ديوكوفيتش ينتزع صدارة التنصيف العالمي من نادال

مدن – انتزع الصربي نوفاك ديوكوفيتش صدارة التصنيف العالمي للاعبي التنس المحترفين، الصادر الاثنين، من الإسباني رافائيل نادال الذي تراجع للوصافة، وذلك عقب تتويجه الأحد بلقب بطولة أستراليا المفتوحة للتنس، للعام الثاني على التوالي وللمرة الثامنة إجمالا.

وحافظ السويسري المخضرم روجيه فيدرير على المركز الثالث بالتصنيف العالمي، بينما تقدم النمساوي دومينيك تيم مركزا واحدا ليحل رابعا عقب خسارته أمس النهائي في ملبورن أمام “نولي”، وتراجع الروسي دانييل ميدفيديف للمرتبة الخامسة.

