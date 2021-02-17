ديوكوفيتش ينتقد الحجر ويقترح “فقاعة” مشابهة لدوري “ان بي ايه”

ملبورن – انتقد النجم الصربي نوفاك ديوكوفيتش، المصنف أول وحامل اللقب، الحجر الصحي لمدة 14 يوما الذي فرض على اللاعبين المشاركين في بطولة أستراليا المفتوحة لكرة المضرب، معتبرا أنه كان سببا في الإصابات التي طالت عددا منهم.

واقترح الصربي الساعي الى لقبه التاسع في البطولة الأسترالية التي عُدِلَ موعدها هذا الموسم نتيجة تفشي فيروس كورونا، أن يقام موسم كرة المضرب في “فقاعة” مشابهة لدوري كرة السلة الأميركي “أن بي أيه”.

والصربي هو بين عدد من اللاعبين الذين يعانون من الإصابة في البطولة الكبرى الأولى لهذا الموسم، وهو يلعب رغم مشكلة في عضلات أسفل البطن مشابهة لإصابة الإيطالي ماتيو بيريتيني الذي عجز عن خوض مباراته في الدور الرابع الإثنين.

وودع البلغاري غريغور ديميتروف البطولة الإثنين على يد الروسي أصلان كاراتسيف بسبب أوجاع في الظهر، وهي نفس المشكلة التي يعاني منها النجم الإسباني رافايل نادال المصنف ثانيا والساعي الى الانفراد بالرقم القياسي لعدد الألقاب الكبرى والفوز بلقبه الحادي والعشرين.

واعتبر ديوكوفيتش “من الطبيعي أن يحصل ما نراه. هذا ليس بالشيء المعتادين عليه”، مضيفا بعد التخلص من الألماني ألكسندر زفيريف بأربع مجموعات والتأهل الى نصف النهائي “من الواضح أن ما يحصل له علاقة بهذا النوع من الظروف المتواجدين فيها”.

وأوضح “ما أعنيه هو أن تدخل الى بطولة كبرى ودورة قبل البطولة الكبرى مباشرة بعد 14 أو 15 يوما من الحجر الصحي”.

وكشف ابن الـ33 عاما الذي تعرض للاصابة خلال الدور الثالث، أن اللاعبين غير سعداء باحتمال فرض مزيد من الحجر الصحي هذا العام، مضيفا بأن مجلس لاعبي رابطة المحترفين يناقش المشكلة مع مديري دورات الرجال.

وتسببت جائحة كورونا الموسم الماضي بتعليق المنافسات طيلة خمسة أشهر ولا تزال تمثل مشكلة رئيسية هذا العام في رياضة تجوب العالم وتعتمد على تسهيلات السفر دوليا.