ديوكوفيتش ينتزع صدارة التنصيف العالمي من نادال

مدن – انتزع الصربي نوفاك ديوكوفيتش صدارة التصنيف العالمي للاعبي التنس المحترفين، الصادر الاثنين، من الإسباني رافائيل نادال الذي تراجع للوصافة، وذلك عقب تتويجه الأحد بلقب بطولة أستراليا المفتوحة للتنس، للعام الثاني على التوالي وللمرة الثامنة إجمالا.

وحافظ السويسري المخضرم روجيه فيدرير على المركز الثالث بالتصنيف العالمي، بينما تقدم النمساوي دومينيك تيم مركزا واحدا ليحل رابعا عقب خسارته أمس النهائي في ملبورن أمام “نولي”، وتراجع الروسي دانييل ميدفيديف للمرتبة الخامسة.

"That's probably one of the reasons why I managed to find that extra gear to overcome challenges when they present themselves."@DjokerNole points to his upbringing in Serbia after winning his 8th #AusOpen crown 🇷🇸 Final highlights ➡ https://t.co/b9fbGol9d3#AO2020 pic.twitter.com/RIyfDo725e — #AusOpen (@AustralianOpen) February 2, 2020

وشهدت “قائمة أفضل 10 لاعبين” صعود الفرنسي جايل مونفيس والبلجيكي ديفيد جوفين مركزا واحد ليحتلا المرتبتين التاسعة والعاشرة، مقابل خروج الإسباني روبرتو باوتيستا منها لهبوطه ثلاثة مراكز دفعة واحدة وحتى المرتبة الثانية عشرة خلف الإيطالي فابيو فونيني (11).

فيما يلي قائمة أفضل عشرة لاعبين:

1- الصربي نوفاك ديوكوفيتش 9720 نقطة.

2- الإسباني رافائيل نادال 9395 نقطة.

3- السويسري روجيه فيدرير 7130 نقطة.

4- النمساوي دومينيك تيم 7054 نقطة.

5- الروسي دانييل ميدفيديف 5960 نقطة.

6- اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس 4745 نقطة.

7- الألماني ألكسندر زفيريف 3885 نقطة.

8- الإيطالي ماتيو بيريتيني 2905 نقطة.

9- الفرنسي جايل مونفيس 2700 نقطة.

10- البلجيكي ديفيد جوفين 2555 نقطة. – (إفي)