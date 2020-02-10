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ديوكوفيتش يُحافظ على صدارة التصنيف العالمي لمحترفي التنس

منذ ساعتين

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مدن – حافظ الصربي نوفاك ديوكوفيتش على صدارة التصنيف العالمي للاعبي التنس المحترفين، الصادر الاثنين، وذلك للأسبوع الثاني تواليا، متفوقا على الإسباني رافائيل نادال والسويسري روجر فيدرر، وذلك منذ تتويجه بأول لقب كبير هذا العام في أستراليا المفتوحة.

ولم تشهد المراكز العشرين الأولى أي تغييرات، بينما صعد البلغاري جريجور ديميتروف مركزا واحدا ليحل في التصنيف الـ22 عالميا.

وصعد التشيلي كريستيان جارين خمسة مراكز ليحل في التصنيف 26 عالميا، بفضل تتويجه بلقب بطولة قرطبة في إسبانيا على حساب الأرجنتيني دييجو شوارتزمان.

بينما ارتقى المصري محمد صفوت 27 مركزا دفعة واحدة ليحل في التصنيف 130 عالميا، وذلك بعد تتويجه بلقب بطولة لاونسيستون الاسترالية ضمن سلسلة بطولات التحدي “التشالنجر” ليصبح أول مصري يتوج ببطولة منذ عام 1996، ليصل إلى أفضل تصنيف له، كما أصبح صفوت هو ثاني مصري يفوز ببطولة للتشالنجر منذ فوز تامر الصاوي ببطولة برونكس الأمريكية في نيويورك.

وفيما يلي قائمة أفضل عشرة لاعبين:

1- الصربي نوفاك ديوكوفيتش 9720 نقطة.

2- الإسباني رافائيل نادال 9395 نقطة.

3- السويسري روجر فيدرر 7130 نقطة.

4- النمساوي دومينيك تيم 7045 نقطة.

5- الروسي دانييل ميدفيديف 5890 نقطة.

6- اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس 4745 نقطة.

7- الألماني ألكسندر زفيريف 3885 نقطة.

8- الإيطالي ماتيو بيريتيني 2860 نقطة.

9- الفرنسي جايل مونفيس 2860 نقطة.

10- البلجيكي ديفيد جوفين 2600 نقطة. (إفي) 

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