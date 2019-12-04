ديوكوفيتش يستعد في أديليد للدفاع عن لقب استراليا المفتوحة

مدن – قال منظمون يوم الأربعاء إن نوفاك ديوكوفيتش المصنف الثاني عالميا سيشارك في النسخة الأولى لبطولة أديليد الدولية للتنس الشهر المقبل قبل الدفاع عن لقبه في استراليا المفتوحة.

وسيبدأ ديوكوفيتش الاستعدادات الرسمية للموسم الجديد في بطولة مبادلة العالمية في أبوظبي في الفترة بين 19 و21 كانون الأول (ديسمبر) الحالي.

وسيمثل صربيا في النسخة الافتتاحية لكأس الاتحاد الدولي للتنس في استراليا في مطلع كانون الثاني (يناير).

وبعدها سينتقل ديوكوفيتش (32 عاما)، الذي هزم رفائيل نادال ليحقق الرقم القياسي بالفوز بلقب استراليا المفتوحة للمرة السابعة في وقت سابق هذا العام، إلى أديليد التي تضم منافسات للرجال والسيدات بين يومي 12 و18 يناير كانون الثاني.

وفي بطولة السيدات تشارك الأمريكية فينوس وليامز الفائزة بسبعة ألقاب في البطولات الأربع الكبرى بجانب آشلي بارتي المصنفة الأولى عالميا وسيمونا هاليب وبترا كفيتوفا وكيكي بيرتنز.

وقال أليستر مكدونالد مدير البطولة في بيان ”نوفاك وفينوس ضمن أساطير لعبتنا ونتشوق لمشاهدتهم هنا في أديليد“.

وتقام منافسات استراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى في الموسم، في ملبورن بارك من 20 يناير كانون الثاني وحتى الثاني من شباط (فبراير). – (رويترز)