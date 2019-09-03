“ديوك” فرنسا تُطيح بـ “صقور النشامى” في مونديال السلة 2019

عمان – الغد – حقق المنتخب الفرنسي فوزا كبيراً على المنتخب الوطني بنتيجة (103-64)، في اللقاء الذي جمعهما على ملعب مركز خليج شينجن الرياضي اليوم الثلاثاء، لحساب المجموعة السابعة ببطولة كأس العالم لكرة السلة 2019 بالصين، والتي تستمر حتى 15 من الشهر الحالي.

وجاءت نتائج الأرباع على النحو التالي: 25-18، 25-15، 28-17،25-14، لصالح “الديوك الفرنسية”، رغم العرض المشرّف الذي قدمه لاعبي المنتخب الوطني في الشوط الأول، امام منتخب بحجم وامكانيات فرنسا.

ويتأهل أول وثاني كل مجموعة إلى الدور الثاني، حيث يلعب مباراتين إضافيتين مع منتخبين آخرين متأهلين عن مجموعة أخرى، علما بأن نتائجه في الدور الأول تنتقل للثاني، أما صاحبا المركزين الثالث والرابع والدور الأول، فينتقلان لأدوار تحديد المراكز من 17 إلى 32، من خلال خوض مباراتين إضافيتين، مع منتخبين آخرين من مجموعة أخرى حلا في المركزين نفسيهما، حيث يتأهل أول وثاني كل مجموعة بالدور الثاني، إلى دور الثمانية الذي يقام بطريقة خروج المغلوب من مرة واحدة.

وعلى ضوء نتائج البطولة، تتأهل 7 منتخبات مباشرة إلى دورة الألعاب الأولمبية الصيفية التي تقام العام المقبل في طوكيو، وهذه المنتخبات هي، أفضل منتخبين في أوروبا، وأفضل منتخبين في الأميركيتين، وأفضل منتخب في كل من آسيا وافريقيا وأوقيانيا.

وتُعد هذه المشاركة هي الثانية للمنتخب الوطني في نهائيات كأس العالم، حيث جاءت الأولى في العام 2010 بتركيا، عندما خسر جميع مبارياته الخمس بالدور الأول أمام منتخبات أستراليا وأنغولا وصربيا والأرجنتين وألمانيا.