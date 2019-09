ديوكوفيتش يستهل مشواره في كأس العالم لكرة المضرب بمدينة “بريزبين”

سيدني – يستهل الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف أول عالميا مشواره في النسخة الاولى من كأس العالم لمنتخبات كرة المضرب 2020 في مدينة “بريزبين” الاسترالية، فيما يلعب الإسباني رافايل نادال في بيرث والسويسري روجيه فيدرر في سيدني، حيث أقيم الإثنين حفل سحب القرعة.

وتحل البطولة الجديدة بدلا من كأس هوبمان لكرة المضرب المختلطة التي أقيمت على مدى 31 عاما، علماً ان رابطة المحترفين التي تدير مسابقات الرجال، كانت أعلنت مطلع العام الحالي منح استراليا حق استضافة البطولة.

وتقام البطولة بين 3 و12 كانون الثاني (يناير) 2020، وذلك قبل انطلاق بطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الاربع الكبرى. وتضم 24 دولة موزعة على 6 مجموعات، وتبلغ ثمانية منتخبات الدور الاقصائي. على أن تستضيف سيدني وبريزبين وبيرث مباريات المجموعات.

ويتكوّن كل فريق من 5 لاعبين، وتقام المواجهات من مباراتي فردي وواحدة للزوجي، فيما يحدد أهلية اللاعبين تصنيف رابطة المحترفين، علما ان 27 لاعبا مصنفا ضمن الأوائل عالميا من اصل 30 وافقوا على المشاركة.

وأوقعت القرعة منتخب صربيا بقيادة ديوكوفيتش في المجموعة الاولى التي تقام مبارياتها في بريزبين، وتضم فرنسا وجنوب إفريقيا وفريقا يعلن عنه لاحقا، ويلعب منتخب إسبانيا بقيادة نادال في المجموعة الثانية التي تقام مبارياتها في بيرث وتضم اليابان وجورجيا وفريقا يعلن عنه لاحقا، بينما تلعب سويسرا مع نجمها فيدرر في المجموعة الثالثة في سيدني إلى جانب بلجيكا وبريطانيا بقيادة أندي موراي وفريق يعلن عنه لاحقا.

وسيتم تحديد هوية المنتخبات الخمسة المتبقية، بناء على تصنيف أفضل لاعبيها في ترتيب رابطة المحترفين بحلول الموعد النهائي للمشاركة في 13 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، ويتأهل الى الدور ربع النهائي أصحاب المراكز الأولى في المجموعات الست الى جانب أفضل منتخبين حلا في المركز الثاني.

وتبلغ جوائز البطولة الجديدة 15 مليون دولار، وتوفر 750 نقطة في التصنيف العالمي للاعبين في الفردي، و250 نقطة في التصنيف العالمي للزوجي.

