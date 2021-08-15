ديونز والفحيص يتغلبان على الأرثوذكسي ونجوم الفحيص بـ “سلة السيدات”

خالد العميري

عمان – حقق فريق نادي ديونز، فوزا معنويا على النادي الأرثوذكسي بنتيجة 84 – 73 (النصف الأول 43-31)، في اللقاء الذي جمعهما أمس على صالة “ايميل ماري حداد”، ضمن إياب المرحلة الأولى من دوري أندية الدرجة الممتاز للسيدات لكرة السلة.

وواصل نادي الفحيص عروضه القوية بفوزه على فريق نجوم الفحيص بنتيجة 76-60 (النصف الأول 34-25)، في اللقاء الذي جمعهما أمس على الصالة الرياضية لنادي الفحيص، حيث جاءت نتائج الأرباع (18-19)، (16-6)، (26-16)، (16-19)، وهو اللقاء الذي برزت فيه المحترفة الأميركية كاي جيمس من جانب الفحيص محققة “الدبل دبل” بتسجيلها 27 نقطة ومثلها متابعات مع تمريرة حاسمة وسرقتين للكرة، بفاعلية 49.

وعزز الفحيص صدارته لجدول الترتيب برصيد 10 نقاط، يليه الأرثوذكسي ثانيا برصيد 8 نقاط، ثم نجوم الفحيص وديونز في المركزين الثالث والرابع بنفس الرصيد 6 نقاط.

وتختتم مباريات إياب المرحلة الأولى من دوري السيدات للموسم 2020، يوم غد، بإقامة لقاءين في الصالة الرياضية لنادي الفحيص، حيث يحل ديونز ضيفا على نجوم الفحيص عند الساعة السادسة مساء، تليها مواجهة القمة التقليدية بين الفحيص والأرثوذكسي الساعة الثامنة مساء.

ديونز 84 × الأرثوذكسي 73

اعتمدت الدكتورة سيرسا نغوي على جانسيت يالتشن لضبط الإيقاع بدعم من هيا خفش وجوانا حداد على الأطراف، مع تواجد ماريا الحن إلى جانب ذكرى شحادة للم والتسجيل تحت السلتين، فيما أسند المدرب يوسف أبو بكر مهمة صناعة الألعاب إلى جود مواجدة وساندتها جويل هلسه ولارا القرعان حول القوس، مع تواجد سينثيا عطالله إلى جانب المحترفة الأميركية راشيل هوليفاي بمنطقة العمق.

ولجأ نادي ديونز إلى دفاع المنطقة في أغلب فترات الشوط الأول، مع تألق لاعباته سنثيا عطالله وسارة أبو شما وجويل هلسة في التسجيل من كافة المحاور بدعم من المحترفة هوليفاي ولارا القرعان، فيما غاب التوفيق عن لاعبات النادي الأرثوذكسي في التسجيل بالكثير من المواقف، لينتهي النصف الأول بتفوق ديونز بفارق 12 نقطة (43-31).

واستمر تفوق ديونز في النصف الثاني من اللقاء في ظل صحوة المحترفة الأميركية راشيل هوليفاي وحيوية سينثيا عطالله وجويل هلسه بضرب سلة “الأحمر” من خارج القوس، فيما كانت اللاعبات ماريا الحن وجوانا حداد وجانسيت يالتشين يقدن الدفاع الضاغط والصحوة المتأخرة للارثوذكسي بهدف التعديل، إلا أن ديونز حسم نتيجة المباراة لصالحه (84-73).

وبرزت جويل هلسه من جانب ديونز، بتسجيلها 19 نقطة مع 5 متابعات و5 تمريرات حاسمة و3 سرقات للكرة وبلوك شوت بفاعلية 22، فيما برزت ماريا الحن من جانب الأرثوذكسي محققة “الدبل دبل” بتسجيلها 20 نقطة و11 متابعة وتمريرة حاسمة و4 سرقات للكرة بفاعلية 19.

[email protected]