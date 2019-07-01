ديوكوفيتش يستهل حملة الدفاع عن لقب ويمبلدون للتنس بشكل رائع

لندن – استهل الصربي نوفاك ديوكوفيتش حملة الدفاع عن لقب ويمبلدون للتنس بشكل رائع بعد تفوقه على الألماني فيليب كولشرايبر بثلاث مجموعات متتالية في المباراة الأولى على الملعب الرئيسي يوم الاثنين.

وتألق ديوكوفيتش في تسديد ضربات الارسال ليفوز 6-3 و7-5 و6-3 تحت أنظار جوران إيفانيسفيتش الذي انضم إلى طاقمه التدريبي.

وانضم إيفانيسفيتش، الفائز بلقب الفردي في ويمبلدون في 2001 بعد خسارته في النهائي في 1992 و1994 و1998، إلى ماريان فايدا مدرب ديوكوفيتش.

وقال ديوكوفيتش عقب المباراة ”كنت أتطلع دوما للتعاون معه فنحن أصدقاء منذ فترة طويلة“.

وتابع ”أشرف على تدريب الكثير من اللاعبين البارزين ولذلك من الرائع أن نعمل معا. سيبقى معي في الأسبوع الأول للبطولة وبعدها سنرى. يسعدني أن يكون هذا البطل بجواري وأتمنى أن يجمعنا التعاون لفترة طويلة“.

-(رويترز)