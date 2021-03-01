ديوكوفيتش يعادل رقم فيدرر مع 310 اسابيع في القمة

باريس – عادل الصربي نوفاك ديوكوفيتش الفائز للمرة التاسعة في مسيرته ببطولة استراليا المفتوحة لكرة المضرب، أولى البطولات الاربع الكبرى، الرقم القياسي في تصدر تصنيف اللاعبين المحترفين، ليتساوى مع السويسري روجيه فيدرر بعد بقائه على القمة على مدى 310 اسابيع.

وبات الانفراد بالرقم القياسي مسألة وقت ليس الا، لان الصربي يملك 12030 نقطة في الترتيب الصادر الاثنين، ولا يستطيع مطارداه الاسباني رافايل نادال (9850 نقطة) والروسي دانييل مدفيديف (9735) اللحاق به في المدى المنظر.

وكان ديوكوفيتش حقق فوزا سهلا على مدفيديف بالذات في نهائي بطولة استراليا 7-5 و6-2 و6-2 في 21 شباط/فبراير، ليرفع رصيده الى 18 لقبا كبيرا ويقترب من الرقم القياسي الموجود بحوزة نادال وفيدرر مع 20 لقبا.

ترتيب العشرة الاوائل (الاول من اذار/مارس 2021)

1- الصربي نوفاك ديوكوفيتش 12030 نقطة

2- الاسباني رافايل نادال 9850

3- الروسي دانييل مدفيديف 9735

4- النمسوي دومينيك تيم 9125

5- السويسري روجيه فيدرر 6630

6- اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس 6595

7- الالماني الكسندر زفيريف 5615

8- الروسي أندري روبليف 4609

9- الارجنتيني دييغو شفارتسمان 3480

10- الايطالي ماتيو بيريتيني 3480 . – (أ ف ب)