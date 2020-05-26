ديوكوفيتش يُبدي سعادته بالعودة إلى الملاعب في “حزيران”

بلجراد – أبدى الصربي نوفاك ديوكوفيتش، المصنف الأول عالميا، “سعادته الكبيرة” بالعودة للملاعب في حزيران (يونيو) المقبل من خلال بطولة سينظمها بنفسه في منطقة البلقان، وسيشارك فيها عدد من الأسماء الكبيرة أمثال النمساوي دومينيك تيم، والألماني ألكسندر زفيريف، والبلغاري جريجور ديميتروف.

وقال ديوكوفيتش في مؤتمر صحفي: “كنت محظوظا خلافا لكثيرين بالتدرب يوميا لأنني تواجدت داخل منزل يحتوي على ملعب. ولكني لم أنشر الأمر عبر وسائل التواصل الاجتماعي حتى لا أتسبب في غضب البعض”.

وأضاف اللاعب البلقاني: “لقد تدرب على أرض صلبة، ومؤخرا على أرض ترابية. أشعر أنني بحالة جيدة، لم أتوقف عن التدرب. قطعا، ليس بنفس كثافة الوضع العادي، لأنني كنت أجهل موعد بدء البطولات”.

وسينظم “الإعصار” الصربي بطولة إقليمية ذات أهداف خيرية خلال الفترة من 13 يونيو/حزيران وحتى 5 يوليو/تموز المقبلين في عدد من مدن البلقان، وستحظى بمشاركة نجوم عديدة أمثال تيم وزفيريف وديميتروف.

وستبدأ البطولة بجولة صربيا (13 و14 يونيو/حزيران)، ثم في كرواتيا (بمدينة زادار يومي 20 و21 من نفس الشهر)، ثم ستنتقل إلى الجبل الأسود (يومي 27 و28)، وأخيرا في البوسنة والهرسك (يومي 3 و4 يوليو/تموز، ثم سراييفو في اليوم التالي مباشرة).

وتهدف البطولة لجمع الأموال من أجل مشاريع إنسانية مختلفة في المنطقة، وفي نفس الوقت مساعدة لاعبي التنس لاستعادة نسق المباريات، بعد الابتعاد لأكثر من شهرين عن الملاعب بسبب تفشي فيروس كورونا في العالم. (إفي)