين كأسي ديفيس ومحترفي كرة المضرب، مطالبا بانشاء مسابقة جديدة بمسمى “الكأس السوبر” في نهاية شهر أيلول/ سبتمبر.

ويأتي اقتراح ديوكوفيتش بعد خوضه مباراته الاولى الاربعاء في كأس ديفيس في حلتها الجديدة في مدريد، وقبل عدة اسابيع من خوض النسخة الاولى لكأس رابطة المحترفين.

وتقام كأس ديفيس بدءا من هذا العام على مدى أسبوع واحد، عوضا عن توزيع المباريات على أربعة أسابيع، بمشاركة 18 منتخبا توزع على ست مجموعات. كما اعتمد نظام الفوز بمجموعتين من أصل ثلاث عوضا عن ثلاث من أصل خمس، وذلك تفاديا لإرهاق اللاعبين.

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واثارت هذه التغييرات الكثير من الجدل حولها، خصوصا ان رابطة اللاعبين المحترفين التي تنظم مسابقات الرجال ستطلق بطولتها الدولية الخاصة في أستراليا بعد أقل من ستة أسابيع من نهاية كأس ديفيس.

وتقام كأس محترفي كرة المضرب للمنتخبات بين 3 و12 كانون الثاني/يناير 2020، وذلك قبل انطلاق بطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الاربع الكبرى. وتضم 24 دولة موزعة على ست مجموعات، وتبلغ ثمانية منتخبات الدور الاقصائي. على أن تستضيف سيدني وبريزبين وبيرث مباريات المجموعات.

وقال ديوكوفيتش الذي تغلب الاربعاء على الياباني يوشيهيتو نيشيوكا 6-1 و6-2 وساهم في فوز منتخب بلاده بنتيجة 3- صفر “الجدولة كانت دائما مشكلة لمسابقة رابطة اللاعبين المحترفين وكأس ديفيس”.

وتابع: “في رأيي فان الفكرة، وفي حال حصولها، تقتضي الدمج بين البطولتين واعتقد أن الامور لا تزال مفتوحة للمستقبل”، مضيفا “بالنظر إلى المدى الطويل، لا أعتقد شخصيا ان المسابقتين بامكانهما أن يتعايشا معا ضمن فترة لا تتعدى الستة اسابيع. الجدول مكتظ قليلا”.

«Los Juegos Olímpicos están entre las preferencias en la lista de deseos para el próximo año, así que voy a tratar de estar sano y en forma para jugar lo mejor posible», dijo Djokovic #21Nov https://t.co/eoBxTPbz12 — Analítica (@Analitica) November 21, 2019

وأكد الصربي أن “الوقت المثالي من العام هو بعد إنتهاء بطولة الولايات المتحدة المفتوحة (رابع البطولات الاربع الكبرى)، وربما في نهاية شهر أيلول/ سبتمبر. سيكون الوقت الأمثل لاقامة +الكأس السوبر+، اي كأس واحدة في المستقبل”.

غير أن معوقات جديدة قد تواجه اقامة البطولة الجديدة بنهاية بطولة “فلاشينغ ميدوز” الاميركية وذلك بسبب تنظيم كاس لايفر، وهي المسابقة التي تروج لها الشركة التي يسوّق لها السويسري روجيه فيدرر والجامعة بين لاعبين من اوروبا وفريق من بقية العالم.

ورأى ديوكوفيتش أن “هذا النوع من التعديل عليه أن يخلق نوعا من التضحية وربما كان ذلك اكبرها، وانا شخصيا افتقد لذلك، وهو اللعب في عقر داري لصربيا في كأس ديفيس”.

واضاف: “يجب أن يكون التوقيت المثالي بين الإثنين” وأنه “ربما علينا أن نخلق بطولة نخبة تضم ثمانية منتخبات على مدى أسبوع أو أسبوعين في وقت سابق من العام، حيث يمكن للدول أن تخوض على أرضها التصفيات المؤهلة لنخبة الثمانية”.

وختم ديوكوفيتش قائلا: “في كل مرة نجري فيها تغييرات، نتحمل المخاطر. هناك الكثير من الاستثمار المالي و18 منتخبا و90 لاعبا ومئات الاشخاص في طواقم كل فريق. هي مسألة تنظيمية كبيرة ونحتاج للكثير من الوقت والمجهود من أجل وضع كل شيء في مكانه الصحيح”. (أ ف ب)