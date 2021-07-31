ديوكوفيتش ينسحب من الزوجي المختلط لإصابة في الكتف

طوكيو – انسحب الصربي نوفاك ديوكوفيتش السبت من مباراة الميدالية البرونزية لمنافسات الزوجي المختلط في رياضة كرة المضرب خلال أولمبياد طوكيو، بسبب إصابة في الكتف قبل شهر من بطولة أميركا المفتوحة، بحسب ما أعلن الاتحاد الدولي للعبة.

وجاء انسحاب المصنف أول عالمياً وحامل 20 لقباً في البطولات الكبرى، بعيد خسارته المفاجئة في مباراة الميدالية البرونزية للفردي أمام الإسباني بابلو كارينيو بوستا. – (أ ف ب)