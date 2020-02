ديوكوفيتش يُحافظ على صدارة التصنيف العالمي لمحترفي التنس

مدن – حافظ الصربي نوفاك ديوكوفيتش على صدارة التصنيف العالمي للاعبي التنس المحترفين، الصادر الاثنين، وذلك للأسبوع الثاني تواليا، متفوقا على الإسباني رافائيل نادال والسويسري روجر فيدرر، وذلك منذ تتويجه بأول لقب كبير هذا العام في أستراليا المفتوحة.

ولم تشهد المراكز العشرين الأولى أي تغييرات، بينما صعد البلغاري جريجور ديميتروف مركزا واحدا ليحل في التصنيف الـ22 عالميا.

وصعد التشيلي كريستيان جارين خمسة مراكز ليحل في التصنيف 26 عالميا، بفضل تتويجه بلقب بطولة قرطبة في إسبانيا على حساب الأرجنتيني دييجو شوارتزمان.

Rafael Nadal 'too poor a sportsman' to cope with Novak Djokovic https://t.co/Dor74UMErc

— Jonathan Knight (@jondknight) February 10, 2020