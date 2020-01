ديوكوفيتش يستثمر ارسالاته وقمة بين أوساكا وغوف – فيديو

ملبورن – استثمر الصربي نوفاك ديوكوفيتش ارسالاته الناجحة وبلغ الاربعاء الدور الثالث من بطولة استراليا المفتوحة في كرة المضرب، فيما ضربت الاميركية الصاعدة بقوة كوكو غوف موعدا ناريا مع اليابانية ناومي أوساكا حاملة اللقب، وتأهلت الاميركية سيرينا وليامس رغم اقرارها بعدم تقديم افضل مستوياتها.

لدى الرجال سحق ديوكوفيتش، حامل الرقم القياسي لعدد الألقاب في أولى البطولات الاربع الكبرى، الياباني تاتسوما إيتو المشارك ببطاقة دعوة 6-1 و6-4 و6-2 ليبلغ الدور الثالث دون عناء.

وخسر ديوكوفيتش، المصنف ثانيا عالميا، سبعة أشواط فقط أمام إيتو المصنف 146 وامتحنه خصمه نسبيا في المجموعة الثانية، لكن العملاق الصربي انهى المباراة في 95 دقيقة فقط على ملعب “رود ليفر أرينا”.

قال ديوكوفيتش المتوج سبع مرات في ملبورن آخرها العام الماضي “أوجه تحية له لقتاله حتى النهاية، كانت المجموعة الثانية متقاربة جدا”.

