ديوكوفيتش يعاني لبلوغ الدور الثالث ببطولة استراليا المفتوحة

ملبورن – اضطر الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف أول وحامل اللقب الى خوض أربع مجموعات وشوطين فاصلين لبلوغ الدور الثالث من بطولة استراليا المفتوحة في كرة المضرب، اولى البطولات الاربع الكبرى، بالفوز على الأميركي فرانسيس تيافو 6-3 و6-7 (3-7) و7-6 (7-2) و6-3.

واحتاج الصربي، الساعي الى تتويج تاسع في استراليا والثامن عشر في الغراند سلام، الى ثلاث ساعات ونصف لكي يتجاوز عقبة تيافو ويحسم مواجهته الأولى على الإطلاق مع الأميركي البالغ 23 عاما والمصنف 64 عالميا.

ويلتقي ديوكوفيتش في الدور المقبل أحد الأميركيين رايلي أوبيلكا أو تايلور فريتس.

وحقق ديوكوفيتش لقبه السابع عشر في البطولات الأربع الكبرى في النهائي العام الماضي، عندما قلب تخلفه 1-2 أمام النمسوي دومينيك تييم الى فوز بخمس مجموعات. (أ ف ب)