ديون الشباب العربي بأعلى مستوياتها منذ 5 أعوام.. لماذا يلجأ إليها؟

دبي- كشف استطلاع الشباب العربي بنسخته الـ12، والذي تصدره أصداء بي سي دبليو بالتعاون مع شركة الأبحاث الدولية PSB، أن 35٪ من الشباب العربي يعاني من الديون الشخصية.

ويشير الاستطلاع إلى ارتفاع نسبة الديون الشخصية لدى الشباب العرب في السنوات الـ5 الماضية، حيث بلغت ذروتها هذا العام مع تفشي جائحة كورونا.

ويغطي الاستطلاع السنوي 17 دولة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث يشمل مشاركة 4 آلاف شاب عربي تتراوح أعمارهم ما بين الـ18 والـ24 عاماً.

ويظهر الاستطلاع أن الدين الشخصي ينتشر بين الشباب في سوريا بشكل أكبر، بنسبة ديون تبلغ 73٪، لتتبعها الأردن بنسبة تبلغ 70٪، وثم الأراضي الفلسطينية بنسبة تبلغ 65٪.

ويتمتع الشباب في الكويت والإمارات والسعودية بأدنى نسب ديون في المنطقة العربية، حيث تبلغ نسبة الدين 4٪ في الكويت، و14٪ في الإمارات والمملكة العربية السعودية.

وتعددت أسباب انتشار القروض بين الشباب في الوطن العربي، إذ تعتبر في دول الخليج قروض السيارات أحد أكبر الأسباب الرئيسية للجوء الشباب إليها.

بينما يلجأ الشباب في بلاد الشام وشمال أفريقيا لقروض التعليم بشكل أكبر.CNN بالعربية