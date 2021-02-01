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ديونز يحرز لقب دوري الناشئات لكرة السلة

منذ 9 دقائق

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عمان – الغد – توج نادي ديونز بلقب دوري الناشئات تحت ١٦ عاماً لكرة السلة بعد الفوز على الأرثوذكسي بنتيجة ٧٨-٦٤ في اللقاء الذي جمع الفريقين ، مساء الأحد ، في صالة الأمير حمزة بمدينة الحسين للشباب ضمن سلسلة النهائيات.

ونجح ديونز في حسم اللقب لصالحه بعد تفوقه في مباريات سلسلة النهائي ٢-١ ، حيث كان قد حقق الفوز في المباراة الأولى بنتيجة ٥٧-٤٧ فيما فاز الأرثوذكسي في المباراة الثانية بنتيجة ٦٣-٥٨.

وتقدم ديونز بالربع الأول بنتيجة ١٨-٨ وتفوق في الربع الثاني كذلك ٢١-١٨ وتعادل الفريقين بالربع الثالث بنتيجة ٢١-٢١ وانتهى الربع الرابع والأخير لصالح ديونز بنتيجة ١٨-١٧.

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